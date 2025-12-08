Triệu chứng phổ biến khi nhiễm virus Herpes simplex

Virus Herpes simplex (HSV) là bệnh nhiễm trùng phổ biến ảnh hưởng đến miệng hoặc bộ phận sinh dục. Virus này lây lan qua tiếp xúc trực tiếp kể cả khi không có triệu chứng rõ ràng.

Virus Herpes thường gây ra những vết loét, phồng rộp trên miệng. Ảnh: Shutterstock.

Virus Herpes simplex (HSV) là bệnh nhiễm trùng do virus phổ biến, với hai loại chính, HSV-1 và HSV-2, ảnh hưởng đến hàng triệu người trên toàn cầu. Bệnh có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, và nhiều người có thể mang virus mà không biểu hiện triệu chứng, vô tình lây truyền cho người khác.

HSV thường lây nhiễm ở miệng hoặc vùng sinh dục, nhưng cũng có thể ảnh hưởng đến mắt, ngón tay và các bộ phận khác của cơ thể. Một khi virus xâm nhập vào cơ thể, nó sẽ tồn tại suốt đời, ẩn náu trong các tế bào thần kinh và tái hoạt động định kỳ, thường do căng thẳng, bệnh tật hoặc thay đổi nội tiết tố.

Việc nhận biết các dấu hiệu của HSV, hiểu rõ cách thức lây lan và áp dụng các chiến lược quản lý hiệu quả, bao gồm điều trị y tế và thay đổi lối sống, có thể làm giảm đáng kể sự khó chịu, hạn chế các đợt bùng phát và ngăn ngừa lây truyền cho người khác.

Virus Herpes simplex là gì?

Theo India Times, HSV thuộc họ virus Herpes và tồn tại dưới hai dạng chính:

HSV-1: Thường gây nhiễm trùng miệng, dẫn đến mụn rộp và mụn nước quanh môi.

HSV-2: Thường liên quan đến nhiễm trùng sinh dục, gây ra mụn nước và kích ứng ở vùng sinh dục.

Virus lây lan qua tiếp xúc da kề da trực tiếp, bao gồm hôn, quan hệ tình dục, chạm vào vùng bị nhiễm trùng. Sự lây truyền có thể xảy ra ngay cả khi không có triệu chứng rõ ràng, do đó việc nhận thức và phòng ngừa rất quan trọng.

Khi đã vào cơ thể, HSV di chuyển đến các tế bào thần kinh, nơi nó có thể ở trạng thái bất hoạt trong thời gian dài. Sự tái hoạt động có thể được kích hoạt bởi căng thẳng, bệnh tật hoặc thay đổi nội tiết tố.

Triệu chứng của virus Herpes Simplex

Các triệu chứng khác nhau tùy thuộc vào loại và vị trí nhiễm trùng. Một số người có thể mang virus mà không có triệu chứng đáng chú ý nhưng vẫn có thể lây truyền. Các dấu hiệu phổ biến bao gồm:

- Herpes miệng (HSV-1):

Cảm giác ngứa ran, ngứa hoặc nóng rát quanh môi

Các mụn nước chứa đầy dịch đóng vảy và lành lại trong vòng vài tuần

- Herpes sinh dục (HSV-2):

Phồng rộp hoặc lở loét ở vùng sinh dục

Khó chịu hoặc đau

Sốt hoặc sưng hạch bạch huyết trong một số trường hợp

- Những vùng khác:

Ngón tay: Mụn nước do herpes, mụn nước gây đau

Mắt: Kích ứng, đau và nhạy cảm với ánh sáng

Các đợt bùng phát thường giảm dần theo tuổi tác nhưng có thể bùng phát bất cứ lúc nào do căng thẳng, bệnh tật hoặc các yếu tố khác.

Virus Herpes thường lây truyền qua quan hệ tình dục bằng miệng, sinh dục hoặc hậu môn. Ảnh: Freepik.

Cách virus Herpes simplex lây lan

HSV lây lan chủ yếu qua:

Tiếp xúc trực tiếp với da bị nhiễm trùng, mụn nước hoặc dịch cơ thể

Hoạt động tình dục hoặc hôn

Quan hệ tình dục bằng miệng, truyền virus giữa miệng và bộ phận sinh dục

Lây truyền có thể xảy ra ngay cả khi không có vết loét nhìn thấy được, vì virus có thể phát tán mà không có triệu chứng. Các tác nhân gây bùng phát dịch phổ biến bao gồm căng thẳng, hệ thống miễn dịch yếu, thay đổi nội tiết tố, sốt, tiếp xúc quá nhiều với ánh nắng mặt trời. Hiểu được những nguyên nhân này là chìa khóa để giảm nguy cơ nhiễm trùng.

Herpes có chữa khỏi được không?

Herpes chữa khỏi rất khó và có khả năng tái phát. Tuy nhiên, căn bệnh này có thể được kiểm soát hiệu quả, giảm biến chứng và tỷ lệ tái phát nếu được phát hiện sớm. Các chiến lược quản lý chính bao gồm:

- Điều trị y tế:

Thuốc kháng virus làm giảm mức độ nghiêm trọng của đợt bùng phát và đẩy nhanh quá trình chữa lành

Giảm nguy cơ lây truyền virus cho người khác

- Thay đổi lối sống:

Tránh tiếp xúc trực tiếp với các mụn nước đang hoạt động

Thực hiện quan hệ tình dục an toàn bằng bao cao su hoặc màng chắn miệng

Tránh quan hệ tình dục trong thời gian bùng phát

Duy trì lối sống lành mạnh và kiểm soát căng thẳng

Ngủ đủ giấc và tuân theo chế độ ăn uống cân bằng

Giữ cho vùng bị ảnh hưởng sạch sẽ và khô ráo để ngăn ngừa kích ứng và nhiễm trùng thứ phát.