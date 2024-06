Triệt phá ổ nhóm 'bạc bịp', chuyên đánh thuốc hướng thần nạn nhân

Liên quan đến vụ án chiếm đoạt tài sản bằng thuốc hướng thần, Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt tạm giam 8 bị can và đang truy tìm hai đối tượng khác.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Lâm Đồng vừa tổ chức thực nghiệm điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại hiện trường trong khách sạn M.H ven quốc lộ 20, thuộc địa bàn thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng.

Thực nghiệm hiện trường vụ án. Ảnh: Công an Lâm Đồng.

Đây là vụ chiếm đoạt tài sản có tổ chức của một nhóm khoảng 10 đối tượng. Bằng thủ đoạn cho bị hại uống thuốc hướng thần, dàn cảnh đánh bạc “bịp”, nhóm đối tượng đã chiếm đoạt số tiền lớn của các bị hại.

Trước đó, vào cuối năm 2023, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng khởi tố, bắt tạm giam 8 bị can, bao gồm: Trần Vũ Huy (24 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai); Võ Minh Kha (30 tuổi) và Trần Vũ Thành (48 tuổi, bố của Huy, cùng ngụ tỉnh Bến Tre); Phạm Văn Sinh (44 tuổi) và Nguyễn Văn Thành (29 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Nông); Võ Duy Phương (37 tuổi, ngụ tỉnh An Giang); Lê Thành Nghĩa (28 tuổi) và Nguyễn Trần Thanh Thúy (21 tuổi, cùng ngụ tỉnh Lâm Đồng).

Ngoài ra, cơ quan chức năng đang truy tìm 2 đối tượng tình nghi thực hiện hành vi phạm tội và đang bỏ trốn, gồm Đ.N.Q (31 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước) và T.V.C (44 tuổi, ngụ tỉnh Bắc Giang).

Cơ quan điều tra bước đầu xác định, thông qua các mối quan hệ quen biết, Huy, Thành, Kha, Phương, Nghĩa và Thúy đã tiếp cận một số người kinh doanh bất động sản có điều kiện kinh tế khá giả.

Sau khi làm quen, các đối tượng mời nạn nhân đi xem các lô đất để bàn chuyện mua bán rồi kiếm cớ rủ họ ăn nhậu.

Sau đó, nhóm của Huy thông báo cho nhóm Sinh, Thành, T.V.C và Đ.N.Q chuẩn bị sẵn thuốc hướng thần để “đánh thuốc” bị hại.

Tại buổi ăn nhậu, nhóm của Sinh bí mật cho các bị hại uống thuốc hướng thần khiến họ bị kích thích, gây ảo giác mạnh, mất trí nhớ, mất kiểm soát hành vi tạm thời.

Khi thấy các bị hại đã ngấm thuốc, nhóm đối tượng trên rủ họ đánh bài ăn tiền. Nạn nhân bị điều khiển mọi hành vi mà bản thân không hề biết. Trong lúc chơi bài, các đối tượng sử dụng thủ đoạn gian lận, rồi liên tục tăng số tiền cược lên cả trăm triệu đồng nhằm chiếm đoạt hết tiền của các nạn nhân trong thời gian ngắn.

Khi nạn nhân thua hết tiền mặt, nhóm này yêu cầu họ chuyển khoản cho đến khi không còn tiền trong tài khoản. Cuối cùng, nhóm lừa đảo yêu cầu nạn nhân viết giấy nhận nợ với số tiền lớn. Nhóm này đã thực hiện hai vụ chiếm đoạt tài sản của các nạn nhân tại Đồng Nai và Lâm Đồng.

Cơ quan chức năng kêu gọi Đ.N.Q và T.V.C ra trình diện, đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật; đồng thời thông báo ai là nạn nhân của nhóm lừa đảo này liên hệ với Đội điều tra án xâm phạm sở hữu, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng (số 4, đường Trần Bình Trọng, TP.Đà Lạt) hoặc điều tra viên Đặng Thị Tuyết (số điện thoại 0965.065.279) để được giải quyết.