Gây án ở Đồng Tháp, sa lưới tại Tây Ninh

Nhận tin nhờ hỗ trợ vây bắt 2 đối tượng cướp giật tài sản từ Công an Đồng Tháp, Công an tỉnh Tây Ninh bố trí lực lượng tại các tuyến đường trọng điểm và bắt giữ được 2 đối tượng.

Ngày 28/11, Công an xã Tân Thạnh (tỉnh Tây Ninh) hoàn tất hồ sơ bàn giao Phạm Đức Thiện (SN 1999, ngụ TP.HCM) và Đinh Văn Cường (SN 2001, quê Đồng Tháp) cho Công an tỉnh Đồng Tháp điều tra xử lý về hành vi "cướp giật tài sản" theo thẩm quyền.

2 đối tượng bị Công an Tây Ninh khống chế.

Trước đó, Công an tỉnh Tây Ninh tiếp nhận thông tin nhờ hỗ trợ từ Công an Đồng Tháp về việc 2 đối tượng vừa thực hiện hành vi cướp giật tài sản trên đường tỉnh 866, khu vực ấp Tân Thạnh, xã Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp và thoát về hướng Tân Ninh.

Tiếp nhận thông tin, Công an tỉnh Tây Ninh đã chỉ đạo Công an các xã giáp ranh với tỉnh Đồng Tháp triển khai các chốt chặn, tổ chức vây bắt. Khi 2 đối tượng điều khiển xe máy đến khu vực nghĩa trang liệt sĩ Tân Thạnh - Thạnh Hóa, thì bị tổ công tác thuộc xã Tân Thạnh truy đuổi.

Một đối tượng bị khống chế, đối tượng còn lại chạy vào khu nhà dân lẩn trốn. Công an xã Tân Thạnh đã bố trí lực lượng truy lùng và bắt giữ được.