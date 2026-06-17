Triệt phá đường dây cá độ bóng đá mùa World Cup

Một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa đấu tranh, triệt phá.

Nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa ngày 17/6 cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Dương Tuấn Hải (SN 1985, Nguyễn Thông (SN 1990, cùng trú phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) và Trần Nghĩa Danh (SN 1972, trú tại phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đấu tranh xét hỏi các đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá trên mạng.

Trước đó, thực hiện đợt cao điểm đấu tranh, xử lý tội phạm trong thời gian diễn ra World Cup 2026, ngày 15/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa đã đấu tranh triệt phá một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng.

Nhiều người trong đường dây nêu trên đã sử dụng các tài khoản đại lý và tài khoản thành viên các trang cá cược trực tuyến để tổ chức cho nhiều người ở Khánh Hòa tham gia cá độ bóng đá. Kết quả điều tra bước đầu, 3 đối tượng nêu trên khai nhận đã nhận tài khoản cá cược từ "cấp trên", rồi tạo nhiều tài khoản "cấp dưới" để cung cấp cho các con bạc tham gia cá độ bóng đá.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đấu tranh xét hỏi các đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá trên mạng.

Theo đó, từ giữa 5/2026 đến giữa 7/2026, các tài khoản cá cược này đã phát sinh số điểm cá cược hơn 100.000 điểm, tương đương số tiền giao dịch hơn 2 tỷ đồng theo quy ước của đường dây cá cược.

Sau khi triệu tập 14 đối tượng, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa quyết định tạm giữ hình sự 3 đối tượng và đang mở rộng điều tra, làm rõ vai trò hành vi của những người có liên quan, xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.