'Triển Chiêu' Chân Chí Cường qua đời

Chân Chí Cường qua đời ở tuổi 59. Anh nổi tiếng qua vai diễn Triển Chiêu trong bộ phim truyền hình "Dương gia truyền kỳ".

Theo QQ, cựu diễn viên ATV, Chân Chí Cường đã qua đời ở tuổi 59. Anh bước vào ngành giải trí trong những năm 1990 và được khán giả yêu mến qua vai diễn Triển Chiêu trong bộ phim truyền hình Dương gia truyền kỳ của ATV. Vẻ ngoài cao ráo, điển trai đã mang lại cho anh danh tiếng.

Vợ của Chân Chí Cường là Phương Tâm Viện đăng cáo phó thông báo về sự ra đi của chồng. Nam diễn viên qua đời vào 21/10 nhưng đến nay gia đình mới xác nhận thông tin.

Chân Chí Cường qua đời ở tuổi 59. Ảnh: QQ.

Cựu diễn viên ATV, Bào Khởi Tịnh khi trả lời phỏng vấn với tờ Sing Tao Daily đã bày tỏ bàng hoàng trước thông tin Chân Chí Cường qua đời.

Cô nói: "Tôi chỉ biết thông tin qua báo chí. Thật đáng tiếc, tôi không ngờ điều này lại xảy ra vì anh ấy còn quá trẻ". Cô cho biết mặc dù cả hai chưa từng làm việc chung, nhưng chồng cô từng chơi golf với Chân Chí Cường. Cô nói thêm đã không gặp đồng nghiệp trong nhiều năm, vì vậy cô không biết chuyện gì đã xảy ra, thậm chí không biết anh ấy đã kết hôn. Câu lạc bộ golf của chồng cô sẽ liên hệ với gia đình của Chân Chí Cường để xem họ có thể giúp gì.

Chân Chí Cường được biết đến sau khi chiến thắng cuộc thi người mẫu vào năm 1991. Sau đó, anh gia nhập đài ATV và nổi tiếng qua các bộ phim như Dương gia truyền kỳ, Kiếm tiếu giang hồ...

Chân Chí Cường giải nghệ vào năm 2009 để theo đuổi sự nghiệp kinh doanh, dấn thân vào ngành thực phẩm và đồ uống ở Thâm Quyến, Thượng Hải, sau đó trở về Hong Kong.