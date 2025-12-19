Cháu ruột cựu Cục trưởng An toàn thực phẩm cũng phải chi hối lộ 9 tỷ

Để được cấp giấy tiếp nhận và giấy xác nhận tại Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), bị can Lê Thị Thu Hà, là cháu ruột của cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong, vẫn phải chi hối lộ đến 9 tỷ đồng.

Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao (Vụ 3) đã hoàn tất cáo trạng truy tố 54 bị can trong vụ án "Đưa hối lộ, Nhận hối lộ" xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế, ra trước Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội để xét xử.

2 cựu Phó cục trưởng nhận hối lộ hàng chục tỷ đồng

Cáo trạng xác định toàn vụ án, 2 cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong và Trần Việt Nga lần lượt nhận hối lộ tổng số tiền 43,9 tỷ đồng và 8 tỷ đồng . Còn 2 cựu Phó cục trưởng Nguyễn Hùng Long và Đỗ Hữu Tuấn, giữ vai trò giúp sức, chỉ đạo tích cực.

Cụ thể, bị can Nguyễn Hùng Long là Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm từ năm 2006 đến giữa 2025, lần lượt phụ trách một số đơn vị, trung tâm. Quá trình làm việc, bị can đã nhận hối lộ tổng số tiền 8,5 tỷ đồng .

Hai cựu Cục trưởng Trần Việt Nga và Nguyễn Thanh Phong.

Trong đó, từ quý III năm 2022, bị can Long ký 10.569 Giấy tiếp nhận do các đơn vị mình từng phụ trách trình lên, được cấp dưới đưa tiền mặt 8 tỷ đồng ; riêng việc được giao hỗ trợ ký Giấy tiếp nhận do Phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm thẩm xét, bị can nhận hối lộ thêm 500 triệu đồng.

Theo Viện Kiểm sát, khi đưa tiền cấp dưới của bị can Nguyễn Hùng Long đều báo cáo rõ là do các Chuyên viên, Lãnh đạo Phòng nhận của tổ chức, cá nhân đưa cảm ơn khi được cấp Giấy tiếp nhận.

Bị can Đỗ Hữu Tuấn là Phó cục trưởng Cục An toàn thực phẩm từ năm 2015 đến khi bị khởi tố, được giao phụ trách lần lượt các đơn vị thuộc Cục An toàn thực phẩm, số này có cả Phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm.

Tính từ 2018 đến năm 2024, bị can Đỗ Hữu Tuấn đã ký cấp 18.517 Giấy tiếp nhận do Phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm thẩm xét, trình lên.

Đổi lại, Đỗ Hữu Tuấn được cấp dưới nhiều lần đưa tiền mặt tổng cộng hơn 4,3 tỷ đồng . Khi đưa, cấp dưới báo cáo Tuấn số lượng hồ sơ doanh nghiệp đưa tiền và hồ sơ doanh nghiệp không có tiền, đồng thời báo cáo rõ đã có chủ trương của Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong và Trần Việt Nga về việc chia tiền cho lãnh đạo Cục, cá nhân Tuấn được chia 2 triệu đồng/hồ sơ.

Cháu ruột cựu Cục trưởng vẫn phải đưa hối lộ

Đáng chú ý trong vụ án có bị can Lê Thị Thu Hà (SN 1985, ở phường Thanh Xuân, Hà Nội) cũng là một cá nhân làm dịch vụ xin giấy phép tại Cục An toàn thực phẩm.

Hồ sơ thể hiện bị can Hà là cháu ruột của cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong, bắt đầu làm dịch vụ hồ sơ xin cấp Giấy tiếp nhận và Giấy xác nhận từ năm 2018.

Do có quan hệ gia đình với Nguyễn Thanh Phong, Hà quen biết rất nhiều lãnh đạo, chuyên viên của Cục An toàn thực phẩm. Thế nên, sau khi nộp hồ sơ, Hà chủ động liên hệ gặp các chuyên viên được phân công nhờ hướng dẫn, tạo điều kiện.

Hà cũng biết rõ theo thông lệ ở Cục An toàn thực phẩm, nếu muốn hồ sơ không bị trả lại, yêu cầu bổ sung nhiều lần, sớm được cấp giấy thì liên hệ nhờ các chuyên viên thẩm xét nhờ tạo điều kiện, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ và đưa tiền cho các chuyên viên thẩm xét. Mức chi phí 2-4 triệu đồng/1 hồ sơ quảng cáo và 8-9 triệu đồng/1 hồ sơ công bố sản phẩm.

Mặc dù là người nhà Cục trưởng, bị can Lê Thị Thu Hà vẫn đưa tiền cho các chuyên viên theo "luật ngầm".

Kết quả điều tra xác định từ tháng 1/2019 đến cuối năm 2022, bị can Lê Thị Thu Hà đã chuyển tiền chi ngoài cho các chuyên viên của Cục An toàn thực phẩm tổng số 9 tỷ đồng .

Trong đó, bị can Lã Thái Bình (cựu Phó Trưởng phòng Giám sát ngộ độc thực phẩm Thông tin truyền thông) nhận 4 tỷ đồng ; bị can Phạm Duy Bình (nhân viên Trung tâm Ứng dụng và Đào tạo An toàn thực phẩm) nhận gần 3 tỷ đồng ; bị can Đinh Cao Cường (cựu Chuyên viên phòng Giám sát ngộ độc thực phẩm Thông tin truyền thông) nhận 1 tỷ đồng .

Hành vi trên khiến bị can Lê Thị Thu Hà bị truy tố tội "Đưa hối lộ".