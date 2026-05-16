Triển lãm kỷ niệm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến

Từ ngày 19 đến 23/5, tại Bảo tàng Nghệ An-Xô Viết Nghệ Tĩnh (tỉnh Nghệ An) diễn ra triển lãm “80 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến”.

Chiến sĩ quyết tử Hà Nội dùng bom ba càng sẵn sàng lao vào xe tăng giặc Pháp trong 60 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thủ đô - tháng 12/1946. Ảnh: Tư liệu.

Nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026), 80 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2026) chống thực dân Pháp xâm lược, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An phối hợp các Sở của các tỉnh, thành phố: Hà Tĩnh, Điện Biên, Gia Lai và thành phố Huế tổ chức triển lãm chuyên đề "80 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” (19/12/1946-19/12/2026).

Đây là hoạt động chính trị, văn hóa có ý nghĩa sâu sắc nhằm tưởng nhớ và tôn vinh giá trị trường tồn của Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh; khẳng định tầm vóc tư tưởng, bản lĩnh và trí tuệ của Đảng và dân tộc Việt Nam trong thời khắc đặc biệt của lịch sử dân tộc.

Thông qua hệ thống hình ảnh, tư liệu, hiện vật cùng các không gian trưng bày chuyên đề, triển lãm góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc; khơi dậy niềm tự hào, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước trong thời kỳ mới, nhất là với thế hệ trẻ.

Triển lãm tập trung tái hiện bối cảnh lịch sử những năm đầu sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vừa ra đời đã phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, thử thách, vận mệnh dân tộc đứng trước tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”. Trong bối cảnh đó, Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 19/12/1946 đã trở thành tiếng gọi thiêng liêng của non sông, hiệu triệu toàn dân đứng lên bảo vệ nền độc lập, tự do của Tổ quốc.

Không gian trưng bày được xây dựng theo các nội dung xuyên suốt, phản ánh chiều sâu lịch sử và giá trị thời đại của cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện.

Chuyên đề “Cách mạng Tháng Tám năm 1945 - Bước ngoặt vĩ đại mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam” giới thiệu hình ảnh về thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám, sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Chuyên đề “Đất nước ngàn cân treo sợi tóc” giới thiệu tư liệu, hình ảnh về giai đoạn đất nước vừa giành độc lập đã phải đối mặt với thù trong, giặc ngoài cùng nhiều thử thách cam go. Trong bối cảnh mùa đông năm 1946, thực dân Pháp trở lại xâm lược ở miền nam, gây căng thẳng và ráo riết chuẩn bị tấn công ở Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, khơi dậy tinh thần yêu nước và ý chí đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc của toàn dân.

Phần trưng bày “Nhân dân cả nước hưởng ứng Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh” tái hiện khí thế hào hùng của đêm 19/12/1946, khi nhân dân cả nước với quyết tâm “thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước” đồng loạt đứng lên kháng chiến chống thực dân Pháp. Hình ảnh quân và dân Thủ đô Hà Nội cùng nhân dân cả nước anh dũng chiến đấu đã tạo nên phong trào thi đua yêu nước sôi nổi, mở đầu cuộc kháng chiến trường kỳ bảo vệ nền độc lập dân tộc.

Chuyên đề “Phát huy tinh thần kháng chiến trong thời đại mới” giới thiệu những hình ảnh về công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay, tiếp nối tinh thần “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”, khơi dậy khát vọng phát triển, đổi mới sáng tạo và tự lực, tự cường; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại nhằm đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Bên cạnh không gian triển lãm chung, Ban tổ chức còn giới thiệu các khu trưng bày chuyên đề của các địa phương tham gia.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An giới thiệu không gian sách về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; sách về toàn quốc kháng chiến; quảng bá tiềm năng du lịch và các sản phẩm OCOP của địa phương.

Khu trưng bày của tỉnh Điện Biên với chủ đề “Điện Biên - Bản hùng ca chiến thắng và khát vọng phát triển” khắc họa truyền thống cách mạng vẻ vang của vùng đất lịch sử anh hùng; giới thiệu hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh với đồng bào các dân tộc, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc và những thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương trong giai đoạn đổi mới.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Tĩnh mang đến chủ đề “Hà Tĩnh khắc ghi lời Bác” giới thiệu hình ảnh nhân dân Hà Tĩnh anh dũng trong kháng chiến, hưởng ứng Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh; những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội thời gian gần đây.

Khu trưng bày của tỉnh Gia Lai giới thiệu hình ảnh Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh hưởng ứng Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, quyết tâm cùng cả nước bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp; quảng bá cảnh quan thiên nhiên, văn hóa, làng nghề, lễ hội truyền thống và chuỗi hoạt động của Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 với thông điệp “Đại ngàn chạm Biển xanh”.

Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế giới thiệu chuyên đề “Huế - Bản hùng ca 50 ngày đêm anh dũng, kiên cường”, tái hiện hình ảnh nhân dân thành phố Huế trong chiến đấu bảo vệ Tổ quốc và những thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương trong thời kỳ mới.

Qua hoạt động trưng bày, triển lãm góp phần lan tỏa sâu rộng giá trị lịch sử, tư tưởng và nhân văn của Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến; khẳng định tinh thần yêu nước, ý chí độc lập dân tộc và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân luôn là nguồn lực to lớn để Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, thử thách trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.