Phát hiện cơ sở kinh doanh, sản xuất nước giặt giả nhãn hiệu Unilever

Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1, Chi cục QLTT TP Hà Nội phát hiện việc quảng cáo kinh doanh trên môi trường thương mại điện tử, mạng xã hội mặt hàng nước giặt mang nhãn hiệu Power Clean và hình "vết loang" giả mạo nhãn hiệu.

Thực hiện Kế hoạch số 15/KH-QLTT ngày 26/11/2025 của Chi cục QLTT TP Hà Nội về cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm đảm bảo an toàn thực phẩm các tháng cuối năm 2025, dịp tết Dương lịch năm 2026, tết Nguyên đán Bính Ngọ và mùa lễ hội năm 2026 trên địa bàn thành phố Hà Nội, Đội QLTT số 1 đã tập trung kiểm tra, xử lý các hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, đặc biệt trên môi trường thương mại điện tử, mạng xã hội.

Qua công tác theo dõi, giám sát hoạt động kinh doanh trên không gian mạng, Đội QLTT số 1 phát hiện việc quảng cáo kinh doanh trên môi trường thương mại điện tử, mạng xã hội mặt hàng nước giặt mang nhãn hiệu Power Clean và hình "vết loang" sản xuất bởi Công ty Cổ phần sản xuất công nghệ cao Soon Teak Đông Nam Á.

Xử phạt nặng cơ sở sản xuất nước giặt giả mạo nhãn hiệu.

Trong khi đó, hình "vết loang" đã được bảo hộ bởi chủ thể quyền là Công ty Unilever (UNILEVER GLOBAL IP LIMITED). Sau khi phối hợp với chủ thể quyền và căn cứ Kết luận giám định của Viện Sở hữu trí tuệ Quốc gia, Đội QLTT số 1 đã đồng loạt kiểm tra các khâu bán lẻ và sản xuất.

Ngày 8/12/2025, Đội QLTT số 1 kiểm tra Hộ kinh doanh Trần Thị Hạnh 1978 (ngõ 102/20 phố Pháo Đài Láng, phường Láng), phát hiện 144 túi nước giặt Power Clean vi phạm, tổng trị giá hơn 7,9 triệu đồng; đồng thời xác định hộ kinh doanh đã quảng cáo, bán hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên mạng xã hội Facebook.

Từ kết quả kiểm tra đối với hộ kinh doanh nêu trên, Đội QLTT số 1 đã tiến hành xác minh nguồn gốc hàng hóa vi phạm. Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, lực lượng chức năng nhận định có dấu hiệu vi phạm tại khâu sản xuất.

Do đó, cùng ngày 8/12/2025, Đội QLTT số 1 đã kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong sản xuất, kinh doanh hàng hóa đối với Công ty Cổ phần sản xuất Công nghệ cao Soon Teak Đông Nam Á, địa chỉ trụ sở chính tại N04.NV16 Khu đô thị Sunny Garden City, thôn Sài Khê, xã Quốc Oai, thành phố Hà Nội, nhằm làm rõ hành vi sản xuất hàng hóa có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Thời điểm kiểm tra, Đội QLTT số 1 phát hiện và tạm giữ 75 túi nước giặt mang nhãn hiệu Power Clean và hình "vết loang" để tiếp tục xác minh làm việc với Giám đốc công ty Cổ phần sản xuất công nghệ cao Soon Teak Đông Nam Á.

Qua nhiều ngày thực hiện biện pháp nghiệp vụ và thẩm tra xác minh, Đội QLTT số 1 xác định doanh nghiệp đã sản xuất, đặt gia công và kinh doanh tổng cộng 18.803 túi nước giặt Power Clean xâm phạm quyền nhãn hiệu, trong đó 18.728 túi đã bán ra thị trường, thu về gần 789 triệu đồng.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn sử dụng Facebook và website để quảng bá sản phẩm vi phạm, đồng thời vi phạm nhiều quy định trong hoạt động thương mại điện tử như: Cung cấp thông tin hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên môi trường Internet; Công bố không đầy đủ trên website thương mại điện tử thông tin về chủ sở hữu website theo quy định;

Không xây dựng cho người tiêu dùng chính sách bảo vệ thông tin cá nhân người tiêu dùng trên trang chủ website thương mại điện tử; Không xây dựng chính sách đảm bảo an toàn, an ninh cho việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của người tiêu dùng.

Công ty này cũng quảng cáo trên website có sử dụng từ ngữ "nhất" mà không có tài liệu hợp pháp chứng minh theo quy định.

Căn cứ kết quả kiểm tra, xác minh, ngày 15/12/2025, Đội QLTT số 1 đã ra quyết định xử phạt đối với hộ kinh doanh Trần Thị Hạnh 1978 số tiền 25 triệu đồng, buộc tiêu hủy toàn bộ hàng hóa vi phạm; Lập biên bản vi phạm hành chính và đề xuất UBND thành phố Hà Nội xử phạt đối với Công ty Soon Teak Đông Nam Á với nhiều hành vi, trong đó có sản xuất, đặt gia công hàng hóa xâm phạm quyền nhãn hiệu, vi phạm trong thương mại điện tử và quảng cáo, đồng thời buộc nộp lại toàn bộ số lợi bất hợp pháp.

Tổng tiền xử phạt vi phạm hành chính đề xuất và buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp là hơn 1 tỷ đồng .

Đội QLTT số 1 đang tiếp tục thu thập tài liệu, thẩm tra, xác minh và đấu tranh làm rõ các hành vi vi phạm liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.