Lừa đáo hạn, nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ

Cơ quan CSĐT Công an Bến Tre thi hành các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Trung Hậu (SN 1984) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phạm Trung Hậu là nhân viên của một ngân hàng trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Khoảng tháng 6/2021, Hậu nhiều lần vay tiền của ông Nguyễn Hữu M. (thị trấn Ba Tri, huyện Ba Tri) với tổng số tiền là 4,3 tỷ đồng . Khi vay tiền, cả hai có làm hợp đồng với nội dung ghi là Hậu dùng để trả đáo hạn ngân hàng và sẽ trả gốc và lãi cho ông M. trong thời hạn 7 ngày. Tuy nhiên, khi đến hạn trả nợ theo hợp đồng, Hậu không trả được nợ. Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Trung Hậu. Đến tháng 10/2021, Hậu mới trả được cho ông M. số tiền hơn 2,1 tỷ đồng . Sau nhiều lần yêu cầu Hậu trả hết số tiền còn lại nhưng không được, do đó ông M. đã trình báo cơ quan công an. Qua làm việc, Hậu thừa nhận số tiền đã vay của ông M., bản thân không dùng trả đáo hạn ngân hàng như trong hợp đồng, mà trả nợ cá nhân do làm ăn thua lỗ.

