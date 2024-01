Triệt phá đường dây chuyên đưa ma túy vào Trung tâm cai nghiện số 1

Đây là vụ án phức tạp, liên quan đến nhiều đối tượng ngoài xã hội và học viên đang điều trị cai nghiện tại Trung tâm cai nghiện số 1 tỉnh Hòa Bình, nhưng vẫn sử dụng ma túy.

Ngày 16/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Bùi Văn Tuyên (SN 1995, trú tại huyện Kim Bôi (Hòa Bình), Nguyễn Thanh Tùng (SN 1991), Bùi Quốc Vỹ (SN 1976), Dương Duy Khánh (SN 1988), Phan Công Thắng (SN 1985, cùng trú tại TP Hòa Bình) và Nguyễn Thượng Mạnh (SN 1973, trú tại huyện Cao Phong, Hòa Bình) về tội “Mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Trước đó, thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ an ninh, an toàn tết nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, Đội Phòng ngừa điều tra tội phạm mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy (Đội 2), Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Hòa Bình qua công tác điều tra cơ bản, nắm chắc tình hình, đã phát hiện đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ ngoài xã hội vào Trung tâm cai nghiện số 1, tỉnh Hòa Bình.

Đối tượng Nguyễn Thượng Mạnh, chủ mưu cầm đầu đường dây, đầu mối cung cấp ma túy chính, để chuyển ma túy vào Trung tâm cai nghiện số 1.

Đáng chú ý, thủ đoạn của các đối tượng chủ mưu cầm đầu không trực tiếp đi giao ma túy cho các đối tượng nghiện ma túy đang cai nghiện ma túy tại Trung tâm cai nghiện số 1 tỉnh Hòa Bình, mà thuê đối tượng nghiện khác (được trả công bằng ma túy) mang ma túy vào tường rào của Trung tâm cai nghiện số 1.

Trước tính chất phức tạp của vụ việc, lãnh đạo Phòng CSĐT tội phạm về ma túy đã báo cáo ban giám đốc chỉ đạo xây dựng kế hoạch triệt phá. Quá trình đấu tranh, CBCS của Đội 2 gặp rất nhiều khó khăn do các đối tượng thường xuyên thay đổi quy luật, phương thức thủ đoạn, thay đổi thời gian, lợi dụng giờ nghỉ, ngày lễ, đêm tối để hoạt động. Bằng sự quyết tâm triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ bên ngoài vào Trung tâm cai nghiện, Đội 2 đã không quản ngày, đêm, thời tiết mưa rét để thu thập thông tin tài liệu đấu tranh với nhóm đối tượng trên.

Công an tỉnh Hòa Bình đọc lệnh bắt giữ đối tượng Nguyễn Thượng Mạnh.

Ngày 4/1, thông qua các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác phát hiện đối tượng Bùi Văn Tuyên sẽ mang ma túy vào cho các đối tượng nghiện đang cai nghiện tại Trung tâm cai nghiện ma túy số 1 tỉnh Hòa Bình. Lập tức, tổ công tác của Phòng CSĐT tội phạm về ma túy chủ trì phối hợp với Công an phường Dân Chủ, Đội Cảnh sát trật tự Phòng QLHC về TTXH bao vây khu vực.

Khoảng 12h50 cùng ngày, phát hiện đối tượng Tuyên nhảy tường rào của Trung tâm cây giống và vật nuôi thủy sản tỉnh Hòa Bình để vào tường bao giáp với tường Trung tâm cai nghiện số 1, khi đối tượng Tuyên đang chuẩn bị thực hiện hành vi câu ma túy vào bên trong Trung tâm cai nghiện, tổ công tác đã tiến hành bắt quả tang. Vật chứng thu giữ gồm 8 gói heroine, 1 xe máy và nhiều vật chứng có liên quan.

Đối tượng Bùi Văn Tuyên thời điểm vừa bị cơ quan công an bắt giữ.

Ngay sau khi bắt quả tang đối tượng Tuyên, Đội 2 đã đồng loạt khám xét 4 điểm khác của các phòng ở của học viên cai nghiện tại Trung tâm cai nghiện ma túy số 1 tỉnh Hòa Bình. Vật chứng thu giữ gồm nhiều điện thoại di động, bơm kim tiêm và các dụng cụ sử dụng ma túy được cất giấu trong phòng ở của học viên đang điều trị cai nghiện ma túy.

Củng cố tài liệu, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy tiếp tục đấu tranh làm rõ được 3 đối tượng là học viện đang cai nghiện tại Trung tâm cai nghiện số 1 tỉnh Hòa Bình đang chờ nhận ma túy gồm: Phan Công Thắng, Bùi Quốc Vỹ, Dương Duy Khánh.

Ngoài ra, tổ công tác tiến hành khám xét chỗ ở của Nguyễn Thanh Tùng - đối tượng cấp ma túy để Tuyên mang vào Trung tâm cai nghiện. Vật chứng thu giữ: 1 gói heroine cùng ma túy cho nhiều vật chứng có liên quan. Qua test nhanh, cả 5 đối tượng đều dương tính với chất ma túy.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình xác định Nguyễn Thượng Mạnh là đối tượng chủ mưu cầm đầu đường dây, đầu mối cung cấp ma túy chính cho Tùng và Tuyên để chuyển ma túy vào Trung tâm cai nghiện số 1. Tuy nhiên, thời điểm này đối tượng đang chuẩn bị gom “hàng”, cơ quan điều tra chờ thời cơ thuận lợi bắt giữ.

Số ma túy thu giữ.

Quá trình theo dõi xác định, sáng 12/1, Mạnh mua xong ma túy về đến nhà ở huyện Cao Phong, tổ công tác của Phòng CSĐT tội phạm về ma túy nhanh chóng tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Mạnh. Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Mạnh thu giữ 42,28 gram ma túy (heroine và hồng phiến). Toàn bộ quá trình đấu tranh, bắt giữ các đối tượng trong đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy trên đảm bảo an toàn cho quần chúng nhân dân, CBCS và đối tượng.

Phòng CSĐT tội phạm về ma túy đã phối hợp với Trung tâm cai nghiện số 1 tỉnh Hòa Bình tiến hành test nhanh ma túy đối với tất cả số học viên đang điều trị cai nghiện tại trung tâm để có biện pháp phòng ngừa; đồng thời củng cố tài liệu chứng cứ để mở rộng xử lý nghiêm các đối tượng liên quan.