Bé nhà không thích ăn rau, đây là giải pháp cho ba mẹ

Trẻ không thích ăn rau là chuyện phổ biến, nhưng không phải không có cách xử lý. Điều quan trọng là hiểu đúng nguyên nhân và áp dụng phương pháp phù hợp.

Không ít gia đình biến bữa ăn thành "cuộc chiến" chỉ vì một đĩa rau. Trẻ nhăn mặt, né tránh, cha mẹ thì dỗ dành đến ép buộc, đủ cách được áp dụng nhưng kết quả vẫn không như mong muốn.

Thực tế, trẻ không thích rau thường xuất phát từ bản năng vị giác và tâm lý sợ thực phẩm mới. Điều này hoàn toàn có thể cải thiện nếu cha mẹ kiên nhẫn và khéo léo.

Cho trẻ nhỏ làm quen nhiều lần

Theo India Times, rau thường có vị đắng trong khi trẻ em có vị giác nhạy hơn người lớn nên cảm nhận vị đắng rõ rệt hơn. Nhiều loại rau, đặc biệt là rau lá xanh như bông cải xanh hoặc rau bina, chứa các hợp chất khiến chúng có vị đắng đối với các nụ vị giác siêu nhạy của trẻ.

Chìa khóa là giới thiệu rau cho trẻ nhẹ nhàng và kiên trì. Nghiên cứu cho thấy trẻ có thể cần khoảng 10-15 lần tiếp xúc với một loại rau mới trước khi chúng chấp nhận nó.

Đa dạng cách chế biến

Kết cấu thực phẩm có thể là vấn đề đối với nhiều trẻ em, và không phải lúc nào cũng chỉ liên quan đến vị giác. Rau củ nấu mềm, cuống giòn và các kết cấu khác nhau có thể gây khó chịu và khó đoán trong miệng. Trẻ em rất nhạy cảm với các kết cấu khác nhau, điều này có thể gây ra hiện tượng nôn ọe và từ chối ăn.

Mỗi trẻ có sở thích khác nhau về kết cấu và hương vị. Việc thay đổi cách nấu - như hấp, xào, nướng hoặc ăn sống - có thể giúp trẻ tìm được kiểu phù hợp với mình. Ví dụ, một số trẻ thích cà rốt giòn nhưng không thích cà rốt mềm. Một khi đã xác định được sở thích về kết cấu, trẻ sẽ cởi mở hơn trong việc thử các loại rau khác có kết cấu tương tự, và theo thời gian, chúng sẽ dễ dàng được chấp nhận hơn.

Ngoài ra, thay vì cho trẻ ăn rau riêng lẻ, hãy băm nhỏ hoặc xay nhuyễn rau rồi trộn vào cháo, súp, trứng, thịt viên hoặc mì. Cách này giúp trẻ hấp thụ rau mà không có cảm giác bị ép.

Không ép con ăn

Từ 2 đến 6 tuổi, nhiều trẻ em trải qua chứng sợ thức ăn mới, hay sợ thử những món ăn lạ. Rau củ, vì ít quen thuộc và ít ngọt hơn, thường là những món đầu tiên bị từ chối. Đây là giai đoạn bình thường và sẽ qua đi. Tuy nhiên, việc ép ăn, dỗ dành hay đôi khi sử dụng phần thưởng càng khiến trẻ ghét ăn rau hơn. Thay vào đó, hãy cho trẻ ăn với khẩu phần nhỏ và giữ không khí bữa ăn thoải mái.

Biến rau thành "niềm vui"

Cho trẻ tham gia vào các hoạt động như đi chợ, rửa rau hoặc sắp xếp rau củ có thể giúp trẻ cảm thấy thoải mái và hứng thú hơn. Hơn nữa, cho trẻ quan sát rau củ trên đĩa với những hình thù ngộ nghĩnh cũng có thể giúp con giảm bớt nỗi sợ hãi. Khi trẻ cảm thấy an toàn và kiểm soát được tình hình, sự tò mò sẽ chiến thắng nỗi sợ hãi, trẻ sẽ chấp nhận món ăn.

Cha mẹ làm gương

Trẻ học thói quen ăn uống bằng cách quan sát. Khi thấy người lớn cùng ăn cơm và rau củ, trẻ sẽ hiểu rằng đây là thực phẩm phổ biến và dễ chấp nhận. Ngược lại, khi cha mẹ tránh ăn rau củ, trẻ vô tình bắt chước theo. Việc thảo luận hào hứng và thoải mái về rau củ cũng sẽ khơi gợi trẻ quan tâm đến món rau đó.