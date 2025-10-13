Trên tay Vivo X300 Pro: Lý do để không mua Xiaomi 17 Pro Max

Vivo vừa giới thiệu X300 và X300 Pro, bộ đôi smartphone đầu bảng (flagship) của họ trong năm nay tại thị trường Trung Quốc. Trên thế hệ này, nhà sản xuất chú trọng nâng cấp thiết kế, camera và trải nghiệm AI. Ngoài ra, thiết bị sẽ được bán ra ở Việt Nam vào tháng 11. Trước đó, các dòng flagship Vivo xách tay có cộng đồng người dùng lớn trong nước, được đánh giá cao nhờ chức năng chụp ảnh ấn tượng. Tuy nhiên, loại hàng tiểu ngạch không được hàng hỗ trợ, hay lỗi phần mềm, trễ thông báo.