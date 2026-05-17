Triệt xóa các tụ điểm ma túy trong cơ sở lưu trú tại Đà Nẵng

Thời gian gần đây, tại TP Đà Nẵng, các đối tượng lợi dụng tính chất khép kín, hệ thống an ninh bảo mật của các căn biệt thự, khách sạn để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Để trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, các đối tượng không tiếc tiền thuê những cơ sở lưu trú cao cấp, thậm chí có cả sự tham gia của người nước ngoài.

Trước tình hình này, lãnh đạo Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng cho biết thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố, đơn vị đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, thể hiện quyết tâm cứng rắn trong việc bóc gỡ, quét sạch các tụ điểm ma túy, khẳng định quan điểm của Công an thành phố là quyết liệt tấn công tội phạm đến cùng, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Dù đối tượng là người trong nước hay người nước ngoài, địa điểm là nhà trọ bình dân hay các villa, khách sạn resort siêu sang, hễ có hành vi vi phạm pháp luật về ma túy thì đều bị trinh sát phát hiện, triệt xóa và xử lý nghiêm minh.

3 đối tượng người Trung Quốc sử dụng trái phép chất ma túy bị bắt quả tang.

Biện pháp đấu tranh mạnh mẽ, chủ động bám sát địa bàn của lực lượng Công an đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Chỉ từ đầu tháng 5/2026 đến nay, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng đã lập chiến công xuất sắc khi liên tiếp phát hiện, bắt giữ gần 10 vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại các cơ sở lưu trú cao cấp.

Những căn phòng vốn dành cho khách nghỉ dưỡng đã bị các nhóm thanh thiếu niên biến tướng thành các "động bay lắc" với đầy đủ dụng cụ âm thanh, ánh sáng phục vụ cho cuộc vui bất hợp pháp.

Điển hình mới đây nhất là cuộc kiểm tra hành chính đột xuất vào sáng 14/5, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an thành phố phối hợp Công an phường Hội An Đông tiến hành đột kích vào Villa The An Retreat. Tại đây, cơ quan Công an phát hiện tại phòng 203, các đối tượng gồm Lê Hữu V, Trần Văn T, Nhung Quốc Ph, Huỳnh Thị Thanh T, Huỳnh Thị Hiền Tr, Nguyễn Lý Phương Th đang say sưa sử dụng hỗn hợp nhiều loại ma túy nguy hiểm như ketamine, thuốc lắc và "nước vui".

Cùng thời điểm đó, tại phòng 201, các đối tượng Huỳnh Ngọc Quốc Kh, Phan Huy Ph, Nguyễn Phước T, Đỗ Hải H cũng bị phát hiện khi đang sử dụng ma túy đá. Qua kiểm tra phòng 202, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện các đối tượng Nguyễn Đình Ch, Lê Thị Kim Ch, Trương Thị Mộng Kh; còn tại phòng 101 là Phan Huy H và Nguyễn Thảo Uyên Nh. Tiến hành test nhanh tại chỗ, tất cả các đối tượng có mặt tại các phòng của villa này đều cho kết quả dương tính với chất ma túy.

Trước đó, một mắt xích khác liên quan đến đối tượng người nước ngoài cũng đã sa lưới. Lúc 8h45 ngày 12/5, tổ công tác của Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng phối hợp với Công an xã Duy Nghĩa tiến hành kiểm tra phòng số 31.915 tại khách sạn New World Hoiana Hotel. Tại đây, lực lượng phối hợp đã bắt quả tang đối tượng Chen Haonan (SN 1983, quốc tịch Trung Quốc) về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm một gói ma túy đá và một số đồ vật, dụng cụ liên quan đến việc sử dụng ma túy.

Tiếp tục điều tra mở rộng, cơ quan Công an xác định khoảng 22h30 ngày 11/5, Chen Haonan gặp một thanh niên tại sảnh khách sạn New Word Hoiana Hotel, sau đó Chen Haonan dẫn người thanh niên này lên phòng 31.915 của Chen Haonan thuê. Đến khoảng 23h10 cùng ngày, người thanh niên này ra khỏi phòng và rời khách sạn. Qua xác minh, người thanh niên trên tên Zou Xiecong (SN 1998, quốc tịch Trung Quốc) hiện trú tại căn hộ thuộc xã Duy Nghĩa, TP Đà Nẵng.

Qua làm việc, Chen Haonan khai nhận vào tối 11/5, đối tượng gặp Zou Xiecong tại khách sạn để mượn số tiền 10 triệu đồng và đưa lại hộ chiếu của Chen Haonan để làm tin. Sau đó, cả hai lên phòng 31.915, tại đây Chen Haonan rủ Zou Xiecong sử dụng ma túy đá, Zou Xiecong đồng ý và sử dụng cùng Chen Haonan. Sau khi sử dụng ma túy, Zou Xiecong về trước còn lại Chen Haonan ở lại phòng một mình. Từ tài liệu chứng cứ thu tập được, Cơ quan CSĐT tiến hành mời Zou Xiecong về làm việc. Kết quả thử test ma túy Zou Xiecong dương tính với MDMA và MET.

Việc một đối tượng nước ngoài sẵn sàng chi số tiền lớn thuê phòng VIP tại khách sạn 5 sao để lập tụ điểm cho thấy phương thức hoạt động của loại tội phạm này ngày càng liều lĩnh và tinh vi nhằm lợi dụng sự bảo mật để né tránh cơ quan chức năng.

Lúc 9h10 ngày 5/5, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng phối hợp Công an phường Ngũ Hành Sơn tiến hành kiểm tra căn nhà trên đường Đặng Đoàn Bằng, phường Ngũ Hành Sơn, phát hiện 7 đối tượng quốc tịch Trung Quốc và 2 đối tượng người Việt Nam đang có dấu hiệu tàng trữ trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Các đối tượng gồm: Gong Kang Li (SN 1992), Sun Chao (SN 1991), Zhang Xuchu (SN 1991), Li Qiang (SN 1988), Yan Xiao Xiang (SN 1991), Xu Guang Sheng (SN 1990), Li Jian (SN 1987) và 2 đối tượng người Việt Nam T.G.H (SN 2001, thường trú phường Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang), L.T.A (SN 1997, thường trú phường Bình Thủy, TP Cần Thơ).

Kết quả điều tra ban đầu xác định tháng 4/2026, Xu Guang Sheng đến thuê ngôi nhà trên đường Đặng Đoàn Bằng, phường Ngũ Hành Sơn để ở. Trong quá trình sinh sống tại đây, Xu Guang Sheng có gặp một người bạn (không rõ địa chỉ, Ma Cao, Trung Quốc) và người bạn này cho Xu Guang Sheng một ít ma túy loại Ketamin để mang về sử dụng. Sau khi nhận được ma túy của bạn, Xu Guang Sheng mang về nhà thuê trọ của mình để trên khay gỗ trong nhà với mục đích sử dụng.

Ngày 4/5, sau khi đi ăn nhậu trên địa bàn Đà Nẵng xong, đến sáng 5/5, Xu Guang Sheng cùng nhóm bạn trên về lại căn nhà ở đường Đặng Đoàn Bằng. Li Jian rủ T.G.H, Yan Xiao Xiang rủ L.T.A đến căn nhà ở đường Đặng Đoàn Bằng để chơi. Khi thấy ma túy trên khay gỗ để trên bàn trong nhà của Xu Guang Sheng nên Li Jian nảy sinh ý định sử dụng và rủ T.G.H sử dụng ma túy cùng, H đồng ý. Li Jian lấy 1 cái chén sứ, lấy lá bài Tây xúc ma túy Ketamine từ khay gỗ trên bàn đổ vào chén mang lên phòng ngủ tầng 2 để sử dụng cùng H thì bị Công an kiểm tra, phát hiện.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan Công an tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Xu Guang Sheng và Li Jian về hành vi "Tàng trữ trái phép chất ma túy, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" để phục vụ công tác điều tra mở rộng, thu thập tài liệu, chứng cứ xử lý theo quy định pháp luật.

Thời gian tới, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp với Công an các địa phương kiểm tra đột xuất, không để hình thành các tụ điểm nhức nhối, giữ vững môi trường du lịch an toàn, lành mạnh cho thành phố.

Bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng Công an, cơ quan chức năng cũng đưa ra lời cảnh báo đanh thép đối với chủ các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, biệt thự, căn hộ cao cấp. Các chủ cơ sở cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, siết chặt quy trình quản lý khách lưu trú và tuyệt đối không được lơ là, buông lỏng quản lý vì lợi nhuận. Mọi hành vi cố tình làm ngơ, hám lợi hoặc tiếp tay cho các đối tượng tổ chức sử dụng ma túy khi phát hiện sẽ bị xử lý nghiêm khắc theo quy định của pháp luật, kể cả xử lý hình sự.

Cảnh báo "nấm thần", loại ma túy gây ảo giác nguy hiểm xuất hiện tại Đà Nẵng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy hoạt động trên không gian mạng, qua đó phát hiện nhiều loại ma túy mới nguy hiểm đang len lỏi vào giới trẻ, đáng chú ý có "nấm thần", loại chất gây ảo giác mạnh được ngụy trang dưới vỏ bọc tưởng chừng vô hại. Theo kết quả điều tra ban đầu, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện nhóm đối tượng do N.V.N (SN 2000, trú phường Điện Bàn Đông, TP Đà Nẵng; chỗ ở tại phường An Hải) có biểu hiện mua bán trái phép chất ma túy "cỏ Mỹ". Sau thời gian theo dõi, trưa 13/5, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng đã đồng loạt triển khai các mũi trinh sát, tiến hành kiểm tra và bắt giữ nhiều đối tượng liên quan. "Nấm thần” - loại ma túy gây ảo giác nguy hiểm đã xuất hiện tại Đà Nẵng. Tại khu vực đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Hòa Cường, lực lượng chức năng phát hiện N.V.T (SN 1995, trú xã Việt An, Đà Nẵng) đang tàng trữ trái phép 2 gói "cỏ Mỹ" cùng nhiều tang vật liên quan. Cùng thời điểm, tại đường Trần Hưng Đạo, phường An Hải, tổ công tác bắt quả tang N.V.N và T.V.T (SN 2003, trú phường Hòa Khánh, Đà Nẵng) đang thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm nhiều gói "cỏ Mỹ", điện thoại di động, tiền mặt và phương tiện phục vụ việc giao dịch. Mở rộng điều tra, lực lượng Công an tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng, đồng thời bắt giữ thêm T.N.K (SN 1993, trú tỉnh Nghệ An, tạm trú phường An Khê, Đà Nẵng), được xác định là đối tượng cung cấp ma túy cho nhóm trên. Qua khám xét, ngoài khoảng 3 kg "cỏ Mỹ", cơ quan chức năng còn thu giữ nhiều loại ma túy biến tướng như "tem lưỡi", cần sa và đặc biệt là 8 gói "nấm thần". Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng đã lợi dụng mạng xã hội, sử dụng tài khoản ảo để đăng tải hình ảnh, số điện thoại liên hệ nhằm thực hiện hoạt động mua bán trái phép chất ma túy từ đầu tháng 3/2026 đến nay để thu lợi bất chính. Cơ quan Công an cho biết "nấm thần" chứa hoạt chất psilocybin - chất gây ảo giác mạnh tác động trực tiếp đến hệ thần kinh trung ương, làm thay đổi cảm giác, nhận thức và hành vi của người sử dụng. Người dùng có thể rơi vào trạng thái hoang tưởng, mất kiểm soát hành vi, mất định hướng không gian và thời gian, tiềm ẩn nguy cơ gây hại cho bản thân cũng như cộng đồng. Việc sử dụng lâu dài loại chất này có thể dẫn đến rối loạn lo âu, trầm cảm, suy giảm trí nhớ, mất khả năng kiểm soát cảm xúc; thậm chí xuất hiện tình trạng “ảo giác hồi tưởng” dù đã ngừng sử dụng.