Hiệu trưởng Hà Nội chủ động điều chỉnh giờ học khi nắng nóng gay gắt

Sở GD&ĐT Hà Nội vừa có văn bản gửi UBND xã, phường cùng các cơ sở giáo dục trực thuộc về việc tăng cường công tác phòng, chống nắng nóng, bảo vệ sức khỏe trẻ em, học sinh trong các cơ sở giáo dục.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay và trong thời gian tới, khu vực Hà Nội tiếp tục chịu ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất có thời điểm lên tới 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Nền nhiệt cao, độ ẩm thay đổi, thời tiết oi bức kéo dài có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, sinh hoạt, học tập của trẻ em, học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục.

Để chủ động phòng, chống nắng nóng, bảo đảm sức khỏe, an toàn cho trẻ em, học sinh, Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các cơ sở giáo dục trên địa bàn thường xuyên cập nhật thông tin dự báo thời tiết; chủ động xây dựng phương án phòng, chống nắng nóng phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường; phân công rõ trách nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong việc theo dõi, chăm sóc, hỗ trợ trẻ em, học sinh.

Các trường cần quan tâm các nhóm học sinh có nguy cơ cao như trẻ mầm non, học sinh tiểu học, học sinh có bệnh nền, học sinh thể trạng yếu, học sinh đang điều trị bệnh, học sinh tham gia ôn tập, luyện tập, thi đấu, hoạt động ngoài trời để có biện pháp hỗ trợ phù hợp.

Bên cạnh đó, các cơ sở giáo dục chủ động điều chỉnh kế hoạch giáo dục, thời khóa biểu, lịch sinh hoạt tập thể, hoạt động trải nghiệm, hoạt động giáo dục thể chất, hoạt động ngoài trời theo hướng linh hoạt, an toàn; ưu tiên tổ chức các hoạt động cần thiết vào đầu giờ sáng hoặc thời điểm thời tiết dịu mát.

"Các trường không tổ chức cho trẻ em, học sinh tập trung đông người, sinh hoạt tập thể, luyện tập thể thao, lao động, hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm ngoài trời trong thời điểm nắng nóng gay gắt, đặc biệt khoảng thời gian từ 10-16h", Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu.

Khi thời tiết nắng nóng gay gắt, kéo dài, hiệu trưởng chủ động quyết định điều chỉnh thời gian, hình thức tổ chức dạy học, ôn tập, kiểm tra và các hoạt động giáo dục phù hợp với điều kiện thực tế; kịp thời thông tin đến cha mẹ trẻ em, học sinh.

Đối với các lớp ôn tập, kiểm tra, cơ sở giáo dục bố trí phòng học, phòng thi bảo đảm thông thoáng, đủ ánh sáng, đủ quạt, điều hòa (nếu có); không để học sinh chờ đợi lâu ngoài trời nắng; có phương án phân luồng, đón trả học sinh an toàn.

Ngoài ra, sở cũng yêu cầu các trường khẩn trương kiểm tra, sửa chữa, bổ sung quạt điện, điều hòa, quạt thông gió, rèm che nắng, mái che, hệ thống cấp nước, khu vực rửa tay, nhà vệ sinh, phòng y tế, phòng nghỉ tạm thời cho trẻ em, học sinh khi cần thiết.

Đối với trường tổ chức bán trú, các trường cần bảo đảm bữa ăn đủ dinh dưỡng, tăng cường rau xanh, trái cây phù hợp, bảo đảm an toàn thực phẩm; tăng cường vệ sinh trường, lớp, nhà ăn, bếp ăn, khu bán trú, khu vệ sinh, khu vực để rác; bảo đảm môi trường học đường sạch sẽ, thông thoáng, hạn chế phát sinh dịch bệnh trong thời tiết nắng nóng.

Đồng thời, các trường cần tăng cường theo dõi sức khỏe trẻ em, học sinh trong học tập, sinh hoạt, bán trú và các hoạt động giáo dục khác; kịp thời phát hiện và xử lý các biểu hiện bất thường như mệt mỏi, đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, da nóng đỏ, vã mồ hôi nhiều hoặc không ra mồ hôi, chuột rút, lơ mơ, ngất xỉu…

Các cơ sở rà soát đầy đủ cơ số thuốc, vật tư y tế thiết yếu, thông tin liên hệ cha mẹ học sinh, số điện thoại cơ sở y tế trên địa bàn để sẵn sàng xử trí khi có tình huống phát sinh.