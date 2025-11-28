Thẩm mỹ viện Mailisa chi 20 tỷ/tháng để quảng cáo 'đánh bóng' sản phẩm

Vợ chồng Phan Thị Mai chi khoảng 20 tỷ đồng mỗi tháng để quảng cáo sản phẩm trên các nền tảng mạng xã hội, đồng thời tạo hình ảnh doanh nhân thành đạt làm từ thiện.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố bị can Phan Thị Mai, Giám đốc Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa, cùng Hoàng Kim Khánh (chồng Mai) và 5 người khác về tội Buôn lậu.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, vợ chồng Mai và Khánh chi khoảng 20 tỷ đồng mỗi tháng để đổ vào quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội. Mai còn thuê KOLs, người có ảnh hưởng trên mạng xã hội để "thần thánh hóa" sản phẩm trên Facebook, TikTok.

Các bị can trong vụ án.

Bà chủ Mailisa còn tạo hình ảnh bằng những màn từ thiện rầm rộ tặng quà vùng sâu vùng xa, hỗ trợ y tế và các hoạt động cộng đồng. Tất cả đều được ê kíp chuyên nghiệp dàn dựng để tạo nên hình ảnh doanh nhân thành đạt có tấm lòng nhân ái, tạo thêm niềm tin tưởng từ khách hàng.

Mai thường xuất hiện trong các video tự quay, khẳng định "làm đúng pháp luật để phát triển lâu dài", khiến hàng trăm nghìn khách hàng tin tưởng đặt mua sản phẩm.

Theo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an), Phan Thị Mai điều hành mạng lưới phân phối, phối hợp với Khánh dựng lên lớp vỏ pháp lý thông qua nhiều công ty vệ tinh, biến đường dây buôn lậu mỹ phẩm thành hệ thống kinh doanh được khoác áo hợp pháp.

Từ cấu trúc ngụy trang này, Mailisa phát triển thành chuỗi 17 chi nhánh trên toàn quốc, phân phối hơn 8 triệu sản phẩm thuộc gần 100 mã hàng Doctor Magic.

Trong đó, chỉ riêng 3 sản phẩm chủ lực gồm kem loại bỏ sắc tố M01, kem xóa thâm - làm sáng da M03 và kem chống nắng BB Nano M23 đã tiêu thụ hơn 3,2 triệu hộp, đem lại nguồn lợi bất chính lên tới hàng nghìn tỷ đồng.

Những sản phẩm giá rẻ được Mai và Khánh hô biến thành hàng cao cấp bằng bao bì bóng bẩy, truyền thông mạnh và hình ảnh doanh nhân thành đạt.

Cục C03 cho biết toàn bộ kem trị nám, dưỡng da, sữa rửa mặt, kem chống nắng… đều do các xưởng ở Quảng Châu (Trung Quốc) gia công với giá chỉ 30.000-150.000 đồng/sản phẩm.

Mỹ phẩm Doctor Magic được sản xuất ở Quảng Châu, Trung Quốc.

Hàng được vận chuyển qua Hong Kong, nơi 2 công ty "ma" của Mai và Khánh cùng một số đối tượng người Trung Quốc đứng tên thực hiện mở tờ khai, gắn mác "sản xuất tại Hong Kong" kèm hóa đơn và chứng từ thanh toán quốc tế giả mạo. Khi nhập về Việt Nam, các lô hàng tiếp tục được hợp thức hóa thông qua Công ty MK Skincare do Khánh đứng tên chủ sở hữu và tổng giám đốc.

Để đủ điều kiện lưu hành, Mai và Khánh còn móc nối xin giấy chứng nhận lưu hành tự do tại Hong Kong, sau đó nộp hồ sơ công bố mỹ phẩm tại Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến với bộ hồ sơ được "hợp pháp hóa" bằng hợp đồng vòng vo và hóa đơn giả.

Nhờ vậy, 162 loại mỹ phẩm Doctor Magic vẫn đường hoàng xuất hiện trên thị trường, được bán với giá gấp hàng chục lần giá thực.

Sau khi vụ án bị phát hiện, Cục Quản lý Dược ra quyết định thu hồi toàn bộ 162 sản phẩm, cảnh báo người dùng ngừng sử dụng để tránh nguy cơ dị ứng, nhiễm trùng da.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng thu giữ 3 tỷ đồng , 400.000 USD , 300 lượng vàng SJC, 100 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ). Ngoài ra, Mai và Khánh tự nguyện nộp 300 tỷ đồng khắc phục hậu quả, giao nộp 12 giấy đăng ký siêu xe và nhiều tài sản giá trị khác phục vụ điều tra.