Trình đề án xây sân bay quốc tế Ninh Bình, khai thác từ năm 2029

Cảng hàng không quốc tế Ninh Bình có mức đầu tư khoảng 23.216 tỷ đồng, dự kiến xây dựng từ năm 2027, đến năm 2029 đưa vào hoạt động.

UBND tỉnh Ninh Bình vừa có tờ trình gửi Thủ tướng và Bộ Xây dựng về đề án nghiên cứu khả năng hình thành Cảng hàng không quốc tế Ninh Bình.

Theo tờ trình, Cảng hàng không quốc tế Ninh Bình được nghiên cứu tại 5 vị trí trên địa bàn tỉnh, trong đó vị trí đề xuất lựa chọn nằm trên địa bàn các xã: Bình Lục, Bình Mỹ và phường Liêm Tuyền; cách phường Phủ Lý khoảng 7 km, cách phường Nam Định khoảng 21 km, cách trung tâm tỉnh Ninh Bình hiện nay khoảng 30 km, cách khu du lịch chùa Tam Chúc khoảng 19 km, cách khu du lịch Bái Đính - Tràng An khoảng 30 km, cách trung tâm tỉnh Hưng Yên khoảng 15 km.

Hướng cất hạ cánh theo hướng Tây Bắc - Đông Nam; diện tích quy hoạch khoảng 664 ha, gồm 460 ha khu bay, 189 ha đất khu hàng không dân dụng, 15 ha đất quân sự và 1 ha đất đài VOR/DME).

Dự án dự kiến đầu tư xây dựng từ năm 2027, đến năm 2029 đưa vào hoạt động, khai thác.

Sân bay quốc tế Ninh Bình có mức đầu tư khoảng 23.216 tỷ đồng . Ảnh minh họa.

Cảng hàng không quốc tế Ninh Bình được nghiên cứu thiết kế theo tiêu chuẩn ICAO cấp 4E, sân bay quân sự cấp I. Sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 23.216 tỷ đồng , trong đó đã bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng và chưa bao gồm lãi vay.

Cơ cấu nguồn vốn từ ngân sách nhà nước (Trung ương và địa phương) hỗ trợ để thực hiện và phần vốn khu vực tư nhân, bao gồm phần vốn chủ sở hữu và vốn vay thương mại do nhà đầu tư huy động. Thời gian hoàn vốn dự kiến khoảng 27 năm.

Theo UBND tỉnh Ninh Bình, dự án Cảng hàng không quốc tế Ninh Bình được đầu tư xây dựng tạo không gian phát triển kinh tế cho khu vực phía nam Đồng bằng Sông Hồng nói chung và tỉnh Ninh Bình nói riêng, góp phần hình thành các khu đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp, du lịch, dịch vụ, khai thác có hiệu quả quỹ đất, tạo động lực mới để chuyển dịch cơ cấu kinh tế của vùng, kết nối các vùng kinh tế trọng điểm.

Bên cạnh đó, dự án có thể triển khai theo phương thức PPP, toàn bộ chi phí vận hành, bảo trì, khai thác trong vòng đời dự án do nhà đầu tư thực hiện, giúp tiết kiệm nguồn lực và bộ máy quản lý nhà nước.

Đối với người dân, Cảng hàng không quốc tế Ninh Bình hình thành sẽ tạo điều kiện khai thác các tiềm năng trong khu vực, địa phương, kết nối và thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, việc lưu thông thuận lợi sẽ tạo thêm nhiều cơ hội việc làm và tăng thu nhập cho người dân. Ngoài ra, giúp người dân đi lại an toàn, nhanh chóng, tiếp cận được các dịch vụ tốt hơn.

Đối với doanh nghiệp đầu tư PPP được triển khai dự án, khơi thông nguồn vốn của doanh nghiệp, có cơ hội tiếp cận vốn tín dụng, liên doanh, liên kết, hợp tác đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh, ứng dụng được khoa học kỹ thuật, công nghệ thi công của doanh nghiệp vào các dự án của nhà nước.