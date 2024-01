Triệt xóa tụ điểm bay lắc tại nhà trọ, thu giữ hơn 2 kg ma túy

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Bình Dương phối hợp đơn vị nghiệp vụ, liên tiếp triệt xóa các tụ điểm ma túy tại các nhà trọ, thu giữ hơn 2 kg ma túy các loại.

Khoảng lúc 20h ngày 12/1/2024, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Công an TP Thuận An, kiểm tra hành chính phòng trọ số 6 nhà trọ D13/14, đường D5, khu phố Bình Thuận 2, phường Thuận Giao, TP Thuận An, do Nguyễn Văn Trung (SN 1997, HKTT tỉnh An Giang) đang thuê để ở, thu giữ nhiều viên thuốc lắc; 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy.

Đối tượng Nguyễn Hoàng Phú.

Cùng thời điểm này, lực lượng công an bắt quả tang đối tượng Võ Hoàng Tuấn (SN 2000, HKTT tại tỉnh Bến Tre, ở tại nhà trọ trên đường NA7, khu phố Hòa Lân 2, phường Thuận Giao, TP Thuận An) đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 4 viên nén màu xám, 1 túi nylon chứa tinh thể màu trắng…

Tiến hành khám xét chỗ ở của Võ Hoàng Tuấn, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện thu giữ nhiều gói nylon chứa tinh thể màu trắng (ma túy các loại).

Tang vật ma túy và súng.

Mở rộng điều tra vụ án, cơ quan điều tra tiến hành khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Hoàng Phú (SN 2001, tại địa chỉ: 393/3 khu phố Thạnh Bình, An Thạnh, TP Thuận An). Tang vật thu giữ 30 túi nylon chứa tinh thể màu trắng và viên nén (thuốc lắc), 1 khẩu súng ngắn và nhiều vật chứng khác có liên quan.

Tổng cộng lực lượng công an thu giữ khoảng 2 kg ma túy tổng hợp các loại. Hiện cơ quan điều tra đã tạm giữ 15 đối tượng để tiếp tục đấu tranh làm rõ hành vi phạm tội.