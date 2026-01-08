Người đề nghị thay Tập đoàn Phúc Sơn bồi thường 7.000 tỷ đồng là ai?

Ông Nguyễn Duy Kiên được triệu tập đến phiên tòa với tư cách người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Trước tòa, người đại diện của ông Kiên cho biết Tập đoàn Phúc Sơn đã thỏa thuận sẽ chuyển nhượng cổ phần.

Ngày 7/1, tại phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Văn Hậu (tức Hậu "pháo", Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Phúc Sơn) liên quan đến việc nhận chuyển nhượng trái phép gần 63 ha đất quốc phòng tại Sân bay Nha Trang, ông Nguyễn Duy Kiên được Hội đồng xét xử triệu tập tham dự phiên tòa với tư cách người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Ông Kiên chính là đại gia mong muốn mua lại dự án của Tập đoàn Phúc Sơn và xin thay Tập đoàn Phúc Sơn khắc phục hậu quả vụ án.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương, năm 2016, Thiếu tướng Nguyễn Duy Cường, cựu Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Không quân (bị cáo trong vụ án) và Thiếu tướng Hoàng Viết Quang, cựu Phó Cục trưởng Cục tác chiến, Bộ Quốc phòng (bị cáo trong vụ án) cùng 3 cựu lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa giao đất trái quy định cho Tập đoàn Phúc Sơn.

Sau đó, Tập đoàn Phúc Sơn thực hiện Dự án khu trung tâm đô thị - Thương mại - Dịch vụ - Tài chính - Du lịch Nha Trang. Và dù chưa đủ điều kiện, dự án này đã được phân lô, bán cho khách hàng, thu về hơn 7.032 tỷ đồng . Liên quan đến sai phạm này, Nguyễn Văn Hậu bị truy tố tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Bị cáo Nguyễn Văn Hậu (thứ 2 hàng trên) tại phiên tòa.

Quá trình điều tra, Nguyễn Văn Hậu đã bán 501 cây vàng được 60 tỷ đồng, nộp tài khoản cơ quan thi hành án, đồng thời nộp 1.422 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để khắc phục hậu quả.

Tại phiên xử ngày 7/1, Hội đồng xét xử triệu tập ông Nguyễn Duy Kiên tham dự phiên tòa với tư cách người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Ông Kiên chính là người mong muốn mua lại dự án trên của Tập đoàn Phúc Sơn. Trước Hội đồng xét xử, ông Kiên dành quyền cho người đại diện trả lời thay mình.

Trả lời Hội đồng xét xử các câu hỏi xung quanh thương vụ mua lại dự án, người đại diện của ông Kiên cho hay ông Kiên, bị cáo Hậu cùng các cổ đông của Tập đoàn Phúc Sơn đã thảo luận và đi đến thống nhất, Tập đoàn Phúc Sơn sẽ chuyển nhượng cổ phần cho ông Kiên.

Ngược lại, ông Kiên cam kết sẽ thực hiện nghĩa vụ dân sự, bồi thường cho các bị hại đã mua đất của tại dự án trên đúng theo phán quyết của bản án có hiệu lực. Công ty của ông Kiên đã chuyển cam kết này cho Hội đồng xét xử để Hội đồng xét xử xem xét.

Cũng theo người đại diện của ông Kiên, ông Kiên cũng đã làm việc với Ngân hàng MB để phát hành chứng thư bảo lãnh gửi tòa án. Phía ông Kiên còn nghiên cứu quy định pháp luật, xin ý kiến của các cơ quan tố tụng và được đánh giá cổ phần tại dự án được phép chuyển nhượng. Ông Kiên và các bên liên quan cũng đã thực hiện thủ tục liên quan, do đó hợp đồng đảm bảo pháp lý.

Đại diện Ngân hàng MB trình bày ngân hàng đã phát hành chứng thư bảo lãnh cho ông Kiên theo Luật Các tổ chức tín dụng, các thông tư, nghị định liên quan. Chứng thư của ngân hàng có giá trị bảo lãnh tối đa là 6.973 tỷ đồng .

Khi Hội đồng xét xử hỏi về quá trình thẩm định để phát hành chứng thư có đảm bảo điều kiện, đảo bảo pháp lý hay không, đại diện Ngân hàng MB cho biết, đã đảm bảo đúng luật và đánh giá khách hàng theo nghiệp vụ của ngân hàng.

Hội đồng xét xử đề nghị Ngân hàng MB cùng các bên liên quan đến hợp đồng chuyển nhượng phải khẩn trương cung cấp các tài liệu bổ sung để Hội đồng xét xử xem xét xem có thể chấp nhận thỏa thuận của ông Kiên với Tập đoàn Phúc Sơn hay không.

Trong vụ án này, Hội đồng xét xử triệu tập 656 bị hại liên quan đến hành vi lừa đảo của Nguyễn Văn Hậu, nhưng chỉ hơn 60 người có mặt. Trình bày tại tòa, một số bị hại cho biết phải đi vay nợ, huy động tiền tích cóp để mua đất tại dự án nhưng gần 10 năm không được bàn giao nên phải chịu thiệt hại nặng…

Một số bị hại lại không công nhận tư cách bị hại của mình. Họ cho rằng, mình không bị lừa đảo. Một bị hại khai đã nộp hơn 2 tỷ đồng (tương ứng 70% tiền mua một lô đất) cho Tập đoàn Phúc Sơn là hoàn toàn tự nguyện và không bị ép buộc hay bị lừa dối.

Với đề nghị của ông Nguyễn Duy Kiên về việc mua lại cổ phần của Tập đoàn Phúc Sơn và bỏ tiền bồi thường thay, một số bị hại mong Hội đồng xét xử xem xét vấn đề này và bảo vệ quyền lợi cho họ, vì họ nộp tiền mua đất với nhu cầu sử dụng thật và hiện vẫn muốn nhận lại đất, chứ không muốn nhận lại tiền.