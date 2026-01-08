Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Khởi tố 9 bị can liên quan vụ hơn 120 tấn thịt lợn nhiễm bệnh

  • Thứ năm, 8/1/2026 06:28 (GMT+7)
  • 30 phút trước

Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can liên quan đường dây thu gom, vận chuyển, tiêu thụ hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi để chế biến thành đồ hộp.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can về tội "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm" xảy ra tại TP Hải Phòng.

Trước đó nhiều tháng, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Công an TP Hải Phòng) phát hiện đường dây thu mua thịt lợn bị nhiễm bệnh dịch tả châu Phi.

HaLong Canfoco, do hop Ha Long, cong ty Ha Long, Doanh nghiep Ha Long, Giam doc Ha Long, Thit lon nhiem benh anh 1

Trụ sở Công ty CP đồ hộp Hạ Long trên phố Lê Lai, TP Hải Phòng. Ảnh: Nguyễn Hoàn.

Theo điều tra ban đầu, các đối tượng đã thu gom, vận chuyển, tiêu thụ được hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi. Trong đó, hơn 120 tấn thịt lợn nhiễm bệnh được tuồn vào kho của Công ty Cổ phần đồ hộp Hạ Long (HaLong Canfoco) có trụ sở tại 71 Lê Lai, phường Ngô Quyền (TP Hải Phòng).

Kiểm tra kho của Công ty Cổ phần đồ hộp Hạ Long, lực lượng chức năng xác định, công ty này đã chế biến nhiều tấn thịt lợn nhiễm bệnh thành sản phẩm thịt hộp.

HaLong Canfoco, do hop Ha Long, cong ty Ha Long, Doanh nghiep Ha Long, Giam doc Ha Long, Thit lon nhiem benh anh 2

Tang vật liên quan vụ án.

Ngay sau khi phát hiện kho chứa này, Công an TP Hải Phòng đã tổ chức lấy mẫu thịt mang đi giám định tại các cơ quan chuyên ngành. Sau khi có kết quả giám định, lực lượng chức năng đã tiêu hủy hơn 120 tấn thịt lợn nhiễm bệnh nêu trên.

Vụ việc đang được Công an TP Hải Phòng mở rộng điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng liên quan.

https://tienphong.vn/khoi-to-9-bi-can-lien-quan-vu-tuon-hon-120-tan-thit-lon-nhiem-benh-vao-cong-ty-co-phan-do-hop-ha-long-post1811097.tpo

Nguyễn Hoàn/Tiền Phong

