Cặp vợ chồng lập nhóm kín trên Telegram để điều hành đường dây ma túy

Bắt giam cô gái say xỉn, lái xe tông tài xế ôtô tải tử vong

Lãnh đạo Công an huyện Cẩm Xuyên (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam cô gái say xỉn, lái ôtô con tông tử vong tài xế ôtô tải.