Triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, dành nguồn lực cho an sinh xã hội

Thủ tướng yêu cầu triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, đặc biệt là chi hội nghị, hội thảo, đi công tác trong và ngoài nước, dành nguồn lực cho các nhiệm vụ an sinh xã hội, các dự án hạ tầng trọng điểm.

Nội dung trên được nêu rõ trong thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại phiên họp thứ nhất của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương nhiệm kỳ 2016 - 2031.

Về dự thảo Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức phát triển kinh tế - xã hội vì mục tiêu tăng trưởng bền vững 2 con số giai đoạn 2026-2030”, Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ lưu ý thống nhất về sự cần thiết phát động và triển khai phong trào thi đua mới nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, khơi dậy tinh thần đoàn kết, khát vọng phát triển mạnh mẽ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại phiên họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Ảnh: VGP.

Trong bối cảnh bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ tướng yêu cầu, công tác thi đua, khen thưởng cần tiếp tục đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, bám sát nhiệm vụ chính trị, khơi dậy khát vọng cống hiến và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Cùng với đó, chỉ tiêu đánh giá thi đua cần gắn với các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Chính phủ. Mục tiêu là hoàn thành 100% các nhiệm vụ cụ thể của từng bộ, ngành, địa phương hiệu quả, thực chất, có kết quả đầu ra định lượng rõ ràng.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Nội vụ rà soát các phong trào thi đua đang triển khai để tránh trùng lặp về nội dung khi phát động phong trào thi đua mới. Nội dung của phong trào mới cần có bám sát nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới là thúc đẩy tăng trưởng hai con số.

Đồng thời, cần chuyển đổi mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; tăng năng suất lao động, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế; cải cách hành chính; xử lý dứt điểm các điểm nghẽn về thể chế, pháp luật, dự án tồn đọng.

Đáng lưu ý, Thủ tướng cũng yêu cầu triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, đặc biệt là chi hội nghị, hội thảo, đi công tác trong và ngoài nước để tiết kiệm 10% và phấn đấu tiết kiệm thêm trên 5% chi thường xuyên, dành nguồn lực cho các nhiệm vụ an sinh xã hội, các dự án hạ tầng trọng điểm.

Phong trào thi đua cần đặt ra các chỉ tiêu cụ thể về tiết kiệm điện, xăng dầu trên phạm vi toàn quốc; đồng thời tiếp tục cải cách hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, thủ tục để giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp.

Trong công tác khen thưởng, Thủ tướng lưu ý bảo đảm đúng, trúng, kịp thời, tránh hình thức và cần hướng tới người dân, cơ sở.