Nhiều doanh nghiệp tố giác cấp dưới của cựu Bộ trưởng Y tế vòi tiền

Có 10 người là phó tổng giám đốc, chủ tịch hội đồng quản trị, giám đốc các doanh nghiệp và một giảng viên đại học làm đơn tố giác 2 cấp dưới của cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến ép họ phải "chung chi" 5% tiền dự án.

Hai bị can bị tố giác là Nguyễn Chiến Thắng (cựu Giám đốc Ban Y tế trọng điểm Bộ Y tế) và Nguyễn Hữu Tuấn (cựu Phó giám đốc phụ trách, sau là Giám đốc Ban Y tế trọng điểm Bộ Y tế)

Kết quả điều tra xác định 2 dự án Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 và Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 có tổng mức đầu tư 9.958 tỷ đồng . Trong đó, dự án Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 có tổng mức đầu tư 4.990 tỷ đồng và dự án Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 có tổng mức đầu tư 4.968 tỷ đồng .

Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến.

Quá trình triển khai thực hiện, khi tổ chức chọn nhà thầu 10 gói thầu xây lắp, các nhà thầu đã liên hệ với bị can Nguyễn Thị Kim Tiến, khi đó là Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc liên hệ với Giám đốc Ban Y tế trọng điểm Bộ Y tế, khi đó là bị can Nguyễn Chiến Thắng để trao đổi, nhờ giúp đỡ để được thực hiện gói thầu.

Quá trình điều tra, các nhà thầu đồng loạt có đơn tố giác hành vi phạm tội của Nguyễn Chiến Thắng và Nguyễn Hữu Tuấn về hành vi gợi ý các nhà thầu chi tiền 5% giá trị tạm ứng, thanh toán cho 2 bị can Thắng và Tuấn trong quá trình thực hiện các gói thầu.

Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội do ông Lê Tiến Ngọc, Chủ tịch HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc Công ty Hancorp, đưa nhiều lần tổng số 14,645 tỷ đồng; Công ty Hồng Hà Việt Nam do ông Hoàng Quốc Huy, Phó tổng giám đốc đưa nhiều lần tổng số 13,89 tỷ đồng .

Công ty Thăng Long do ông Phan Ngọc Biên, Phó tổng giám đốc đưa nhiều lần tổng 2,5 tỷ đồng , Công ty Sông Hồng Hà do ông Nguyễn Bá Long, Chủ tịch HĐQT Công ty An Thịnh đưa 5 tỷ đồng ; Công ty Hatech do ông Trần Thanh Hiền, Giám đốc đưa nhiều lần tổng số tiền 4 tỷ đồng ; Công ty Tư vấn Đại học Xây dựng do ông Lê Thiết Trung, Giảng viên Khoa cầu đường thuộc Trường Đại học Xây dựng Hà Nội đưa 2 tỷ đồng .

Hai bị can Nguyễn Chiến Thắng và Nguyễn Hữu Tuấn bị doanh nghiệp tố cáo phải chi tổng số tiền 4,87 tỷ đồng (chi cho Nguyễn Chiến Thắng 3,5 tỷ đồng và Nguyễn Hữu Tuấn 1,37 tỷ đồng ), tương ứng với 5% giá trị tạm ứng, thanh toán trước thuế trong quá trình doanh nghiệp thực hiện gói thầu xây dựng Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2.

Ông Trần Thanh Hiền tố giác bị can Nguyễn Chiến Thắng có hành vi gợi ý ông chi khoảng 5% giá trị tạm ứng trong quá trình Công ty Hatech thực hiện gói thầu xây dựng Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2, buộc ông Hiền phải đưa cho bị can Thắng số tiền 4 tỷ đồng .

Ông Nguyễn Bá Long tố giác bị can Nguyễn Chiến Thắng có hành vi gợi ý ông chi khoảng 5% giá trị tạm ứng cho trong quá trình Công ty An Thịnh và Công ty cổ phần Sông Hồng Hà thực hiện các gói thầu xây dựng Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2, buộc ông Long phải đưa cho bị can Thắng số tiền 2,3 tỷ đồng . Trong đó, Công ty An Thịnh đưa 1,8 tỷ đồng và Công ty cổ phần Sông Hồng Hà đưa 500 triệu đồng;

Ông Lê Thiết Trung tố giác bị can Nguyễn Chiến Thắng có hành vi gợi ý ông chi tiền để bồi dưỡng Ban Y tế trọng điểm Bộ Y tế nhân dịp Tết Nguyên đán 2016 trong quá trình Công ty TNHH Tư vấn Đại học Xây dựng thực hiện gói thầu xây dựng Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2, buộc ông Trung đưa cho bị can Thắng 200.000 triệu đồng.

Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2.

Ngoài ra, Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội (Hancorp) do ông Lê Tiến Ngọc là Chủ tịch HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc tố đã phải chi cho bị can Thắng nhiều lần với tổng số tiền 14,6 tỷ đồng ; Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam do ông Hoàng Quốc Huy làm Phó tổng giám đốc đã phải chi cho bị can Thắng nhiều lần với tổng số tiền 13,8 tỷ đồng …

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã đề nghị truy tố 2 bị can Nguyễn Chiến Thắng và Nguyễn Hữu Tuấn về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "Nhận hối lộ". Kết luận điều tra xác định bị can Nguyễn Chiến Thắng đã nhận hối lộ hơn 51 tỷ đồng và bị can Nguyễn Hữu Tuấn đã nhận hối lộ hơn 7,7 tỷ đồng .

Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị đề nghị truy tố về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Bộ Công an căn cứ quy định tại khoản 7, Điều 364 BLHS, áp dụng Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐTP ngày 30/12/2020 của Hội đồng thẩm phán TAND tối cao nên miễn trách nhiệm hình sự đối với 10 cá nhân có hành vi đưa hối lộ.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra đã tịch thu toàn bộ số tiền đưa hối lộ sung công quỹ Nhà nước, đồng thời kiến nghị xử lý về Đảng và xử lý hành chính đối với những cá nhân trên.