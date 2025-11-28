Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Sát hại người tình, người đàn ông lĩnh án tử

  • Thứ sáu, 28/11/2025 19:02 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Nguyễn Văn Sơn mang 1,5 lít xăng và đến phòng trọ người tình, khi bị từ chối quay lại chung sống, Sơn dùng kéo đâm 22 vết thương khiến nạn nhân tử vong.

Hôm nay (28/11), HĐXX sơ thẩm TAND TP.HCM tuyên án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Văn Sơn (44 tuổi, quê Gia Lai) về tội “Giết người”.

Nguyen Van Son anh 1

Bị cáo Nguyễn Văn Sơn tại phiên tòa ngày 28/11.

Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Sơn và bà T, (SN 1983) sống chung như vợ chồng tại phường Chánh Hiệp (TP.HCM). Ngày 7/3, do mẫu thuẫn tình cảm Sơn chuyển tới phường Thuận Giao (TP.HCM) sinh sống.

Sơn nhiều lần đòi quay lại sống chung nhưng bà T. không đồng ý nên nảy sinh ý định sát hại bà T..

Chiều 15/3, Sơn mang theo 1,5 lít xăng đi tới nhà trọ của bà T. và tiếp tục yêu cầu bà T. quay lại chung sống. Bị bà T. từ chối, Sơn lấy cây kéo trên bàn, xông tới đâm nhiều nhát gây nên 22 vết thương ở vùng ngực, tay trái của bà T..

Bà P. bỏ chạy và gục xuống lề đường. Sơn đuổi theo, đổ xăng lên người bà T. rồi bật lửa đốt nhưng không cháy.

Một số người thấy sự việc vào ngăn cản, khống chế, giao Sơn cho công an.

Dù được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng bà T. đã tử vong trước khi nhập viện.

Kết quả xét nghiệm ngày 15/3, Nguyễn Văn Sơn dương tính với ma túy.

Sách về Pháp luật

Cuốn sách "Công tác thi hành án hình sự thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã" giới thiệu phạm vi nghiên cứu về 3 vấn đề: Thi hành án treo, thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ và áp dụng biện pháp tái hòa nhập cộng đồng tại địa phương. Cuốn sách đánh giá toàn diện cơ sở pháp lý về thi hành án hình sự, trọng tâm là về hình phạt và trách nhiệm của UBND cấp xã.

https://tienphong.vn/sat-hai-nguoi-tinh-nguoi-dan-ong-linh-an-tu-post1800227.tpo

Tân Châu/Tiền Phong

Nguyễn Văn Sơn Nguyễn Văn Sơn Sát hại người tình

    Đọc tiếp

    'Nup bong' tiem toc nam de mua ban dam hinh anh

    'Núp bóng' tiệm tóc nam để mua bán dâm

    1 giờ trước 20:06 28/11/2025

    0

    Công an phường Thống Nhất (Gia Lai) phát hiện và bắt quả tang 4 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi "Mua bán dâm" tại tiệm cắt tóc nam Như Hoa hoạt động trá hình.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý