Triệt phá đường dây cá độ bóng đá giao dịch lên tới 90 tỷ đồng

Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với các đơn vị liên quan triệt phá 2 đường dây cá độ bóng đá trên nhiều tỉnh, thành với số tiền giao dịch lên tới 90 tỷ đồng.

Ngày 25/1, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị phối hợp với các đơn vị liên quan, triệt phá 2 đường dây cá độ bóng đá, thuộc hệ thống "Bong88".

Quá trình điều tra, công an bắt giữ 2 đối tượng cầm đầu, giữ vai trò tổ chức và điều hành chính gồm Lê Tấn Tài (SN 1991) và Nguyễn Văn Huế (SN 1968).

Các đối tượng trong đường dây bị bắt giữ. Ảnh: Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Cơ quan điều tra xác định 2 đối tượng này trực tiếp quản lý tài khoản tổng (Super master) phân cấp tài khoản cho các đối tượng cấp dưới, điều hành toàn bộ hoạt động cá độ, giao dịch và thanh toán tiền thắng thua thông qua không gian mạng.

Sau thời gian dài theo dõi, thu thập tài liệu, dựng sơ đồ tổ chức và đánh giá kỹ lưỡng từng đối tượng, từng địa bàn, đến khoảng 7h30 ngày 12/1, Ban Chuyên án quyết định phá án. 12 tổ công tác được triển khai đồng loạt tại nhiều tỉnh, thành phố.

Trong đó, đối tượng Lê Tấn Tài bị bắt giữ tại địa bàn tỉnh Bến Tre cũ (nay là tỉnh Vĩnh Long); đối tượng Nguyễn Văn Huế bị bắt giữ tại khu vực Thủ Đức, TP.HCM.

Cùng thời điểm, các mũi trinh sát đồng loạt tiếp cận, bắt giữ các đối tượng liên quan, tiến hành khám xét, thu giữ nhiều thiết bị điện tử, tài khoản cá độ và tài liệu phục vụ công tác điều tra. Kết quả đấu tranh cho thấy, cả hai đường dây đều tổ chức đánh bạc, đánh bạc với quy mô lớn, số tiền giao dịch lên tới 90 tỷ đồng .

Trong số đối tượng bị bắt giữ, có nhiều người từng có tiền án, tiền sự về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can về các tội danh trên.