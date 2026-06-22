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Pháp luật

Triệt phá ổ nhóm cá độ bóng đá quy mô lớn tại Hà Nội

  • Thứ hai, 22/6/2026 21:46 (GMT+7)
  • 29 phút trước

Phòng Cảnh sát hình sự Hà Nội bắt giữ 4 đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua điện thoại, với số tiền cá độ hàng chục tỷ đồng.

Các đối tượng trong vụ án.

Các đối tượng gồm: Trần Trung Hiếu (SN 1985, trú số 54 đường Yên Phụ, phường Ba Đình); Nguyễn Thành Long (SN 1986, trú số 2, ngõ 32 Nguyễn Khiết, phường Hồng Hà); Trần Mạnh Cường (SN 1979, trú 17B Hàm Long, phường Cửa Nam) và Trịnh Tiến Đạt (SN 1996, trú phường Thanh Xuân, Hà Nội).

Ngày 22/6, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội đã triệt phá ổ nhóm đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với tổng số tiền đánh bạc ước tính hàng chục tỉ đồng do Trần Trung Hiếu cầm đầu.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Cơ quan điều tra phát hiện Hiếu cùng Long, Cường và Đạt đã sử dụng các thiết bị, chủ yếu là điện thoại di động để cá độ bóng đá thông qua trang bong88.

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Tang vật vụ án.

Căn cứ tài liệu điều tra, ngày 13/6, Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt khẩn cấp 4 đối tượng trên về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an thành phố đang tiếp tục xác minh làm rõ, triệu tập các đối tượng có hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” trong vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

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https://cand.vn/triet-pha-o-nhom-ca-do-bong-da-quy-mo-lon-tai-ha-noi-post814588.html

Theo X. Mai - H.Châm/Công an nhân dân

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