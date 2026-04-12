Vì sao cây muội hồng bị cấm khai thác?

Thời gian gần đây, trào lưu săn lùng cây Muội hồng đang trở nên rầm rộ, kéo theo làn sóng khai thác loài cây này tại các khu vực núi đá vôi ở Ninh Bình, Thanh Hoá, Phú Thọ,... Những chuyến xe chở cây nườm nượp rời rừng, để lại sau lưng là những vách núi đá vôi bị đào xới nham nhở và những hệ lụy tiêu cực cho hệ sinh thái.

Muội hồng rất khó phục hồi trong thời gian ngắn

Theo Trung tâm Bảo tồn Động vật Hoang dã tại Việt Nam (Save Vietnam's Wildlife - SVW), muội hồng là loài thực vật đặc hữu của hệ sinh thái núi đá vôi – một dạng sinh cảnh đặc thù và rất khó phục hồi trong thời gian ngắn. Khi một loài bị khai thác tận diệt, không chỉ riêng loài đó biến mất mà còn kéo theo sự suy giảm đa dạng sinh học trong toàn khu vực.

"Những vách đá bị đào xới là nơi sinh sống của nhiều loài động vật hoang dã, trong đó có Voọc mông trắng – loài linh trưởng quý hiếm đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Khi sinh cảnh bị phá vỡ, chúng mất đi hành lang di chuyển, cư trú, kiếm ăn và duy trì quần thể", SVW cho biết.

Hoạt động đào bới quy mô lớn đã đưa các thợ săn xâm nhập sâu vào các khu bảo tồn thiên nhiên, mang theo tiếng ồn, rác thải. Khi đó, sự va chạm giữa con người với động vật hoang dã diễn ra thường xuyên, gia tăng nguy cơ xung đột và khiến chúng dần rời bỏ môi trường sống.

Việc đào cây, phá đá làm lung lay kết cấu bề mặt núi đá vôi, gia tăng nguy cơ sạt lở và làm suy giảm nghiêm trọng khả năng chống chịu của rừng trước các biến động thời tiết.

Một thú chơi mang danh "yêu thiên nhiên" nhưng thực chất đang tước đoạt tương lai của những báu vật rừng già. Đừng để vẻ đẹp của một chậu cây cảnh được đánh đổi bằng sự tuyệt chủng của một giống loài và sự xói mòn của một hệ sinh thái. Do vậy SVW kêu gọi người dân không mua bán, trưng bày các loài thực vật khai thác trái phép từ tự nhiên; Không tiếp tiếp tay cho trào lưu tàn phá sinh cảnh núi đá vôi.

Trước đó, Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm có văn bản đề nghị chi cục kiểm lâm các địa phương tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về khai thác, mua bán, vận chuyển cây Muội hồng - loài cây đang bị săn lùng vì vẻ đẹp độc đáo.

Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm cho biết, thời gian gần đây, tình trạng khai thác, mua bán, vận chuyển, tiêu thụ trái phép cây Muội hồng có nguồn gốc từ rừng tự nhiên diễn biến phức tạp tại một số địa phương, gây thiệt hại tài nguyên rừng, ảnh hưởng đến môi trường sinh thái và tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh, trật tự.

Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm đề nghị Chi cục Kiểm lâm các tỉnh, thành phố chủ trì, phối hợp với chủ rừng, chính quyền địa phương và các cơ quan có liên quan tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản nói chung và cây Muội hồng nói riêng. Trong đó tập trung vào các khu rừng đặc dụng, phòng hộ, khu vực trọng điểm, giáp ranh, khu vực có nguy cơ cao xảy ra vi phạm.

Dù bị cấm, vẫn diễn ra tình trạng khai thác muội hồng trái phép

Ngày 11/4, Hạt Kiểm lâm khu vực III (Chi cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm tỉnh Ninh Bình) cho biết vừa phối hợp với Ban Quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng Ninh Bình và Công an phường Hoa Lư phát hiện, bắt giữ nam thanh niên khai thác trái phép cây muội hồng.

Trước đó, vào khoảng 19h30 ngày 10/4, kiểm lâm nhận được tin báo của người dân về việc có một số nam thanh niên đang khai thác cây muội hồng trái phép tại khu rừng tự nhiên nằm trong Quần thể di sản Tràng An nên tổ chức xác minh, kiểm tra.

Đến khoảng 22h cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ Hồ Công H. (SN 1999, trú thôn Xuân Hưng, xã Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa) khi đang vận chuyển trái phép cây muội hồng xuống núi. Tang vật bị thu giữ gồm 6 cây muội hồng, xe máy cùng nhiều dụng cụ liên quan.

Cây muội hồng bị khai thác trái phép.

Theo cảnh báo, thời gian gần đây, trên mạng xã hội, giá cây muội hồng bị thổi lên rất cao. Việc định giá chủ yếu do một số nhóm người chơi tự đưa ra rồi đẩy giá lên mức cao bất thường.

Muội hồng là cây bụi thân gỗ, giá trị không cao, chỉ tương đương lâm sản phụ. Việc khai thác trái phép loại cây này đã và đang ảnh hưởng đến an ninh rừng, gây khó khăn cho công tác quản lý, bảo vệ rừng.

Để bảo đảm an ninh rừng và quản lý tốt diện tích rừng tự nhiên trên địa bàn, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo cây muội hồng không thuộc nhóm quý hiếm; việc khai thác không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn tính mạng.

Do đó, người dân cần tỉnh táo, đánh giá đúng giá trị của loại cây này, tránh bị cuốn theo "cơn sốt" giá và tham gia khai thác, vận chuyển, tàng trữ, mua bán trái phép.

Tăng cường kiểm tra, truy xuất nguồn gốc cây muội hồng và các loài thực vật rừng tại cơ sở mua bán, kinh doanh cây cảnh, các tuyến vận chuyển, bến bãi, cửa khẩu, điểm tập kết lâm sản và các địa điểm khác theo quy định. Kiên quyết xử lý nghiêm theo đúng quy định đối với các hành vi vi phạm pháp luật.

Đồng thời, tăng cường các biện pháp tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho người dân, đặc biệt là người dân sống ven, gần rừng, các cơ sở kinh doanh cây cảnh, đơn vị vận tải về việc không tham gia khai thác, mua bán, vận chuyển, sử dụng trái phép cây muội hồng và các loài thực vật rừng khác để trưng bày, làm cây cảnh, cây bóng mát.