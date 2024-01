Cô gái bay lắc cùng 9 nam giới trong phòng trọ

Lực lượng chức năng bất ngờ kiểm tra căn phòng trọ, phát hiện một cô gái cùng 9 nam giới đang tụ tập sử dụng ma túy.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam 3 bị can về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Các đối tượng gồm Trần Tố Uyên (SN 1992), Hoàng Văn Ánh (SN 1983), đều trú tại thôn Đồng Châu, xã Tiên Lãng, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh và Hoàng Duy Tùng (SN 1991, trú tại xã Nam Sơn, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh).

Nhóm đối tượng bị bắt giữ.

Trước đó, vào khoảng 2h ngày 5/1, tại phòng trọ của Trần Tố Uyên, thuộc xã Hải Lạng, huyện Tiên Yên, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Công an xã Hải Lạng, Đội điều tra tổng hợp Công an huyện Tiên Yên và Đội Kiểm soát ma túy Cục Hải Quan tỉnh Quảng Ninh, tiến hành kiểm tra, phát hiện trong phòng trọ có 10 người gồm 9 nam và 1 nữ có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với 3 bị can.