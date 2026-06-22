'Triệt tiêu con người' và lời cảnh báo cho thời đại AI

"Triệt tiêu con người" của C.S. Lewis (1943) cảnh báo sự suy giảm đạo đức khi xã hội tôn sùng hiệu quả và quyền lực, đặc biệt đáng suy ngẫm trong thời đại AI.

Một sinh viên sử dụng AI để hoàn thành bài luận chỉ trong vài phút. Một nhân viên văn phòng nhờ AI soạn email, lập kế hoạch và phân tích dữ liệu. Một doanh nghiệp dùng AI để sàng lọc hồ sơ tuyển dụng, đánh giá khách hàng và dự báo xu hướng thị trường. Những công việc từng đòi hỏi nhiều năm kinh nghiệm giờ đây có thể được hỗ trợ chỉ bằng vài dòng lệnh.

Sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo đang thay đổi cách con người học tập, làm việc và ra quyết định. Theo nhiều nghiên cứu gần đây, AI có khả năng tự động hóa hàng loạt nhiệm vụ mang tính lặp lại, đồng thời hỗ trợ xử lý khối lượng thông tin khổng lồ với tốc độ vượt xa con người.

Tuy nhiên, khi ngày càng nhiều quyết định được giao cho thuật toán, một câu hỏi quan trọng xuất hiện: Điều gì sẽ xảy ra nếu con người dần từ bỏ khả năng suy nghĩ và phán đoán đạo đức của chính mình?

Điều gì sẽ xảy ra nếu con người dần từ bỏ khả năng suy nghĩ và phán đoán đạo đức của chính mình? Ảnh: Magnific.

Điều đáng chú ý là những trăn trở này đã được nhà văn và học giả C.S. Lewis đặt ra từ hơn 80 năm trước trong tác phẩm Triệt tiêu con người - The Abolition of Man, xuất bản năm 1943. Dù được viết trong bối cảnh hoàn toàn chưa có máy tính cá nhân hay trí tuệ nhân tạo, cuốn sách lại chứa đựng những cảnh báo khiến người đọc hôm nay không khỏi giật mình.

C.S. Lewis không phản đối khoa học hay tiến bộ công nghệ. Ngược lại, ông thừa nhận tri thức và quyền năng của con người ngày càng mở rộng. Điều ông lo ngại là khi quyền lực phát triển nhanh hơn đạo đức, con người có thể đánh mất chính nền tảng nhân văn giúp họ sử dụng quyền lực ấy một cách đúng đắn.

Một trong những khái niệm nổi tiếng nhất của Lewis là hình ảnh "Người Không Có Ngực. Theo ông, xã hội hiện đại có nguy cơ tạo ra những con người được đào tạo rất tốt về tư duy logic, kỹ năng và kiến thức, nhưng lại thiếu khả năng cảm nhận điều đúng đắn, thiếu lòng trắc ẩn và ý thức đạo đức. Họ có thể rất thông minh nhưng không còn biết vì sao mình nên làm điều thiện hay bảo vệ những giá trị nhân văn.

Tác phẩm Triệt tiêu con người - The Abolition of Man, xuất bản năm 1943.

Nhìn từ thực tế hiện nay, cảnh báo ấy dường như đang trở nên ngày càng rõ nét. AI có thể phân tích dữ liệu, viết báo cáo, tạo hình ảnh, soạn văn bản hay trả lời câu hỏi với tốc độ đáng kinh ngạc. Nhưng AI không thực sự hiểu thế nào là công bằng, lòng nhân ái hay trách nhiệm. Một hệ thống trí tuệ nhân tạo có thể đề xuất phương án hiệu quả nhất về mặt số liệu, nhưng không thể tự quyết định điều gì là tốt đẹp cho con người.

Đó là lý do vì sao nhiều chuyên gia công nghệ trên thế giới liên tục nhấn mạnh đến vấn đề đạo đức trong thời đại AI. Thách thức lớn nhất không còn là làm sao để máy móc thông minh hơn, mà là làm sao để con người vẫn giữ được khả năng đánh giá đúng sai khi ngày càng phụ thuộc vào công nghệ.

Trong bối cảnh ấy, tư tưởng của C.S. Lewis trở nên đặc biệt giá trị. Ông nhắc nhở rằng không phải mọi thứ đều có thể được đo bằng hiệu quả hay lợi ích trước mắt. Một xã hội chỉ tôn thờ năng suất mà quên đi đạo đức có thể tạo ra những con người giỏi giang nhưng trống rỗng về giá trị sống. Khi đó, công nghệ không còn là công cụ phục vụ con người mà có nguy cơ trở thành thứ định hình cách con người suy nghĩ và hành động.

Clive Staples Lewis (1898 - 1963) là nhà văn, học giả văn chương người Anh và cũng là một nhà thần học Anh giáo.

Điều này không có nghĩa chúng ta phải quay lưng với AI. Vấn đề nằm ở cách sử dụng nó. Hãy để AI hỗ trợ những công việc lặp lại và xử lý dữ liệu, còn con người tập trung phát triển những năng lực mà máy móc khó có thể thay thế: sự đồng cảm, trách nhiệm đạo đức, khả năng sáng tạo, tư duy phản biện và sự thấu hiểu lẫn nhau.

Giữa thời đại mà mọi câu trả lời dường như đều có thể xuất hiện chỉ sau vài giây tìm kiếm, Triệt tiêu con người nhắc chúng ta nhớ rằng câu hỏi quan trọng nhất không phải là AI có thể làm được gì, mà là con người sẽ trở thành ai khi sống cùng AI.

AI có thể viết một bài báo, xây dựng một bản kế hoạch hay đề xuất một chiến lược kinh doanh. Nhưng nó không thể quyết định điều gì đáng để tin tưởng, yêu thương và gìn giữ. Đó vẫn là trách nhiệm của con người. Và có lẽ, trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, việc bảo vệ những giá trị nhân văn ấy chính là năng lực quan trọng nhất mà chúng ta cần học hỏi và gìn giữ.