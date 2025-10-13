Trên tay Vivo X300 Pro: Lý do để không mua Xiaomi 17 Pro Max

|
Vivo vừa giới thiệu X300 và X300 Pro, bộ đôi smartphone đầu bảng (flagship) của họ trong năm nay tại thị trường Trung Quốc. Trên thế hệ này, nhà sản xuất chú trọng nâng cấp thiết kế, camera và trải nghiệm AI. Ngoài ra, thiết bị sẽ được bán ra ở Việt Nam vào tháng 11. Trước đó, các dòng flagship Vivo xách tay có cộng đồng người dùng lớn trong nước, được đánh giá cao nhờ chức năng chụp ảnh ấn tượng. Tuy nhiên, loại hàng tiểu ngạch không được hàng hỗ trợ, hay lỗi phần mềm, trễ thông báo.
So với đối thủ chính Xiaomi 17 Pro/Pro Max, vốn chưa có kế hoạch phân phối chính thức, sản phẩm từ Vivo có lợi thế hơn. X300 và X300 Pro sở hữu thiết kế siêu mỏng, dày lần lượt 7,95 mm và 7,99 mm. Thiết bị sử dụng chip xử lý MediaTek Dimensity 9500, chuẩn kháng nước/bụi IP69, hệ điều hành Android 16 với giao diện OriginOS 6, hỗ trợ nhiều tính năng AI. Hãng bổ sung các bộ xử lý riêng cho việc xử lý hình ảnh.
Thiết kế của dòng X300 gợi nhớ đến iPhone hay Oppo Find X8 với góc bo tròn, cạnh nhôm phẳng. Màn hình của X300 Pro có kích thước 6,78 inch (độ phân giải 2.800 x 1.260 pixel) cùng tấm nền OLED đời mới từ BOE.
X300 Pro trang bị pin 6.510 mAh, hỗ trợ sạc có dây tối đa 90 W và sạc không dây 40 W. Tại một số thị trường, thiết bị chỉ có pin 5.540 mAh để đáp ứng quy định. So với đối thủ Xiaomi 17 Pro, dung lượng của thiết bị đang thấp hơn. Tuy nhiên, trải nghiệm thực tế còn phụ thuộc vào phần mềm, khả năng tối ưu hóa.
Camera là cải tiến lớn nhất của X300 Pro so với bản tiền nhiệm. Ống kính chính trên máy có độ phân giải 50 MP, cảm biến Sony LYT-828 (kích thước 1/1,28 inch, tiêu cự 24 mm, khẩu độ f/1.57). Trong khi đó, camera góc siêu rộng 50 MP sử dụng cảm biến Samsung JN1.
X300 Pro tiếp tục trang bị camera tiềm vọng 200 MP với tiêu cự 85 mm, sử dụng cảm biến Samsung Isocell HPB. Trong đó, B là viết tắt của Blue, từ khóa đại diện cho Vivo. Bản cảm biến này được công ty Hàn Quốc tùy biến riêng cho đối tác. Đại diện Vivo cho biết ống kính này cải thiện khả năng chống rung và lấy nét so với cảm biến của X200 Pro.
Phần mềm được Vivo tối ưu, cho phép X300 Pro quay phim chất lượng 4K@120 fps với Dolby Vision, bên cạnh chế độ điện ảnh 4K@60 fps. Nó cũng có chức năng ghi hình với chuẩn Log 10 bit, hỗ trợ hậu kỳ. Tập tin từ máy này thuộc nhóm đầu của các hãng Android, chỉ xếp sau ProRes LOG từ Apple.
Cả 3 camera sau của X300 Pro được Vivo hợp tác phát triển cùng Zeiss. Trong khi đó, camera trước trên máy dùng cảm biến Samsung JN1, độ phân giải 50 MP.
Vivo còn giới thiệu bộ phụ kiện nhiếp ảnh cho X300 Pro gồm ống kính mở rộng, ốp lưng, ngàm chuyển đổi, báng tay cầm và dây đeo. Ống kính cho phép mở rộng tiêu cự từ 85 mm lên 200 mm, hỗ trợ nhiều chế độ chụp. Vivo xác nhận sẽ bán phụ kiện này trên toàn cầu. Phần hỗ trợ này giá 1.000 NDT tại Trung Quốc.
Về cấu hình, X300 Pro hỗ trợ RAM tối đa 16 GB, bộ nhớ trong 1 TB. Máy có khối lượng 226 gram, hỗ trợ 2 loa ngoài stereo, chuẩn Bluetooth 6.0, USB-C 3.2 Gen 1. Các tùy chọn màu sắc gồm đen, đồng, xanh dương và trắng.
So với X300 Pro, X300 sở hữu màn hình nhỏ hơn với kích thước 6,31 inch, độ phân giải 2.640 x 1.216 pixel. Thiết bị vẫn dùng chip Dimensity 9500, RAM tối đa 16 GB và bộ nhớ 1 TB.
Do kích thước nhỏ, cụm camera trên X300 tạo cảm giác khá lớn. Máy sở hữu 3 camera gồm camera chính 200 MP (cảm biến Isocell HPB), camera góc siêu rộng 50 MP (cảm biến JN1) và camera tiềm vọng 50 MP (cảm biến LYT-602).
Dù nhỏ gọn, X300 vẫn sở hữu pin 6.040 mAh, sạc có dây tối đa 90 W và sạc không dây 40 W. So với bản tiền nhiệm, cổng USB-C trên X300 sử dụng chuẩn USB 3.2 cho tốc độ nhanh hơn, bên cạnh cảm biến vân tay dưới màn hình.
Vivo X300 có khối lượng 190 g, 5 tùy chọn màu sắc gồm đen, xanh dương, hồng, tím và đỏ. Tại Trung Quốc, sản phẩm có giá khởi điểm khoảng 620 USD cho tùy chọn RAM/ROM 12/256 GB. Với X300 Pro, thiết bị có giá khoảng 745 USD với tùy chọn 12/256 GB.
