Loài cây khiến cơ quan chức năng phải vào cuộc

Từ loài mọc tự nhiên trên núi đá, cây muội hồng bất ngờ bị săn lùng, “thổi giá” lên tới hàng trăm triệu đồng, khiến cơ quan chức năng phải vào cuộc.

Cây muội hồng có tên khoa học là Syzygium Myrtifolium. Ảnh: Facebook Cây Mộc Hương.

Thời gian gần đây, các diễn đàn sinh vật cảnh và hội nhóm mạng xã hội đang xôn xao bởi loài cây mới nổi có tên muội hồng.

Cơn sốt muội hồng

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Ninh Bình, cây muội hồng có tên khoa học là Syzygium Myrtifolium, thuộc họ Sim, là loài cây thân gỗ hoặc bụi thân gỗ có nguồn gốc từ rừng tự nhiên, thường mọc ở các khu vực núi đá, vách đá, sườn núi và sinh cảnh rừng tự nhiên.

Điểm đặc trưng dễ nhận biết của cây là lá non có màu đỏ hoặc hồng nổi bật, dần chuyển sang xanh khi trưởng thành.

Tại Việt Nam, cây thường mọc trên các vách đá vôi tại Thanh Hóa, Ninh Bình, Phú Thọ. Giá trị của muội hồng không cao, chỉ tương đương lâm sản phụ. Tuy nhiên, từ cuối năm 2025, loại cây này đang tạo “cơn sốt” săn lùng làm cảnh, bị đẩy giá một cách bất thường, dao động từ vài trăm nghìn đến hàng trăm triệu đồng mỗi cây.

Theo quy định của pháp luật, với cây có nguồn gốc từ tự nhiên, việc tự ý khai thác, vận chuyển, mua bán, tàng trữ, quảng cáo, tiêu thụ đều là những hành vi vi phạm.

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa ghi nhận từ cuối năm 2025 đến nay đã phát hiện và xử lý hơn 30 vụ vi phạm liên quan đến khai thác, vận chuyển, tàng trữ trái phép cây muội hồng. Tổng cộng hơn 280 cây đã bị thu giữ, số tiền xử phạt gần 150 triệu đồng. Các khu vực trọng điểm xảy ra tình trạng này là Bá Thước, Cẩm Thủy, Ngọc Lặc, Nga Sơn, Như Thanh, Bỉm Sơn...

Trong khi đó, ngày 14/4, Hạt Kiểm lâm khu vực III (Chi cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm tỉnh Ninh Bình) phối hợp với Ban Quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng Ninh Bình và Công an phường Hoa Lư phát hiện, bắt giữ nam thanh niên khai thác trái phép cây muội hồng.

Lực lượng kiểm lâm phối hợp với Công an phường Hoa Lư xử lý đối tượng khai thác cây muội hồng. Ảnh: Sở Nông nghiệp và Môi trường Ninh Bình.

Nguy cơ tàn phá hệ sinh thái

Đáng lo ngại hơn, phía sau những giao dịch bạc triệu là nguy cơ xâm hại nghiêm trọng đến rừng tự nhiên.

Việc khai thác trái phép cây muội hồng có thể làm xáo trộn và phá vỡ cấu trúc tự nhiên của khối núi do quá trình đào bứng cây trên vách núi. Hệ quả là thảm thực vật bản địa bị suy giảm, nguy cơ sạt lở gia tăng, đồng thời ảnh hưởng tiêu cực đến cảnh quan, hệ sinh thái đặc thù và các giá trị di sản. Nguy hiểm hơn nữa là tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, dẫn đến mất mạng do ngã núi hoặc bị đá đè.

Đối với tỉnh Ninh Bình, việc bảo vệ cây muội hồng và các loài thực vật rừng tự nhiên còn gắn chặt với nhiệm vụ bảo vệ sinh cảnh của Voọc mông trắng cùng nhiều loài động, thực vật hoang dã quý hiếm khác.

Hệ thực vật tự nhiên trên núi đá vôi không chỉ có vai trò giữ đất, giữ đá, góp phần ổn định kết cấu sinh cảnh mà còn tạo nơi trú ẩn, nơi di chuyển, leo trèo, kiếm ăn của các loài động vật hoang dã.

Khi cây rừng bị đào bứng, nền đá bị phá vỡ, sinh cảnh bị xáo trộn thì không chỉ tài nguyên rừng bị tổn hại mà môi trường sống của Voọc mông trắng và nhiều loài hoang dã quý hiếm khác cũng bị ảnh hưởng trực tiếp.

Chính vì vậy, thời gian qua, không riêng Ninh Bình, nhiều địa phương đã chỉ đạo, yêu cầu kiểm soát chặt chẽ việc khai thác, đào bứng, thu mua, vận chuyển cây muội hồng từ rừng tự nhiên dưới mọi hình thức; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi khai thác, mua bán, vận chuyển trái phép.