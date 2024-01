Khởi tố chủ quán cà phê chứa mại dâm

Ngày 14/1, Công an huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) đã khởi tố một chủ quán cà phê về tội chứa mại dâm và môi giới mại dâm.

Trước đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ và nguồn tin của người dân cung cấp, Công an huyện Lục Ngạn bắt quả tang tại quán cà phê Hải Anh (địa chỉ Tổ dân phố Ổi, thị trấn Chũ) do Trần Thị Hiên làm chủ có một đôi nam nữ đang mua bán dâm. Đồng thời kiểm tra tại nhà nghỉ Sao Mai 88, cơ quan công an phát hiện một đôi nam nữ đang mua bán dâm.

Đối tượng Trần Thị Hiền.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lục Ngạn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Trần Thị Hiên về tội “Chứa mại dâm” và “Môi giới mại dâm”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lục Ngạn tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, xử lý theo quy định của pháp luật.