Nhân viên giao hàng chuyển phát nhanh thiết lập đường dây mua bán pháo

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An khởi tố 3 vụ án với 5 đối tượng về tội buôn bán, tàng trữ hàng cấm, trong đó có nhân viên giao hàng chuyển phát nhanh,thu giữ gần 350 kg pháo nổ.

Cụ thể, ngày 24/12/2025, tại xã Hưng Yên Nam, tỉnh Nghệ An, Phòng Cảnh sát kinh tế chủ trì, phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thành Công (SN 1995, trú tại phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An) về hành vi buôn bán hàng cấm. Tang vật thu giữ 153 kg pháo nổ và một số vật chứng liên quan khác.

Quá trình điều tra xác định, lợi dụng là nhân viên giao hàng của một công ty chuyển phát nhanh chuyên vận chuyển hàng từ miền Bắc vào Nam, đóng trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Nguyễn Thành Công móc nối với số đối tượng cộm cán ở các tỉnh, thành khác đặt mua pháo, đưa về bán kiếm lời.

Đối tượng Nguyễn Thành Công cùng số tang vật tại cơ quan Công an.

Để qua mắt lực lượng chức năng, đối tượng thường ngụy trang pháo nổ trong các kiện hàng hợp pháp, khai báo là hàng tiêu dùng thông thường, trà trộn vào các hàng hóa khác.

Khi có đơn đặt hàng, Công sẽ trực tiếp nhận pháo, cất giấu tại nhiều địa điểm khác nhau, chờ thời cơ thuận lợi đưa đi tiêu thụ. Tuy nhiên, chưa kịp tiêu thụ thì bị Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện, bắt giữ.

Trước đó, ngày 23/12, tại xã Trung Lộc, tỉnh Nghệ An, Phòng Cảnh sát kinh tế chủ trì, phối hợp Trạm CSGT Diễn Châu, Công an xã Nghĩa Lâm và Công an xã Thần Lĩnh phát hiện, bắt quả tang Phạm Công Hùng (SN 1982, trú tại xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An) và Hồ Sỹ Long (SN 1987, trú tại xã Tam Đồng, tỉnh Nghệ An) về hành vi "Buôn bán hàng cấm", thu giữ 110 kg pháo nổ.

Tiếp đó, ngày 25/12, tại xã Lương Sơn, tỉnh Nghệ An, Phòng Cảnh sát kinh tế chủ trì, phối hợp Công an xã Lương Sơn phát hiện, bắt giữ đối tượng Nguyễn Cảnh Hùng (SN 1976, trú tại xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An) về hành vi "Tàng trữ hàng cấm", thu giữ 73,88 kg pháo nổ.