Trình độ U23 Việt Nam vượt rất xa Trung Quốc như thế nào?

Trận bán kết U23 châu Á vào 22h30 tối 20/1 giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc đang thu hút sự chú ý đặc biệt của truyền thông và người hâm mộ cả hai nước.

U23 Việt Nam đã ghi 8 bàn từ đầu giải.

Dù tính chất của một trận đấu loại trực tiếp luôn tiềm ẩn những bất ngờ, giới chuyên môn đều có chung nhận định: U23 Việt Nam nắm giữ "cửa thắng" cao hơn hẳn đối thủ. Sự tự tin này không chỉ đến từ chuỗi trận toàn thắng hay số bàn thắng vượt trội, nó bắt nguồn từ nền tảng lối chơi và khả năng kiểm soát trận đấu, những yếu tố mà U23 Việt Nam đang thể hiện ở đẳng cấp hoàn toàn khác biệt so với người hàng xóm.

Sự "nghèo nàn" và bế tắc của U23 Trung Quốc

Khi đi sâu vào phân tích các chỉ số chuyên môn như bàn thắng kỳ vọng (xG), kiến tạo kỳ vọng (xA) hay số lần chạm bóng trong vòng cấm, người hâm mộ mới thấy rõ sự thật rằng: U23 Trung Quốc lọt vào bán kết nhờ sự may mắn và thực dụng, trong khi U23 Việt Nam đi tiếp bằng sức mạnh áp đảo và tư duy chơi bóng hiện đại.

Nếu chỉ nhìn vào việc U23 Trung Quốc có mặt ở bán kết mà không lọt lưới, nhiều người sẽ lầm tưởng họ là một đội bóng lỳ lợm và khó chịu. Tuy nhiên, các con số thống kê lại vẽ nên một bức tranh hoàn toàn khác: một tập thể rời rạc, thiếu ý tưởng và cực kỳ thụ động.

Vấn đề lớn nhất của U23 Trung Quốc nằm ở hàng tiền vệ yếu kém, không có khả năng cầm bóng hay tổ chức tấn công bài bản.

Hãy nhìn lại hành trình của U23 Trung Quốc. Trong trận mở màn gặp Iraq, họ chỉ kiểm soát bóng 42%. Nhưng con số đáng báo động hơn là đội bóng này chỉ thực hiện được vỏn vẹn 51 đường chuyền chính xác ở khu vực 1/3 cuối sân đối phương.

Chỉ số kiến tạo kỳ vọng (xA) của U23 Trung Quốc trận này chỉ đạt 0,53, bằng một nửa so với đối thủ (1,02). Hệ quả tất yếu là họ chỉ có 12 lần chạm bóng trong vòng cấm địa, một con số quá thấp để tạo ra sức ép thực sự.

Sự bế tắc này lặp lại một cách có hệ thống ở các trận tiếp theo. Trước U23 Australia, U23 Trung Quốc chỉ cầm bóng 36%, số đường chuyền chính xác ở 1/3 cuối sân tụt xuống còn 42, và xA chỉ là 0,3.

Đến trận gặp Thái Lan, dù đối thủ không quá vượt trội về thể hình, U23 Trung Quốc vẫn chỉ cầm bóng 39% và lại một lần nữa dừng lại ở con số 12 lần chạm bóng trong vòng cấm.

Hàng công Trung Quốc rất yếu.

Đỉnh điểm của sự thất vọng về mặt lối chơi diễn ra ở trận tứ kết gặp U23 Uzbekistan. Trong suốt 120 phút thi đấu căng thẳng, U23 Trung Quốc gần như chịu trận hoàn toàn với thời lượng kiểm soát bóng 29%.

Cả trận đấu kéo dài hai hiệp phụ, họ chỉ có đúng 26 đường chuyền chính xác ở 1/3 cuối sân và vỏn vẹn 8 lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương. Chỉ số xA của U23 Trung Quốc chạm đáy ở mức 0,18.

Thông thường, một đội bóng cầm bóng ít nhưng chơi phòng ngự phản công hay sẽ có chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) hoặc xG trúng đích (xGOT) cao nhờ những cơ hội sắc lẹm. Nhưng với U23 Trung Quốc, điều này không xảy ra.

Tổng kết sau 490 phút thi đấu từ đầu giải, tổng xA của họ chỉ là 1,5. Tổng xG qua 4 trận (0,85 + 0,26 + 0,39 + 0,26) chỉ đạt 1,76 và xGOT thấp kỷ lục ở mức 0,78 (0,23+0,14+0,41+0=0,78).

Những con số này chỉ ra rằng U23 Trung Quốc không hề có bài miếng phối hợp cụ thể để đưa bóng vào vòng cấm. Họ đi tiếp chủ yếu nhờ may mắn, sai lầm của đối thủ hoặc những tình huống cố định hiếm hoi, chứ không phải do năng lực áp đặt lối chơi.

Sự áp đảo toàn diện của U23 Việt Nam: Đẳng cấp của đội bóng "cửa trên"

Trái ngược hoàn toàn với sự "khô hạn" cơ hội của đối thủ, U23 Việt Nam đang trình diễn một thứ bóng đá tấn công khoa học và hiệu quả. Nếu đặt các chỉ số của U23 Việt Nam lên bàn cân, người hâm mộ sẽ thấy khoảng cách trình độ giữa hai đội là mênh mông như thế nào.

Để dễ hình dung, hãy lấy trận tứ kết căng thẳng với U23 UAE làm ví dụ. Chỉ trong một trận đấu này, U23 Việt Nam tạo ra chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) lên tới 2,15 và con số này cao hơn tổng xG của U23 Trung Quốc trong cả 4 trận cộng lại (1,76).

Ấn tượng hơn nữa, chỉ số xGOT (bàn thắng kỳ vọng từ những cú sút trúng đích) của thầy trò Kim Sang-sik là 2,1, gấp gần 3 lần tổng số xGOT cả giải của Trung Quốc (0,78). Điều này chứng minh các chân sút của Việt Nam không chỉ sút nhiều, mà chất lượng các cú sút là cực kỳ cao và nguy hiểm.

U23 Việt Nam đã vượt qua UAE với thông số nhiều hơn Trung Quốc tích lũy từ đầu giải.

Khả năng kiểm soát và áp đặt thế trận của U23 Việt Nam cũng vượt trội hoàn toàn. Trong cùng 120 phút thi đấu tứ kết, trong khi U23 Trung Quốc chỉ có 26 đường chuyền chính xác ở 1/3 cuối sân, U23 Việt Nam thực hiện thành công tới 92 đường chuyền ở khu vực này, gấp 3,5 lần đối thủ.

Sự vượt trội này dẫn đến hệ quả tất yếu: U23 Việt Nam có 23 lần chạm bóng trong vòng cấm U23 UAE, so với con số 8 lần khiêm tốn của Trung Quốc trước Uzbekistan.

Chỉ số kiến tạo kỳ vọng (xA) của U23 Việt Nam trong trận gặp U23 UAE là 1,92, một con số "khổng lồ" nếu biết rằng tổng xA của Trung Quốc sau 490 phút cày ải mới chỉ đạt 1,5. Điều này khẳng định U23 Việt Nam sở hữu những tiền vệ đẳng cấp, biết cách luân chuyển bóng và tung ra những đường chuyền sát thủ để xé toang hàng phòng ngự đối phương, thay vì chỉ chuyền bóng qua lại ở sân nhà hay phất bóng dài cầu may.

Quan trọng nhất, U23 Việt Nam thể hiện thông số áp đảo của mình bằng việc ghi 8 bàn từ đầu giải, nhiều gấp 8 lần Trung Quốc.

Tựu trung lại, bóng đá luôn chứa đựng bất ngờ, nhưng các chỉ số thống kê chuyên sâu là tấm gương phản chiếu trung thực nhất năng lực của một đội bóng. U23 Trung Quốc đang thi đấu như một đội bóng "kèo dưới" tìm cách sinh tồn, trong khi U23 Việt Nam thi đấu với tư thế của một ứng cử viên vô địch thực thụ.

Với khả năng kiểm soát bóng vượt trội, sự sáng tạo ở 1/3 cuối sân và sự sắc bén trong vòng cấm, U23 Việt Nam hoàn toàn có cơ sở để tin vào một chiến thắng thuyết phục để hiên ngang bước vào chung kết.