Triệt phá đường dây buôn bán 'khí cười' với phương thức tinh vi

Sáng 19/12, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố 3 bị can về hành vi "Buôn bán hàng cấm" liên quan đến việc mua bán, tàng trữ, phân phối khí N2O ("khí cười").

Từ đầu tháng 11/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM phát hiện đường dây buôn bán khí N2O do Nguyễn Thị Kiều Chinh (SN 1983, trú phường Bình Thới, TP.HCM), Nguyễn Phạm Hoàng Quý (SN 2003, trú phường Bến Thành, TP.HCM), Tạ Gia Huy (SN 2005, trú phường Linh Xuân, TP.HCM) thực hiện. Các đối tượng bị xác định có vai trò phân công, phân cấp rõ ràng trong chuỗi mua bán, cất giấu và giao nhận bình khí N2O.

Các đối tượng Nguyễn Phạm Hoàng Quý, Nguyễn Thị Kiều Chinh và Tạ Gia Huy bị bắt giữ.

Các đối tượng không tổ chức tụ điểm để người sử dụng hít trực tiếp tại quán bar, karaoke hay lounge như trước đây, mà chuyển sang kinh doanh theo lẻ - bán bình khí N2O giao tận nơi cho người tiêu dùng. Các đối tượng lợi dụng mạng xã hội, tài khoản ẩn danh và dịch vụ giao hàng công nghệ để che giấu hành vi, gây khó khăn cho công tác phát hiện, kiểm tra, xử lý của lực lượng chức năng.

Bước đầu, cơ quan Công an xác định từ tháng 7/2025 đến cuối tháng 10/2025, Chinh đã liên hệ mua số lượng lớn bình khí N2O, tổ chức cất giấu, phân phối và bán lại cho nhiều khách hàng, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. Quý và Huy tiếp tục thu mua số lượng lớn từ Chinh để tiêu thụ, hình thành một đường dây mua bán khép kín.

Kể từ ngày 1/1/2025, hành vi kinh doanh khí N2O (khí cười) cho con người sử dụng là hành vi bị nghiêm cấm. Ảnh: Minh họa.

Khí N2O là hóa chất tác động trực tiếp đến hệ thần kinh trung ương, có thể gây ảo giác, rối loạn hành vi, tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe, thậm chí dẫn đến tử vong. Do đó, các hành vi mua bán, tàng trữ, phân phối khí N2O ngoài mục đích công nghiệp là cấu thành tội "Buôn bán hàng cấm" theo quy định tại Điều 190 Bộ luật Hình sự.

Trong thời gian qua, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP.HCM đã tập trung điều tra, khám phá nhiều vụ án tương tự, khởi tố hàng chục vụ án, bị can, với tổng số tiền thu lợi bất chính lên đến hàng trăm tỷ đồng; góp phần răn đe, ngăn chặn hoạt động buôn bán khí cười trái phép và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.