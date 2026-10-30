Triển lãm ảnh lan tỏa thông điệp 'Tắt điện thoại, mở sách ra'

Triển lãm “Click! Sài Gòn ơi!” gồm các tác phẩm ảnh được tuyển chọn từ đợt thực hành chụp ảnh tại Đường Sách TP.HCM và Thảo Cầm Viên Sài Gòn của các sinh viên.

Triển lãm ảnh “Click! Sài Gòn ơi!” của sinh viên năm nhất Khoa Báo chí Truyền thông trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình (VOV) chủ đề “Tắt điện thoại, mở sách ra”. Ảnh: BTC.

Chiều ngày 30/10, triển lãm ảnh “Click! Sài Gòn ơi!” của sinh viên năm nhất Khoa Báo chí Truyền thông trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình (VOV) với chủ đề “Tắt điện thoại, mở sách ra” khai mạc tại khuôn viên của trường (Phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM). Buổi triển lãm có sự xuất hiện của tân Hoa hậu Miss Charm Vietnam 2026 Nguyễn Ngọc Trà My.

Giảng viên/nhiếp ảnh gia Trung Nghĩa, người tuyển chọn, biên tập ảnh cho triển lãm “Click! Sài Gòn ơi!” cho biết có 150 tác phẩm ảnh được trưng bày bao gồm 12 bộ ảnh và 51 ảnh đơn xuất sắc được tuyển chọn từ đợt thực hành chụp ảnh tại Đường Sách TP.HCM và Thảo Cầm Viên Sài Gòn của các bạn sinh viên.

"Đặc biệt triển lãm mang thông điệp 'Tắt điện thoại, mở sách ra' với rất nhiều tác phẩm do 160 sinh viên báo chí truyền thông VOV chụp tại không gian Đường Sách TP.HCM trong suốt tháng 10/2026”, nhiếp ảnh gia Trung Nghĩa cho biết.

Các tác phẩm ảnh chung chủ đề “Tắt điện thoại, mở sách ra” hưởng ứng xu hướng đã và đang tạo nên hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ tại nhiều thành phố lớn trên thế giới lẫn ở Việt Nam gần đây, với hy vọng thói quen đọc sách sẽ len lỏi vào mỗi gia đình và tình yêu đọc sách được giới trẻ, Gen Z duy trì thường xuyên thông qua những buổi gặp gỡ mà giới trẻ cùng nhau đọc sách và không dùng điện thoại (No-phone Reading Party).

“Tôi nghĩ hành động 'cất điện thoại, mở sách ra' rất thú vị trong thời đại ngày nay khi nhiều người bị lệ thuộc quá nhiều vào chiếc điện thoại: sáng mở mắt dậy là xem điện thoại, tối đi ngủ là lướt điện thoại quên cả giờ giấc… Trong khi đó việc mở những trang sách hay, phù hợp có thể giúp bạn giảm thiểu tình trạng mệt mỏi thông tin và nuôi dưỡng thói quen đọc sách, tiếp nhận tri thức lành mạnh”, nhiếp ảnh gia Trung Nghĩa nói.

Chọn không gian Đường Sách TP.HCM để chụp các bức ảnh “Tắt điện thoại, mở sách ra”, triển lãm mang đến cho người xem những hình ảnh đời thường thú vị, phong phú tại không gian văn hóa đọc kiểu mẫu của TP.HCM và cả nước.