Triệt phá các điểm kinh doanh hàng giả mạo nhãn hiệu, thu lợi bất chính hàng tỷ

Lực lượng QLTT các địa phương kiểm tra, phát hiện vụ việc vi phạm về hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ trong thời gian cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại.

Tại Hà Nội, Đội QLTT số 14 phối hợp với Đội 6, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội đã kiểm tra nhiều cơ sở kinh doanh trên địa bàn phường Từ Liêm, phát hiện số lượng lớn hàng hóa giả mạo nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam.

Số lượng hàng hóa vi phạm bị tạm giữ là gần 1.400 sản phẩm, có dấu hiệu giả mạo nhiều thương hiệu nổi tiếng như: Nike, Gucci, Hermes, Crocs, Stussy…

Tương tự, tại Lạng Sơn, Đội QLTT số 6 phối hợp cùng các lực lượng liên quan vừa tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đối với hộ kinh doanh Đ.A.T có địa điểm kinh doanh tại phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn. Qua kiểm tra thực tế, đoàn kiểm tra phát hiện hộ kinh doanh này đang bày bán các loại mặt hàng quần áo, giày dép mang nhãn hiệu Nike, adidas, Lacoste có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng đang được bảo hộ tại Việt Nam.

Tại thời điểm kiểm tra, ông Đ.V.T là người đại diện theo pháp luật của hộ kinh doanh không xuất trình được hóa đơn, chứng từ và các giấy tờ có liên quan chứng minh nguồn gốc hợp pháp đến toàn bộ số hàng hóa nêu trên. Trị giá của toàn bộ số hàng hóa trên được xác định gần 60 triệu đồng.

Lực lượng chức năng kiểm tra hàng hóa tại một cơ sở kinh doanh ở TP.HCM phát hiện hàng nghìn sản phẩm vi phạm.

Đặc biệt, tại TP.HCM, các vụ việc kinh doanh buôn bán hàng giả mạo nhãn hiệu quy mô lớn liên tiếp được phát hiện. Mới đây nhất, Đội QLTT số 3 phối hợp Đội 6 Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP.HCM kiểm tra đột xuất một cơ sở kinh doanh tại phường Long Trường, TP.HCM.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện một số lượng đặc biệt lớn gồm hàng nghìn đôi giày, dép, vớ giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng được bảo hộ tại Việt Nam như: Nike, Adidas, Converse.

Toàn bộ hàng hóa nêu trên chưa qua sử dụng, có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam, hàng hóa không hóa đơn chứng từ, nhãn hiệu hàng hóa và nhãn hiệu biểu tượng hàng hóa nêu trên được gắn/in trực tiếp trên sản phẩm, không thể bóc tách hoặc tháo rời ra được. Tổng trị giá hàng hóa là hơn 2,8 tỷ đồng .

Thời điểm kiểm tra có sự chứng kiến của các công ty đại diện chủ sở hữu nhãn hiệu Adidas và nhãn hiệu Nike, Converse. Sau khi trực tiếp xem xét và chụp ảnh hàng hóa nêu trên, đại diện chủ sở hữu xác định toàn bộ hàng hóa nêu trên là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu.

Chủ hàng đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm che giấu hành vi phạm tội, đối phó với cơ quan chức năng. Đối tượng khai nhận hàng hóa được tìm mua trôi nổi, không rõ nguồn gốc trên mạng. Sau đó, sử dụng tài khoản các mạng xã hội và gian hàng trên sàn thương mại điện tử để chạy quảng cáo, tiếp cận khách hàng. Khách hàng sẽ chốt đơn và được giao hàng thông qua "shipper", không giao dịch trực tiếp với chủ hàng.

Chủ hàng khai nhận đã kinh doanh gần 3 năm (từ tháng 6/2023 đến ngày 30/4/2026), bằng phương thức tinh vi trên các nền tảng số, thu lợi bất chính số tiền hơn 3,5 tỷ đồng .

Đoàn kiểm tra đã niêm phong và tạm giữ toàn bộ số hàng trên để tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật

Trước đó, Đội QLTT số 3 (chi cục QLTT TP.HCM) cũng kiểm tra hộ kinh doanh trên địa bàn phường Chợ Lớn. Qua kiểm tra, phát hiện tại đây đang kinh doanh số lượng lớn hàng hóa có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nước ngoài nổi tiếng được bảo hộ tại Việt Nam như: Gucci, Louis Vuitton, Burberry, Dior, Hermes, Rolex… gồm quần áo, giày dép, túi xách, đồng hồ các loại.

Chủ hộ kinh doanh không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa.

Đoàn kiểm tra đã tạm giữ 1.913 sản phẩm với tổng trị giá hơn một tỷ đồng. Hồ sơ vụ việc đã được chuyển qua cơ quan điều tra để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tương tự như vụ việc nêu trên, chủ hàng khai nhận đã tổ chức nhập hàng giả mạo nhãn hiệu thông qua các đầu mối trên mạng xã hội để bán trực tiếp tại cửa hàng và bán trực tuyến thông qua Facebook, TikTok nhằm thu lợi bất chính. Kết quả trích xuất dữ liệu điện tử, sao kê tài khoản ngân hàng và tài liệu kế toán thể hiện từ đầu năm 2024 đến nay, các đối tượng đã thu lợi hơn 4,5 tỷ đồng .

Cùng thời điểm trên, Đội QLTT số 4 (chi cục QLTT TP.HCM) phát hiện một điểm kinh doanh với số lượng lớn hàng giả, tiêu thụ sỉ và lẻ trên địa bàn TP.HCM và nhiều tỉnh, thành lân cận.

Đường dây do một nhóm đối tượng tổ chức, điều hành, có mạng lưới giao dịch rộng khắp, sử dụng mạng xã hội, website thương mại điện tử và các nền tảng quản lý bán hàng trực tuyến để quảng cáo, nhận đơn, giao hàng và thanh toán không dùng tiền mặt, sử dụng bên giao hàng trung gian để vận chuyển, nhằm né tránh sự kiểm soát của cơ quan chức năng.

Khi phát hiện các đối tượng vừa nhập về một lượng lớn giày giả mạo nhãn hiệu, chuẩn bị đưa ra thị trường, Đội QLTT số 4 phối hợp cùng lực lượng công an tiến hành kiểm tra điểm kinh doanh tại phường Nhiêu Lộc.

Tại thời điểm kiểm tra, Đoàn kiểm tra phát hiện và tạm giữ 105 đôi giày có xuất xứ Việt Nam và Trung Quốc, có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu được bảo hộ tại Việt Nam, chưa qua sử dụng, không có hóa đơn chứng từ, không có nhãn hàng hóa theo quy định, trên sản phẩm không có tài liệu liên quan đến chất lượng của hàng hóa kèm theo, có tổng trị giá ước tính lên tới 500.000.000 đồng.

Theo chi cục QLTT TP.HCM, các chủ cửa hàng vi phạm khai nhận biết rõ hàng hóa là hàng giả, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ gây hại cho sức khỏe người tiêu dùng và đã bị pháp luật nghiêm cấm, nhưng vẫn cố tình thực hiện hành vi vì lợi nhuận cao. Để đối phó với cơ quan chức năng, chủ hàng đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm che giấu hành vi phạm tội. Cửa hàng thường xuyên đóng cửa; việc giao nhận hàng hóa được thực hiện thông qua shipper, không giao dịch trực tiếp với khách mua.

Lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tăng cường đấu tranh chống hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ để bảo vệ môi trường sản xuất, kinh doanh lành mạnh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.