Triệu phú U50 tuyên bố nhân bản chính mình

Không lâu sau thông báo mắc căn bệnh tự miễn hiếm gặp, triệu phú Bryan Johnson (48 tuổi) mới đây tiếp tục gây bão mạng khi tuyên bố đã "nhân bản chính mình".

Bryan Johnson gây sốc với tuyên bố "nhân bản chính mình". Ảnh: Bryan Johnson/X.

Theo bài đăng trên X vào ngày 22/7, doanh nhân 48 tuổi chia sẻ với người theo dõi: "Tôi vừa nhân bản chính mình... thành một đứa trẻ sơ sinh". Johnson, người gây sốt toàn cầu thông qua kế hoạch trẻ hóa cực đoan, cho biết bản sao được gọi là "bé Bryan" hiện tồn tại trên một đĩa petri, tờ International Business Times (IBT) đưa tin.

"Với bản sao này, tôi có thể tạo ra 'đứa trẻ máu mủ' của chính mình, thử nghiệm các liệu pháp trên nó, nuôi cấy các cơ quan để cấy ghép, phát triển các phương pháp điều trị mới, tiêm tế bào non", ông viết.

Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý, đạt hơn 840.000 lượt xem, làm dấy lên cuộc tranh luận về việc liệu thí nghiệm mới nhất của Johnson có phải là một cái nhìn thoáng qua về y học tương lai hay chỉ là một chiêu trò "câu khách". Johnson vẫn chưa công bố đầy đủ chi tiết kỹ thuật, dữ liệu hoặc bằng chứng xác thực độc lập nào ngoài lời giải thích của chính ông.

Hình ảnh "bé Bryan" được triệu phú 48 tuổi chia sẻ. Ảnh: Bryan Johnson/X.

Theo IBT, mặc dù ngôn từ có vẻ kịch tính, song mô tả của Johnson dường giống với tế bào gốc đa năng cảm ứng (iPSC) hơn là "bản sao người" theo nghĩa đen.

Doanh nhân này cho biết quá trình này bắt đầu bằng việc lấy máu. Sau đó, các tế bào của ông được chiết xuất, tiếp xúc với các yếu tố Yamanaka và được thiết lập lại về trạng thái giống như phôi thai.

Tế bào iPSC là các tế bào trưởng thành đã được lập trình lại để hoạt động giống như tế bào gốc phôi, có nghĩa là về mặt lý thuyết, chúng có thể phát triển thành nhiều loại tế bào khác nhau. Điều đó có nghĩa về mặt lý thuyết, chúng có thể trở thành các tế bào chuyên biệt bao gồm tế bào thần kinh, tế bào tim và tế bào võng mạc.

Johnson mô tả thí nghiệm này như một bước tiến hướng tới việc tái tạo cơ thể từ "từng bộ phận một".

Theo lý thuyết của ông, các tế bào này một ngày nào đó có thể giúp phục hồi thị lực hoặc thính lực bị mất, khôi phục chức năng thận, gan hoặc phổi, và điều trị tổn thương da. Ông lập luận vì các tế bào này đến từ chính cơ thể mình nên chúng ít có khả năng bị đào thải hơn so với mô được cấy ghép từ người hiến tặng khác.

Mặc dù các nhà khoa học đang tích cực nghiên cứu công nghệ iPSC, nhiều chuyên gia cảnh báo rằng việc nuôi cấy các cơ quan có chức năng hoàn chỉnh để cấy ghép vẫn là một trong những thách thức lớn nhất chưa được giải quyết của y học tái tạo.

Tuyên bố "nhân bản chính mình" được đưa ra chỉ vài tuần sau khi Johnson tiết lộ ông được chẩn đoán mắc bệnh viêm dạ dày tự miễn dịch, một bệnh mạn tính khiến hệ thống miễn dịch tấn công các tế bào trong niêm mạc dạ dày. Ông thẳng thắn mô tả tình trạng của mình là: "Dạ dày của tôi đang tự ăn chính nó".

Viêm dạ dày tự miễn có thể ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ sắt và vitamin B12 của cơ thể. Theo thời gian, nó có thể góp phần gây ra thiếu máu, thiếu hụt dinh dưỡng và làm tăng nguy cơ mắc một số loại ung thư dạ dày.

Johnson cho biết căn bệnh này không thể chữa khỏi và chỉ có thể được kiểm soát bằng phương pháp điều trị tiêu chuẩn. Thay vì coi đó là thất bại, ông cho rằng nó đã truyền cảm hứng để khám phá những cách thức mới để sửa chữa các mô bị tổn thương bằng chính tế bào của mình. Đối với Johnson, chẩn đoán này đánh dấu một bước chuyển từ việc chỉ đơn thuần làm chậm quá trình lão hóa sang nỗ lực đảo ngược bệnh tật thông qua y học tái tạo.

Bryan Johnson sử dụng nhiều biện pháp cực đoan để đảo ngược lão hóa, kể cả dùng máu của con trai. Ảnh: Netflix.

Bài đăng mới của doanh nhân 48 tuổi đã gây ra tranh luận trái chiều trên mạng xã hội. Một người dùng bày tỏ: "Bryan Johnson là kết quả của việc bạn đưa quá nhiều tiền cho một người đàn ông sợ chết cực đoan".

Những người khác bênh vực thí nghiệm, lập luận rằng những đột phá trong y học thường bắt đầu từ những ý tưởng ban đầu có vẻ không theo lối mòn. Bên cạnh đó, một số người đặt câu hỏi liệu Johnson có đang phóng đại những gì thực sự đã đạt được trong phòng thí nghiệm hay không.

Phản ứng dữ dội này không phải là điều lạ đối với Johnson, người từng thực hiện nhiều thí nghiệm kéo dài tuổi thọ bao gồm chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt, kiểm tra liên tục, truyền huyết tương và các can thiệp y tế tốn kém. Ông cũng thừa nhận rằng không phải thí nghiệm nào cũng thành công. Trong một cuộc phỏng vấn, ông cho biết hối hận vì đã sử dụng hormone tăng trưởng người sau khi bị tăng áp lực nội sọ và rối loạn đường huyết.