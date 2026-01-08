Triệt phá đường dây buôn bán khí cười thu lợi gần 106 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.HCM vừa triệt phá đường dây buôn bán hàng cấm là khí N₂O (khí cười) hoạt động tinh vi, quy mô lớn do Trần Tuấn Kiệt cầm đầu.

Bắt giữ các đối tượng trong đường dây buôn bán khí cười quy mô lớn.

Theo đó, tháng 7/2025, Tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP.HCM) phát hiện hai đối tượng đang thực hiện hành vi giao nhận các bình khí nén tại khu vực hầm để xe của một cơ sở kinh doanh trên địa bàn phường Phú Thuận.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng bắt quả tang hành vi vận chuyển 20 bình khí nén chứa khí N₂O, đang chuẩn bị giao cho khách hàng.

Kết quả điều tra xác định Trần Tuấn Kiệt (31 tuổi, ngụ huyện Châu Đức) là đối tượng chủ mưu, trực tiếp tổ chức mua bán, phân phối khí cười. Kiệt thiết lập nhiều kho chứa khí, trong đó có kho lớn tại phường Phú Thuận dùng để tập kết, sang chiết và phân phối.

Nguồn khí N₂O được thu mua từ nhiều tỉnh, vận chuyển về TP.HCM bằng xe tải, xe khách tuyến Bắc – Nam. Sau đó, khí được sang chiết từ bình lớn sang bình nhỏ để thuận tiện tiêu thụ, thu lợi bất chính.

Để tránh bị phát hiện, các đối tượng sử dụng mạng xã hội và các ứng dụng nhắn tin mã hóa để trao đổi, đặt hàng, thống nhất địa điểm giao nhận.

Việc thanh toán được thực hiện qua nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên người khác, sau đó rút tiền mặt hoặc chuyển qua nhiều tài khoản trung gian nhằm che giấu nguồn gốc dòng tiền.

Bước đầu xác định, từ ngày 1/1/2025 đến 7/7/2025, Trần Tuấn Kiệt đã thu lợi bất chính gần 106 tỷ đồng từ hoạt động buôn bán khí cười. Cơ quan chức năng đồng thời thu giữ 1.563 bình kim loại chứa khí N₂O các loại, 3 kho bồn lớn dung tích khoảng 30 tấn, cùng 12 ô tô và 5 xe máy.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án “Buôn bán hàng cấm”, khởi tố bị can đối với Trần Tuấn Kiệt và 60 đối tượng liên quan với các vai trò như quản lý kho, kế toán, tài xế, trung gian vận chuyển.

Nhiều quán bar, pub, nhà hàng được xác định là đầu ra tiêu thụ khí cười, bán trực tiếp cho khách sử dụng, tiềm ẩn nguy cơ gây nghiện, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và an ninh trật tự.

Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức có liên quan, không bỏ lọt tội phạm.