Triệu tập đối tượng livestream chửi bới, đe dọa mẹ ở Hà Tĩnh

Sau khi đoạn livestream ghi lại cảnh người đàn ông dùng lời lẽ thô tục, đe dọa hành hung mẹ ruột lan truyền trên mạng xã hội, Công an xã Kỳ Hoa (Hà Tĩnh) đã triệu tập người này.

Công an xã Kỳ Hoa (Hà Tĩnh) cho biết đơn vị đã triệu tập B.X.C. (SN 1990, trú tại địa phương) để làm rõ hành vi livestream trên mạng xã hội với nội dung chửi bới, đe dọa hành hung mẹ ruột, gây bức xúc trong dư luận.

Trước đó, tối 15/5, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip được cắt từ một buổi phát trực tiếp của tài khoản Facebook mang tên B.X.C.

Cơ quan công an làm việc với người đàn ông dọa đánh mẹ. Ảnh: Công an cung cấp.

Trong clip, người đàn ông liên tục xưng hô "mày - tao" với mẹ, cầm dao chỉ trỏ, đe dọa

Theo nội dung clip, nguyên nhân vụ việc được cho là xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ trong sinh hoạt gia đình. Người con trai có khả năng đã uống bia rượu và bị vấp vào bao tải đựng lúa đặt giữa nhà. Người mẹ trách mắng khiến 2 bên xảy ra xung đột.

Ngay sau khi nắm bắt thông tin, Công an xã Kỳ Hoa đã khẩn trương vào cuộc xác minh, xác định người xuất hiện trong clip là B.X.C. Tuy nhiên, thời điểm lực lượng chức năng đến làm việc, đối tượng không có mặt tại nơi cư trú. Đến sáng 16/5, công an đã triệu tập C. lên trụ sở để làm rõ vụ việc.

Tại cơ quan công an, B.X.C. thừa nhận là chủ tài khoản Facebook và là người trực tiếp thực hiện buổi livestream đang lan truyền trên mạng xã hội. Qua kiểm tra nhanh, lực lượng chức năng xác định B.X.C âm tính với chất ma túy.

Làm việc với cơ quan chức năng, C. khai trước khi phát trực tiếp đã sử dụng rượu bia, nên không làm chủ được hành vi và lời nói của mình.

Theo đánh giá của cơ quan công an, dù vụ việc chưa gây hậu quả nghiêm trọng đến mức xử lý hình sự, song hành vi của B.X.C. đã vi phạm chuẩn mực đạo đức, gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường mạng và tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Hiện Công an xã Kỳ Hoa củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.