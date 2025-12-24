Trẻ em Việt Nam lần đầu tiên được tiêm kháng thể đơn dòng RSV tại VNVC

Hệ thống Tiêm chủng VNVC chính thức triển khai tiêm kháng thể đơn dòng phòng RSV trên toàn hệ thống, giúp phòng viêm phổi do virus hợp bào hô hấp gây ra cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.

Bác sĩ Bạch Thị Chính, Giám đốc Y khoa Hệ thống Tiêm chủng VNVC, cho biết từ ngày 23/12, VNVC đã triển khai tiêm kháng thể đơn dòng phòng RSV tại hơn 250 trung tâm trên toàn quốc. Sau hai tháng kể từ khi sinh phẩm này được ra mắt tại Việt Nam, VNVC đã trở thành hệ thống tiêm chủng tiên phong triển khai tiêm kháng thể đơn dòng RSV, góp phần hiện thực hóa Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, trong đó nhấn mạnh vai trò của y tế dự phòng và phòng bệnh từ sớm cho trẻ em.

Trước đó, từ tháng 10, VNVC đã ra mắt và cùng triển khai tiêm kháng thể đơn dòng RSV tại các đơn vị trong cùng hệ sinh thái y tế là Hệ thống BVĐK Tâm Anh và phòng khám Nutrihome, ghi nhận phản hồi tích cực. Đến nay, hàng trăm trẻ em đã được tiêm kháng thể đơn dòng phòng bệnh an toàn, phần lớn là trẻ sơ sinh, có trẻ chỉ vài ngày tuổi.

Từ tháng 10/2025, sau khi VNVC và BVĐK Tâm Anh ra mắt kháng thể đơn dòng tại Việt Nam, nhiều trẻ sơ sinh đã được tiêm phòng RSV ngay tại bệnh viện, trong đó có nhiều trẻ sinh non, nhẹ cân… Ảnh: Văn Nhân, Giang Phạm.

Trong ngày đầu tiên triển khai kháng thể đơn dòng RSV, các trung tâm tiêm chủng VNVC ghi nhận nhiều phụ huynh đưa con nhỏ đến tư vấn và tiêm chủng phòng bệnh. Đưa con gái hơn 6 tháng tuổi đến VNVC Trường Chinh tiêm kháng thể đơn dòng RSV, chị Nguyễn Thúy Quỳnh (31 tuổi, phường Tương Mai, Hà Nội) cho biết khi mới 2 tháng tuổi, bé từng mắc viêm tiểu phế quản phải nhập viện điều trị. Hai vợ chồng thay phiên nghỉ làm để chăm con, tốn kém nhiều chi phí.

“Lúc con phải nhập viện khi còn quá nhỏ, cả nhà thực sự rất lo. Trải qua rồi mới hiểu cảm giác chỉ mong con đừng ốm nữa. Khi biết VNVC triển khai kháng thể đơn dòng phòng RSV, tôi đưa con đi tiêm ngay. Có biện pháp phòng sớm thì mình yên tâm hơn, nếu chẳng may con mắc bệnh thì cũng nhẹ hơn, đỡ vất vả cho con và gia đình”, chị Quỳnh chia sẻ.

Hơn 250 trung tâm tiêm chủng VNVC ghi nhận nhiều phụ huynh đưa con nhỏ tiêm kháng thể phòng bệnh hô hấp do RSV gây ra khi ra mắt ngày 23/12. Ảnh: Diễm Chinh, Anh Tuấn.

TS.BS Cam Ngọc Phượng, Giám đốc Trung tâm Sơ sinh, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, cho biết RSV là nguyên nhân gây nhập viện hàng đầu ở trẻ nhỏ trên toàn thế giới, dễ lây lan qua đường hô hấp giống như virus gây cảm lạnh thông thường. Trẻ nhỏ có hệ miễn dịch chưa hoàn thiện, đường thở nhỏ, dễ tắc nghẽn nên có nguy cơ diễn tiến nặng cao khi mắc RSV. Bệnh nhi có thể diễn tiến nặng suy hô hấp cấp, xẹp phổi, bội nhiễm vi khuẩn, tràn khí màng phổi, mất nước, rối loạn nhịp tim, ngừng thở và tử vong. Bệnh còn có thể để lại di chứng lâu dài như xơ phổi, suy giảm chức năng hô hấp, tái nhập viện hoặc hen phế quản mạn tính. Có đến 75-90% trẻ nhiễm RSV trong năm đầu đời. Trong khi đó, bệnh chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, dễ tái nhiễm nhiều lần trong một năm do cơ thể không tạo ra miễn dịch lâu dài sau khi khỏi bệnh.

Gần đây, nhiều bệnh viện đều ghi nhận số bệnh nhi khám, nhập viện do nhiễm RSV tăng, nhiều trẻ bị biến chứng nặng. Trong đó, nhiều trẻ chỉ 1-2 tháng tuổi, phải thở oxy, thở máy, có những trẻ ho, sốt, khò khè chuyển biến suy hô hấp nhanh chóng.

Kháng thể đơn dòng được VNVC bảo quản trong hệ thống kho lạnh đạt chuẩn GSP và nỗ lực vận chuyển sớm về các trung tâm trên toàn quốc. Ảnh: Mộc Thảo.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thống kê, mỗi năm có hơn 3,6 triệu trẻ nhập viện do RSV và hơn 100.000 trẻ tử vong với gần 50% trẻ dưới 6 tháng tuổi. Tại Việt Nam, bệnh lưu hành quanh năm, thường tăng mạnh vào thời điểm giao mùa và mưa, lạnh, ô nhiễm không khí cuối năm.

BS Phượng đánh giá: “Việc mở rộng triển khai kháng thể đơn dòng tại Hệ thống Tiêm chủng VNVC là bước đi kịp thời, tạo điều kiện thuận tiện phòng bệnh cho con từ sớm. Điều này không chỉ giảm tỷ lệ nhập viện và áp lực cho cơ sở điều trị vào mùa cao điểm mà còn giúp gia đình tiết kiệm chi phí, thời gian chăm sóc và hạn chế nguy cơ di chứng lâu dài ở trẻ”.

Bác sĩ Bạch Thị Chính, Giám đốc Y khoa Hệ thống Tiêm chủng VNVC, cho biết kháng thể đơn dòng phòng RSV được sản xuất bằng công nghệ sinh học tái tổ hợp, có cơ chế cung cấp trực tiếp kháng thể đặc hiệu cho trẻ. Nhờ đó, trẻ được bảo vệ ngay sau tiêm mà không cần thời gian chờ cơ thể tự tạo miễn dịch như vaccine.

Theo bác sĩ Chính, kháng thể đơn dòng RSV được chỉ định cho trẻ từ sơ sinh đến 24 tháng tuổi. Liều tiêm sẽ do bác sĩ đánh giá và chỉ định dựa trên thời điểm tiêm, cân nặng cũng như các yếu tố nguy cơ của từng trẻ. “Các nghiên cứu cho thấy kháng thể đơn dòng giúp giảm hơn 82% nguy cơ nhập viện và điều trị tích cực do RSV, với hiệu quả bảo vệ kéo dài ít nhất từ 5 đến 6 tháng”, bác sĩ Chính nói.

Đặc biệt, sinh phẩm này có thể tiêm cho trẻ ngay sau sinh, phù hợp với mọi trẻ sơ sinh, kể cả trẻ nhẹ cân, sinh non hoặc có bệnh nền, mở rộng nhóm được bảo vệ so với các kháng thể đơn dòng thế hệ trước đây.