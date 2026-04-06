Trẻ bị tay chân miệng có cần uống oresol?

Trẻ mắc tay chân miệng thường sốt, loét miệng, ăn kém, dễ mất nước nhẹ. Trong quá trình chăm sóc, nhiều phụ huynh băn khoăn liệu có nên cho trẻ uống oresol để bù nước hay không

Oresol (ORS – Oral Rehydration Salts) là dung dịch chứa các chất điện giải như natri, kali, glucose… giúp bù nước và điện giải cho cơ thể. Oresol được Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo sử dụng rộng rãi trong điều trị mất nước do tiêu chảy, nôn hoặc sốt cao. Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng oresol không phải là thuốc điều trị tay chân miệng, mà chỉ đóng vai trò hỗ trợ khi có nguy cơ mất nước.

Khi nào trẻ bị tay chân miệng cần uống oresol?

Không phải mọi trẻ mắc tay chân miệng đều cần dùng oresol. Việc chỉ định phụ thuộc vào tình trạng mất nước thực tế, đó nên dùng oresol khi trẻ có dấu hiệu mất nước nhẹ đến vừa, bao gồm:

- Sốt cao kéo dài.

- Ăn uống kém do đau miệng.

- Nôn hoặc tiêu chảy.

- Khô môi, ít tiểu, mệt mỏi.

Trong các trường hợp này, oresol giúp bù lại lượng nước và điện giải bị mất, hỗ trợ phòng ngừa biến chứng mất nước. Ngoài ra, một số hướng dẫn lâm sàng cũng cho phép dùng oresol trong các tình huống như sốt hoặc nôn nếu trẻ vẫn uống được, nhằm duy trì cân bằng dịch.

Khi nào không cần/không nên dùng oresol?

Nếu trẻ bị tay chân miệng chỉ sốt nhẹ, vẫn ăn uống và chơi bình thường, thì không cần thiết phải dùng oresol. Trong trường hợp này, chỉ cần cho trẻ uống đủ nước (nước lọc, sữa, cháo loãng), theo dõi nhiệt độ và triệu chứng. Việc dùng oresol khi không có mất nước không mang lại lợi ích rõ ràng, thậm chí có thể gây rối loạn điện giải nếu sử dụng sai cách.

Ngoài ra, không nên dùng oresol khi: Trẻ nôn liên tục, không uống được, có dấu hiệu mất nước nặng (li bì, mắt trũng, tiểu rất ít), có bệnh lý nền liên quan đến tim, thận hoặc rối loạn điện giải... Những trường hợp này cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được đánh giá và truyền dịch nếu cần.

Sai lầm thường gặp khi dùng oresol

Một trong những vấn đề đáng lo ngại là nhiều phụ huynh sử dụng oresol không đúng cách, có thể gây hậu quả nghiêm trọng.

- Pha sai nồng độ: Pha ít nước hơn khuyến cáo khiến dung dịch quá đặc, có thể gây rối loạn điện giải, co giật, thậm chí nguy hiểm tính mạng.

- Pha với nước không phù hợp: Không được pha oresol với sữa, nước trái cây hoặc nước ngọt vì làm thay đổi thành phần điện giải.

- Cho uống quá nhiều: Dùng oresol như nước uống thay thế hoàn toàn là sai lầm. Oresol là dung dịch điều trị, cần dùng đúng liều theo cân nặng.

- Tự ý dùng kéo dài: Chỉ nên dùng khi có dấu hiệu mất nước, không dùng kéo dài nhiều ngày nếu không cần thiết.

Cách dùng oresol an toàn cho trẻ

Để đảm bảo hiệu quả và an toàn, phụ huynh cần tuân thủ các nguyên tắc sau:

- Chỉ dùng khi có nguy cơ mất nước.

- Pha đúng theo hướng dẫn trên gói thuốc.

- Cho trẻ uống từng ngụm nhỏ, liên tục.

- Không thay thế hoàn toàn nước uống thông thường.

- Theo dõi sát dấu hiệu nặng.

Trong chăm sóc tay chân miệng, oresol chỉ là một phần hỗ trợ. Quan trọng hơn là: Hạ sốt đúng cách, giữ vệ sinh miệng, đảm bảo dinh dưỡng, theo dõi dấu hiệu biến chứng thần kinh, tim mạch.