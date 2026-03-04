Nhóm cựu cán bộ trật tự xây dựng đô thị hầu tòa vì nhận tiền 'bảo kê'

Ngày 4/3, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm đối với cựu chủ tịch UBND phường cùng nhóm cán bộ trật tự xây dựng do có hành vi nhận tiền "bảo kê" sai phạm.

Tại phiên tòa, VKSND thành phố Hà Nội sẽ truy tố bị cáo Trần Văn Quân (SN 1984, cựu chuyên viên Đội quản lý Trật tự xây dựng đô thị quận Hoàng Mai (cũ), Hà Nội; Nguyễn Vũ Diêm (cựu Phó chủ tịch UBND phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai (cũ); Đặng Thanh Tùng (cựu Chủ tịch UBND phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai (cũ) về tội "Nhận hối lộ".

Liên quan, các bị cáo Vũ Cát Sự (cựu chuyên viên Đội quản lý Trật tự xây dựng đô thị quận Hoàng Mai (cũ); Bùi Thanh Nhã (cựu Chủ tịch UBND phường Thịnh Liệt, nguyên Đội trưởng Đội quản lý Trật tự xây dựng đô thị quận Hoàng Mai (cũ) và Lê Thanh Thủy (cựu Phó đội trưởng Đội quản lý Trật tự xây dựng đô thị quận Hoàng Mai (cũ), Hà Nội cũng bị xét xử về tội danh trên.

Theo cáo trạng truy tố, các bị cáo nêu trên là những người có chức vụ, thẩm quyền trong việc kiểm tra, phát hiện và đề xuất xử lý hoặc xử lý đối với các vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai (nay là phường Thanh Trì), Hà Nội.

6 đối tượng trong vụ án. Ảnh: CAHN.

Từ tháng 8/2024 đến tháng 3/2025, các bị cáo biết nhiều công trình trên địa bàn phường Thanh Trì lý xây dựng trái phép, không phép, nhưng đã nhận tiền của các chủ công trình, hứa hẹn và tạo điều kiện cho họ xây dựng, sửa chữa trái phép/không phép để hưởng lợi bất chính.

Số tiền nhận hối lộ các bị cáo chia nhau theo tỷ lệ bị cáo Tùng hưởng 25-30%; Diêm hưởng 15-20%; Nhã hưởng 20%; Thủy, Sự và Quân cùng hưởng 10%. Ngoài ra, các bị cáo bổ sung một phần số tiền nhận hối lộ vào quỹ chung của Tổ trật tự xây dựng phường Thanh Trì để sử dụng nhưng không ghi chép sổ theo dõi.

Cáo trạng xác định bị cáo Trần Văn Quân đã nhận hối lộ 900 triệu đồng, hưởng lợi bất chính 50 triệu đồng; bị cáo Diêm nhận hối lộ 820 triệu đồng, hưởng lợi 70 triệu đồng; Tùng nhận hối lộ 650 triệu đồng, hưởng lợi 400 triệu đồng.

Tiếp đến là bị cáo Sự nhận hối lộ 370 triệu đồng, hưởng lợi 20 triệu đồng; Thủy nhận hối lộ 350 triệu đồng, hưởng lợi 50 triệu đồng…

Một trong số những lần nhận hối lộ của các bị cáo được Cơ quan điều tra làm rõ là khoảng giữa tháng 2/2025, ông Nguyễn Văn Thắng (SN 1965, ở phường Thanh Trì) liên hệ với bị cáo Tùng đề đạt nguyện vọng muốn cải tạo nhà cũ từ 2 tầng thành 5 tầng.

Tùng đồng ý và bảo ông Thắng liên hệ với Trần Văn Quân để được hướng dẫn thủ tục. Khi ông Thắng đến gặp Quân, thì cựu chuyên viên Đội quản lý Trật tự xây dựng đô thị quận nói chủ công trình cần chi phí 230 triệu đồng để được cấp phép xây dựng.

Sau đó, ông Thắng đã giao đủ số tiền trên cho Quân. Nhận hối lộ xong, Quân thông báo cho Đặng Thanh Tùng, Nguyễn Vũ Diêm biết và cất số tiền trên vào tủ cá nhân, chưa kịp chia nhau.

Trong một diễn biến khác xảy ra vào đầu tháng 10/2024, khi đó, ông Vương Đức Hiệp (SN 1985, ở phường Thanh Trì) đến UBND phường Thanh Trì gặp bị cáo Quân xin được tạo điều kiện hoàn thiện xây dựng sân Picklepall.

Do công trình không có giấy phép xây dựng, Quân nói ông Hiệp cần chi phí 150 triệu đồng. Trong tháng 10/2024, tại trụ sở UBND phường Thanh Trì, ông Hiệp đã đưa tiền theo đúng yêu cầu của Quân.

Cựu chuyên viên Đội quản lý Trật tự xây dựng đô thị quận Hoàng Mai Quân đã báo cáo Đặng Thanh Tùng và Nguyễn Vũ Diêm về việc nhận tiền của ông Hiệp nhằm tạo điều kiện cho ông này hoàn thiện công trình.

Sau đó, Quân chia lại cho Tùng, Nhã và Diêm mỗi người 30 triệu đồng, chia cho Thủy 20 triệu đồng, chia cho Sự 10 triệu đồng. Bản thân Quân được hưởng 30 triệu đồng.