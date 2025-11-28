Dùng em làm 'con tin' trong phi vụ ma túy, người anh lĩnh án tử hình

Cao Văn Tùng cùng đồng bọn đã chi hơn 1 tỷ đồng để buôn ma túy từ Lào về Việt Nam tiêu thụ. Đáng chú ý, Tùng còn đưa em trai làm “con tin” cho bên bán khiến người em vướng lao lý.

Ngày 28/11, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử Cao Văn Tùng, (SN 1974); Cao Văn Tuấn (SN 1983, em trai của Tùng) cùng trú phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An; Phan Thế Quang (SN 1974, trú tại TP Huế) và Bùi Hải Trung (SN 1987, trú tỉnh Hà Tĩnh) về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Cao Văn Tùng (đeo kính) cùng các bị cáo khác tại phiên tòa.

Cao Văn Tùng là đối tượng từng nhiều lần vào tù với nhiều tội danh liên quan đến ma tuý. Năm 2005, Tùng bị xử phạt 27 tháng tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma tuý. Chưa đầy một năm sau, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị xử phạt Tùng 3 năm 6 tháng tù về tội "Trốn khỏi nơi giam".

Đến tháng 12/2006, Tùng tiếp tục nhận 11 năm tù về tội "Mua bán trái phép chất ma tuý". Tháng 8/2022, Tùng chấp hành xong án phạt.

Trong thời gian thụ án, Tùng quen Phan Thế Quang và Hạ Bá Vừ. Sau khi mãn hạn tù, Tùng và Quang trở về địa phương, còn Vừ sang Lào sinh sống. Biết Vừ có nguồn hàng, Tùng liên lạc đặt mua ma túy để bán kiếm lời. Từ tháng 6 đến tháng 8/2024, Tùng hai lần giao dịch với Vừ.

Lần thứ nhất vào tháng 6/2024, Tùng đặt mua 6 bánh heroin, 1 kg ma túy đá, 1 kg ketamine với số tiền hơn 1 tỷ đồng . Tùng đặt cọc 200 triệu đồng và rủ Quang góp 200 triệu.

Ngày 30/6/2024, Tùng lái ô tô chở Quang đi đến đường Hồ Chí Minh (tỉnh Hà Tĩnh) nhận hàng. Khi quay về, hai đối tượng bị Công an tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra. Tùng lái xe bỏ chạy đến xã Hương Sơn, vứt ma túy vào bụi cây rồi trốn thoát.

Lần thứ hai, tháng 8/2024, Tùng tiếp tục đặt mua 4 bánh heroin, 2 kg ma túy đá, 1 kg ketamine và 10 gói “nước vui”. Chưa đủ tiền, Tùng đưa em trai Cao Văn Tuấn sang Lào làm con tin, đợi gom đủ tiền trả cho Vừ.

Sau đó, Tùng rủ Bùi Hải Trung đi làm cảnh giới. Sáng 28/8/2024, Tùng lái ô tô, Trung đi xe máy xuất phát từ Vinh vào Hà Tĩnh nhận hàng. Khi lấy được ba lô chứa ma túy theo hướng dẫn của Tuấn và Vừ, cả nhóm quay về thì bị Công an bắt giữ cùng tang vật.

Cơ quan điều tra xác định, Cao Văn Tùng phải chịu trách nhiệm về gần 9 kg ma túy trong hai lần mua bán. Phan Thế Quang liên quan hơn 4 kg ma túy ở lần giao dịch đầu. Bùi Hải Trung và Cao Văn Tuấn giúp sức tiêu thụ hơn 4,8 kg ma túy trong vụ mua bán thứ hai.

Tại phiên tòa, bị cáo Tùng thừa nhận hành vi phạm tội vì hám lợi. Bị cáo khai đã bỏ ra hơn 1 tỷ để buôn ma túy.

Bị cáo Tuấn, Trung ban đầu phủ nhận, cho rằng sang Lào để cai nghiện, nhưng sau đó đều thừa nhận vai trò giúp sức.

Xem xét toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử tuyên phạt Cao Văn Tùng án tử hình, Phan Thế Quang án chung thân và Bùi Hải Trung, Cao Văn Tuấn 20 năm tù.