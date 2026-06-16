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Xã hội

Trèo núi tìm cây muội hồng, nam thanh niên ngã vách núi tử vong

  • Thứ ba, 16/6/2026 21:27 (GMT+7)
  • 47 phút trước

Trong lúc trèo lên khu vực núi cao để tìm và khai thác cây muội hồng, một nam thanh niên quê Phú Thọ không may trượt chân rơi xuống vách núi sâu, tử vong tại chỗ.

Ngày 16/6, cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương điều tra nguyên nhân vụ tai nạn khiến một nam tại khu vực thôn 5, xã Lạc Thủy (địa bàn huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình cũ).

Theo lãnh đạo UBND xã Lạc Thủy, vụ việc xảy ra vào chiều 15/6. Nạn nhân là anh T. (SN 1995, quê xã An Bình, Phú Thọ).

Thông tin ban đầu cho biết, chiều cùng ngày, anh T. đến khu vực núi thuộc thôn 5, xã Lạc Thủy để tìm và khai thác . Trong lúc đang trèo lên núi, nạn nhân không may bị trượt chân, ngã xuống vách núi.

Khi phát hiện sự việc, người đi cùng kiểm tra và xác định anh T. đã tử vong nên lập tức báo tin cho cơ quan chức năng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an xã Lạc Thủy, Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ; Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cùng đại diện Viện Kiểm sát nhân dân đã có mặt tại hiện trường, tổ chức cứu nạn và thực hiện các quy trình điều tra theo quy định.

Sau khi đưa được xuống chân núi, cơ quan công an tiến hành khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân tử vong.

Đến đêm 15/6, thi thể anh T. được bàn giao cho gia đình đưa về quê an táng.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều tra, làm rõ.

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https://tienphong.vn/treo-nui-tim-cay-muoi-hong-nam-thanh-nien-31-tuoi-nga-vach-nui-tu-vong-post1851827.tpo?gidzl=DmKdMefa_tKz4ozSWNluSpqJALkNSl5qTHeaMCWXz2CfG74BdIkaSomKTGkSVQnt81PxNJM4MU4UWcN-V0

Theo Tiền Phong

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