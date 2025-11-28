Hội Luật gia Việt Nam tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IV

Ngày 28/11, Hội Luật gia Việt Nam long trọng tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IV, giai đoạn 2025-2030. Đây sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Hội Luật gia Việt Nam và giới luật gia cả nước.

Trước khi bắt đầu phiên làm việc chính thức, đại hội dành phút tưởng niệm đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên tử vong do bão lũ và tiến hành quyên góp ủng hộ nhân dân vùng thiên tai sớm vượt qua khó khăn, mất mát để ổn định cuộc sống, tiếp tục phát triển.

Thi đua để đoàn kết hơn, đổi mới, sáng tạo hơn

Phát biểu khai mạc đại hội, ông Nguyễn Khánh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, nhấn mạnh Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IV Hội Luật gia Việt Nam diễn ra trong bối cảnh cả nước đang thi đua lập thành tích hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.

Đại hội là dịp để các cấp Hội Luật gia Việt Nam tổng kết các phong trào thi đua được triển khai trong 5 năm qua, đề ra phương hướng và nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục thúc đẩy, đổi mới, nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua trong thời gian tới đây. Đặc biệt, Đại hội sẽ tuyên dương những điển hình tiên tiến - những bông hoa tươi thắm nhất trong vườn hoa thi đua yêu nước 5 năm qua được bình bầu, suy tôn từ các tổ chức Hội.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Khánh Ngọc phát biểu khai mạc đại hội.

Theo ông Nguyễn Khánh Ngọc, cách đây 77 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc. Lời kêu gọi thiêng liêng ấy đã trở thành ngọn đuốc soi đường, khơi dậy và hun đúc tinh thần yêu nước, ý chí kiên cường, bất khuất và sức sáng tạo của bao thế hệ người Việt Nam trong sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc.

Khắc sâu lời dạy của Bác Hồ: "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất", các luật gia Việt Nam nhận thức sâu sắc rằng thi đua yêu nước chính là động lực to lớn để vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ. Như Bác từng dạy "Cùng nhau đẩy mạnh thi đua yêu nước thì khó khăn gì cũng khắc phục được, nhiệm vụ gì cũng hoàn thành xuất sắc".

Thấm nhuần tư tưởng của Người, trong giai đoạn 2020-2025, mặc dù phải đối mặt với nhiều thách thức, khó khăn, Hội Luật gia Việt Nam các cấp đã không ngừng đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, coi việc vượt qua khó khăn, thách thức là cơ hội để khẳng định vị trí, vai trò của các luật gia trong tiến trình phát triển của đất nước với nhiều kết quả công tác tích cực.

Theo Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, trong bối cảnh cả nước đang nỗ lực thực hiện nhiều đột phá phát triển để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IV của Hội Luật gia Việt Nam không chỉ tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025 mà còn hướng tới việc đề ra phương hướng, nhiệm vụ thi đua cho giai đoạn 2025-2030 với tinh thần bảo đảm thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và các định hướng phát triển chiến lược mà Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đề ra, Chỉ thị số 41 ngày 26/12/2024 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới, hướng tới hưởng ứng các phong trào thi đua của Trung ương và Mặt trận tổ quốc Việt Nam phát động… gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Hội Luật gia Việt Nam.

Lãnh đạo Hội Luật gia chụp ảnh lưu niệm với các cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc của các cấp Hội trên toàn quốc.

"Phát huy truyền thống 70 năm xây dựng và trưởng thành với nhiều thành tích đã đạt được và ý chí quyết tâm mới, tôi tin rằng Hội Luật gia Việt Nam sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần thi đua yêu nước, đoàn kết một lòng, chủ động đổi mới và sáng tạo hơn nữa để có nhiều hơn những đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò, ý nghĩa đặc biệt của thi đua, khen thưởng trong khơi dậy, tạo động lực vượt qua khó khăn, thách thức hoàn thành tốt các nhiệm vụ ngày càng nặng nề, mỗi cán bộ, hội viên luật gia hãy coi việc tổ chức và tham gia các phong trào thi đua vừa là trách nhiệm, vừa là niềm vinh dự của chính mình, mà bắt đầu ngay từ Đại hội hôm nay", ông Nguyễn Khánh Ngọc khẳng định.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam kỳ vọng thành công của Đại hội sẽ tạo động lực và niềm tin mới, lan tỏa phong trào thi đua rộng khắp, cổ vũ đội ngũ luật gia cả nước tiếp tục đoàn kết, sáng tạo, vượt qua thách thức, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng giao phó, vững tin cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới phồn vinh, hạnh phúc.

5 năm thi đua yêu nước sôi nổi của giới Luật gia

Báo cáo kết quả phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng giai đoạn 2020-2025, TS. Trần Công Phàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Luật gia Việt Nam, khẳng định trong 5 năm vừa qua, việc tuyên truyền, quán triệt, triển khai, thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và hướng dẫn của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương về công tác thi đua, khen thưởng luôn được Hội Luật gia Việt Nam, các cấp Hội Luật gia trong cả nước quan tâm, tổ chức thực hiện nghiêm túc, bài bản và hiệu quả.

Căn cứ Luật Thi đua khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành, Hội đã ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng; quyết định phân Cụm thi đua theo địa giới hành chính từng khu vực và quyết định phân công Cụm trưởng, Cụm phó các Cụm Thi đua. Đồng thời, hướng dẫn sơ kết, tổng kết công tác thi đua và bình xét khen thưởng kịp thời.

Các cấp Hội luôn chủ động, tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua do địa phương, cơ quan, đơn vị và Hội Luật gia Việt Nam tổ chức phát động. Nhiều đơn vị đã cụ thể hóa các phong trào, xây dựng các mô hình, có cách làm hay, sáng tạo như: Chi hội luật gia dân vận khéo; Chi hội Luật gia xã, phường, thị trấn tham gia rà soát, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước ở địa phương; cán bộ, hội viên Hội Luật gia thi đua thực hiện văn hóa công sở; phong trào thi đua viết bài gương sáng luật gia…

TS. Trần Công Phàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Luật gia Việt Nam.

Đặc biệt, hàng năm, Hội Luật gia Việt Nam đã phát động phong trào thi đua với các chủ đề cụ thể, bám sát các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn trọng tâm của Hội. Như năm 2025, phong trào thi đua yêu nước có chủ đề "Các cấp Hội đoàn kết, chủ động, sáng tạo đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động Hội trong Kỷ nguyên phát triển mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam".

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Hội Luật gia Việt Nam, trong 5 năm vừa qua, qua các phong trào thi đua, nhiều mặt công tác của Hội đã đạt được kết quả tích cực rõ rệt.

Công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật; giám sát, phản biện xã hội; nghiên cứu khoa học pháp lý của các cấp hội được đẩy mạnh với tinh thần chủ động hơn, hình thức và phương pháp thì phong phú, đa dạng, hiệu quả hơn; chất lượng các hoạt động được nâng cao, đóng góp tích cực vào việc xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật của đất nước.

Công tác tham gia tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; vận động nhân dân tôn trọng, chấp hành pháp luật; tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý được các cấp Hội triển khai đồng bộ, hiệu quả được Đảng, nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Trong tháng cao điểm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2025, hàng loạt các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật miễn phí cho người dân và doanh nghiệp được triển khai đồng loạt ở cả Trung ương và địa phương đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp về Hội Luật gia Việt Nam.

Công tác tham gia cải cách tư pháp, cải cách hành chính ngày càng được thực hiện chủ động, tích cực, mang tiếng nói của giới luật gia, những người luôn trung thành với lý tưởng của Đảng, bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người trên cơ sở pháp luật, vào quá trình cải cải cách, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam.

Lãnh đạo Hội Luật gia Việt Nam tặng bằng khen cho các điển hình tiên tiến.

Công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế ngày càng được tăng cường cả về chiều rộng và chiều sâu, từng bước nâng cao hình ảnh chủ động, tích cực hội nhập quốc tế của Hội Luật gia Việt Nam trong cộng đồng luật gia tiến bộ trên thế giới, góp phần quan trọng thực hiện các định hướng của Đảng về đối ngoại nhân dân và hợp tác với nước ngoài về pháp luật trong tình hình mới.

Từ các phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện nhiều gương sáng, người tốt, việc tốt. Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống của Hội Luật gia Việt Nam (4/4/1955-4/4/2025), Hội đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước. Nhiều tập thể, cá nhân thuộc các cấp Hội Luật gia cũng vinh dự được tặng Huân chương lao động và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành, cấp ủy và chính quyền địa phương.

Trong 5 năm qua, 79 tập thể thuộc hệ thống Hội được tặng danh hiệu "Cờ thi đua Hội Luật gia Việt Nam", 4300 tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen của Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam và 1878 cá nhân được tặng Kỷ niệm chương 'Vì sự nghiệp phát triển Hội Luật gia Việt Nam". Đó là những minh chứng sinh động cho sức mạnh của tinh thần đoàn kết, trí tuệ, sáng tạo và khát vọng vươn lên của giới luật gia Việt Nam, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, khẳng định vị thế của Hội Luật gia Việt Nam trong thời gian qua.

Tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025, tại Đại hội này có 6 tập thể được tặng Cờ Thi đua, 33 tập thể và 82 cá nhân là những điển hình tiên tiến vinh dự được tặng Bằng khen của Chủ tịch Hội.