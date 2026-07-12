Trẻ ngất xỉu vì đi học trong thời tiết 40 độ C

Nắng nóng cực đoan tại Vương quốc Anh đẩy nhiệt độ nhiều lớp học vượt 40 độ C, khiến học sinh buồn nôn, say nắng, ngất xỉu.

Học sinh ở Anh vật lộn trong thời tiết cực đoan. Ảnh: BBC.

The Guardian cho biết nhiều trường học tại Vương quốc Anh đang phải đối mặt với tình trạng quá tải vì nắng nóng, nhiệt độ trong một số lớp học vượt mức 40 độ C.

Tình trạng này khiến nhiều học sinh bị buồn nôn, đau đầu, say nắng, thậm chí ngất xỉu. Các giáo viên đã phải kêu gọi chính phủ khẩn trương cải tạo cơ sở vật chất để ứng phó với biến đổi khí hậu.

Theo phản ánh của giáo viên, các đợt nắng nóng cực đoan liên tiếp trong vài tuần qua khiến việc dạy và học gần như tê liệt. Nhiều học sinh mất tập trung, hành vi thay đổi rõ rệt, trong khi giáo viên phải tìm mọi cách để giữ an toàn cho các em.

Ở một số trường tiểu học, giáo viên dùng khăn giấy thấm nước đắp lên người học sinh nhỏ tuổi đang nằm dưới sàn vì quá nóng. Học sinh lớn hơn được đặt khay nước dưới gầm bàn để ngâm chân nhằm hạ nhiệt. Không ít giáo viên và học sinh bị say nắng hoặc ngất xỉu. Một số giáo viên còn phải tự bỏ tiền mua quạt và rèm che cửa sổ để giảm nhiệt trong lớp.

Tại Anh, phần lớn trường học không được thiết kế để chịu được những đợt nắng nóng kéo dài. Nhiều tòa nhà cũ có khả năng cách nhiệt kém, sử dụng nhiều kính nhưng thiếu bóng râm. Sân trường lát bê tông hoặc phủ cỏ nhân tạo càng khiến nhiệt độ tăng cao. Nhiều trường thậm chí không được trang bị máy lạnh.

Tháng 5 vừa qua, các cố vấn khí hậu của chính phủ Anh khuyến nghị tất cả trường học nên được lắp đặt máy lạnh trong vòng 25 năm tới, đồng thời cảnh báo nước Anh đang phải đối mặt với điều kiện khí hậu khác xa thời điểm phần lớn trường học được xây dựng.

Một giáo viên từng làm việc tại các quốc gia có khí hậu nóng hơn cho rằng vấn đề không chỉ nằm ở nhiệt độ mà còn ở hạ tầng trường học. Người này đề xuất cần cải tạo kết cấu công trình và trồng cây thay vì để sân chơi chỉ là một khoảng bê tông nóng rực.

Theo The Guardian, Tây Âu vừa trải qua tháng 6 nóng nhất trong lịch sử ghi nhận. Vương quốc Anh cũng bước vào đợt nắng nóng thứ ba trong năm, nhiệt độ cao nhất lên tới 35 độ C và được dự báo kéo dài khoảng 10 ngày. Các chuyên gia cảnh báo nhiệt độ đại dương toàn cầu ở mức cao có thể gây ra cái chết hàng loạt đối với một số loài sinh vật.

Số liệu của PA Media nêu rằng hơn 1.000 trường học tại Anh và xứ Wales đã phải đóng cửa hoàn toàn hoặc một phần trong đợt nắng nóng cao điểm hồi tháng 6. Thống kê của Bộ Giáo dục Anh cũng cho thấy cứ 5 buổi học thì có một buổi học sinh vắng mặt. Đây là mức cao nhất kể từ đầu năm học 2025-2026.

Các chuyên gia nhận định việc hàng nghìn trường học phải đóng cửa không chỉ làm gián đoạn giáo dục mà còn gây tác động dây chuyền đến nền kinh tế. Nhóm nghiên cứu Round Our Way ước tính đợt nắng nóng tháng 6 gây thiệt hại khoảng 100-200 triệu bảng Anh do nhiều phụ huynh phải nghỉ làm để chăm con, kéo theo ảnh hưởng đến hoạt động của cộng đồng và doanh nghiệp.

Nhóm này cho rằng việc ứng phó với các hiện tượng thời tiết cực đoan không thể tiếp tục phụ thuộc vào nỗ lực riêng lẻ của từng trường học hay giáo viên, mà cần có một kế hoạch quy mô từ chính phủ nhằm bảo vệ học sinh và cộng đồng trước tác động của biến đổi khí hậu.