'Núp bóng' doanh nghiệp sản xuất nước yến giả quy mô lớn

Cơ quan CSĐT Công an Tây Ninh khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Anh Tiến (SN 1990) để điều tra mở rộng về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Qua công tác nghiệp vụ trên không gian mạng và rà soát, quản lý diện đối tượng nghi vấn trên địa bàn, lĩnh vực trọng điểm, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Tây Ninh đã phát hiện cơ sở sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm (mặt hàng làm giả là nước yến, yến sào các loại).

Đối tượng Tiến tại cơ quan Công an.

Cơ sở này là chi nhánh Công ty TNHH Tập đoàn Tiến Thịnh Phát (địa chỉ số 436, ấp Đức Hạnh 1, xã Đức Lập, tỉnh Tây Ninh) do Nguyễn Anh Tiến làm giám đốc.

Qua khám xét, cơ quan Công an thu giữ hơn 400.000 sản phẩm chế biến từ yến đã thành phẩm và chưa thành phẩm, hơn 1 tấn nguyên liệu, chất phụ gia thực phẩm, bột các loại dùng để sản xuất hàng giả và hệ thống máy móc, thiết bị, phương tiện, công cụ mà các đối tượng sử dụng để phạm tội.

Đáng lưu ý, đối tượng hoạt động "núp bóng doanh nghiệp", lợi dụng các sàn thương mại điện tử, mạng xã hội như: TikTok, Facebook… để buôn bán hàng giả, kém chất lượng cho người tiêu dùng.

Tang vật thu giữ.

Các đối tượng quảng cáo gian dối (đang nằm trong chương trình khuyến mãi, đợt giảm giá của công ty, hoạt động tri ân khách hàng…), thổi phồng chất lượng, bán với giá rẻ hơn nhiều lần sản phẩm có thương hiệu, nổi tiếng trên thị trường nhằm đánh vào tâm lý "ham rẻ" của người tiêu dùng và thu lợi bất chính với số tiền rất lớn.