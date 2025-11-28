Triệu tập nhóm đối tượng đánh 'hội đồng' nam thanh niên

Nam thanh niên bị nhóm đối tượng đánh "hội đồng" chỉ biết ôm mặt chịu trận đến khi bất tỉnh. Dù xung quanh có rất nhiều người, không ai vào can ngăn vì các đối tượng rất manh động.

Ngày 28/11, Công an xã Rạch Kiến (tỉnh Tây Ninh) trích xuất camera xác minh đoạn clip ghi lại hình ảnh nhóm đối tượng đánh "hội đồng" một nam thanh niên trên đường nội bộ Khu Công nghiệp Cầu Tràm và tiến hành đưa một số đối tượng liên quan về trụ sở làm rõ, xử lý.

Đoạn clip được quay lại và đăng tải trên nền tảng mạng xã hội (Facebook) về vụ đánh nhau khiến dư luận bức xúc bất bình khi có rất nhiều người dừng phương tiện lại theo dõi, nhưng không một ai vào can ngăn. Bước đầu xác bình, nguyên nhân bắt nguồn từ việc mâu thuẫn khi rút tiền tại cây ATM trên đoạn đường trong Khu Công nghiệp Cầu Tràm dẫn đến nhóm thanh niên tấn công một nam thanh niên.

Nam thanh niên bị nhóm đối tượng đánh "hội đồng" giữa đường.

Các đối tượng này hung hãn dùng tay đấm đá nạn nhân. Khi nạn nhân ngã xuống đường lấy tay ôm đầu, thì nhóm này vẫn hung hăng dùng chân đạp thẳng vào đầu, mặt nạn nhân. Chỉ đến khi thấy nạn nhân không cử động nữa nhóm này mới bỏ đi, lúc này những người xung quanh mới hỗ trợ đưa nạn nhân vào bệnh viện.

Công an xã Rạch Kiến phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc Công an tỉnh Tây Ninh tổ chức giám định thương tật cho nạn nhân đồng thời làm rõ vai trò hành vi của từng đối tượng để xử lý về hành vi "cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng".