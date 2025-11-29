Triệt phá đường dây rửa tiền 67.000 tỷ liên quan các tổ chức lừa đảo

Công an TP Đà Nẵng phối hợp triệt phá siêu đường dây rửa tiền 67.000 tỷ đồng liên quốc gia, liên quan đến hoạt động "rửa tiền, lừa đảo xuyên biên giới và làm giả giấy tờ" kết nối với các băng nhóm tội phạm mạng tại Campuchia.

Ngày 28/11, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết trong chiến dịch truy quét quy mô đặc biệt lớn, đơn vị làm sáng tỏ một trong những đường dây tội phạm công nghệ cao phức tạp nhất từ trước đến nay, liên quan đến hoạt động "rửa tiền, lừa đảo xuyên biên giới và làm giả giấy tờ" kết nối với các băng nhóm tội phạm mạng tại Campuchia.

Quá trình đấu tranh chuyên án, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an thành phố (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã khởi tố tổng cộng 33 bị can. Ban đầu, lực lượng Công an xác định số tiền giao dịch rửa tiền lên tới 30.000 tỷ đồng .

Triệt phá siêu đường dây rửa tiền 67 nghìn tỷ đồng liên quốc gia. Ảnh: CA.

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng, chuyên án tiếp tục được mở rộng, bóc tách từng lớp thủ đoạn tinh vi.

Ngày 27/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt quyết định khởi tố thêm 10 đối tượng gồm: Lê Văn Ngọc Duy (Đắk Lắk), Phan Đức Hậu (Thừa Thiên Huế), Hồ Lê Vũ Hoài (Quảng Ngãi), Nguyễn Trúc Mai (Nghệ An), Cao Ngọc Sơn (Khánh Hòa), Võ Đại Lượng (Khánh Hòa), Đinh Ngọc Long (Gia Lai), Nguyễn Minh Sáng (Gia Lai), Châu Thế Anh (Quảng Trị), Nguyễn Văn Tuấn (Quảng Trị).

Quy mô rửa tiền cực lớn được chứng minh, với tổng giao dịch lên đến hơn 67.000 tỷ đồng , 43 triệu USD , 1,5 triệu euro, 1 triệu CAD. Quá trình khám xét, lực lượng chức năng đã phong tỏa trên 1.000 tài khoản, thu giữ khoảng 100 tỷ đồng , kê biên 2 thửa đất, thu giữ 15 máy khắc dấu, máy in, máy tính, 500 con dấu và hình dấu giả, gần 100 căn cước và phôi căn cước công dân giả, cùng 1.200 trang tài liệu lập doanh nghiệp.

Điều tra cho thấy các đối tượng cấu kết với nhân viên ngân hàng, sử dụng giấy tờ giả để mở hơn 1.000 tài khoản doanh nghiệp "ma", đồng thời mua khoảng 10.000 tài khoản cá nhân không chính chủ. Hệ thống tài khoản này sau đó được chuyển cho các băng nhóm ở Campuchia sử dụng vào hoạt động lừa đảo, rửa tiền.

Bước đầu, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng ghi nhận hàng chục vụ lừa đảo xảy ra tại Đà Nẵng, Hà Nội, TP.HCM, Cần Thơ, Hưng Yên, Lạng Sơn, Quảng Ngãi, Bình Thuận, Lâm Đồng, Đồng Nai, Cà Mau... Nhiều bị hại bị chiếm đoạt với số tiền lớn, trong đó có người mất tới 12 tỷ đồng .