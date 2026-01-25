Sáng mai, xét xử dàn cựu lãnh đạo Tổng Công ty Xi măng Việt Nam

Dự án tòa nhà của Tổng Công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) tại Cầu Giấy, Hà Nội khởi công năm 2011, hoàn thành phần thô và cất nóc năm 2015. Điều đáng nói là dù đã bỏ vào đây hơn 1.200 tỷ đồng, đến nay công trình vẫn "đắp chiếu", không thể sử dụng.

Sáng 26/1, TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 14 bị cáo trong vụ án xảy ra tại VICEM và các đơn vị liên quan. Dự kiến, phiên tòa diễn ra trong 7 ngày.

Hội đồng xét xử gồm 3 người, do Thẩm phán Nguyễn Thị Thanh Thủy làm chủ tọa phiên tòa. Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử có 5 kiểm sát viên thuộc Viện KSND TP Hà Nội.

Cựu Chủ tịch HĐTV VICEM Lê Văn Chung.

Trong vụ án, các bị cáo Lê Văn Chung (cựu Chủ tịch HĐTV VICEM), Tạ Quang Bửu (cựu Thành viên HĐTV kiêm Phó tổng giám đốc VICEM), Trần Bình Trọng (cựu Phó tổng giám đốc Tổng Công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam), Nguyễn Lâm Cường (cựu Phó tổng giám đốc Tổng Công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam), Đoàn Thị Mai Lan (cựu Chủ nhiệm Bộ môn Kinh tế dự toán), Nguyễn Bích Thủy và Trịnh Công Loan (đều là cựu Thành viên HĐTV VICEM) bị truy tố tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Các bị cáo Nguyễn Thành Tâm (cựu Phó trưởng Phòng Kế hoạch, Ban Quản lý dự án VICEM), Đỗ Đình Thu (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng ECON), Nguyễn Thị Tuyết (Kế toán trưởng Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng ECON) và Nguyễn Thị Kim Dung (cựu Trưởng phòng Kinh tế - kỹ thuật - kế hoạch, Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng ECON) bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

3 bị cáo Nguyễn Ngọc Anh (cựu Tổng giám đốc VICEM), Hoàng Ngọc Hiếu (cựu Trưởng phòng Thẩm định dự án VICEM) và Dư Ngọc Long (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án VICEM) bị truy tố về 2 tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Theo cáo trạng, VICEM là doanh nghiệp Nhà nước, nên toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư phải tuân thủ các quy định pháp luật nhằm bảo toàn vốn. Tuy nhiên, quá trình đầu tư xây dựng dự án "Trung tâm điều hành và giao dịch VICEM" tại Khu đô thị mới Cầu Giấy (Hà Nội) các bị cáo đã vi phạm quy định về đấu thầu, thỏa thuận "ăn chia", khiến công trình nghìn tỷ bị "đắp chiếu" cả chục năm.

Viện kiểm sát cáo buộc dàn lãnh đạo VICEM cố ý làm sai lệch các chỉ tiêu tài chính, tính hiệu quả kinh tế dẫn đến dự án thực hiện dở dang, không thể tiếp tục triển khai.

Dự án "Trung tâm điều hành và giao dịch VICEM" tại Khu đô thị mới Cầu Giấy, Hà Nội.

Trong đó, Hội đồng thành viên VICEM căn cứ số liệu được lập khống để hai lần phê duyệt đầu tư dự án với tổng mức đầu tư lần lượt là 1.951 tỷ đồng và 2.743 tỷ đồng .

Dự án khởi công ngày 6/5/2011 và đến 9/8/2015 đã hoàn thành xây dựng phần thô rồi cất nóc nhưng sau đó dừng thi công. Tổng chi phí đã bỏ vào dự án là 1.245 tỷ đồng , nhưng đến nay vẫn không khai thác, sử dụng được.

Việc này bị cáo buộc gây thất thoát, lãng phí tổng số tiền hơn 381,6 tỷ đồng gồm hơn 206 tỷ đồng lãi vay phải trả cho Ngân hàng BIDV và lãng phí hơn 174 tỷ đồng từ tiền lãi phát sinh do nguồn vốn tự có của VICEM.

Quá trình thực hiện gói thầu số 19 về thi công tường vây và cọc khoan nhồi của dự án, cựu Tổng giám đốc VICEM Nguyễn Ngọc Anh câu kết cùng cựu Trưởng ban quản lý dự án Dư Ngọc Long và cựu Tổng Giám đốc Công ty ECON Đỗ Đình Thu để cùng hưởng lợi cá nhân. Các bên thống nhất trích lại 5% tiền thanh toán của gói thầu cho VICEM để được thi công.

Do vậy, Công ty ECON được trúng thầu gói số 19 và đã nhận thanh toán hơn 144 tỷ đồng . Quá trình thực hiện gói thầu và làm thủ tục thanh quyết toán, ECON lập khống hợp đồng thuê nhân công trị giá hơn 9,4 tỷ đồng và lập khống hợp đồng thuê thiết bị trị giá hơn 6,2 tỷ đồng dẫn tới thiệt hại hơn 15,6 tỷ đồng .

Lãnh đạo Công ty ECON là Đỗ Đình Thu đã đưa cho Dư Ngọc Long 3,25 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ 5% đã thỏa thuận ban đầu. Sau đó, Long chi cho Dư Ngọc Anh 800 triệu đồng, Lê Văn Chung 200 triệu đồng và Tạ Quang Bửu 350 triệu đồng, còn lại 1,9 tỷ đồng giữ lại chi tiêu cá nhân.