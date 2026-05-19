Những thay đổi ở trẻ khi 6 tháng tuổi

6 tháng tuổi được xem là một trong những cột mốc phát triển quan trọng đầu đời. Trẻ không chỉ tăng trưởng nhanh về thể chất mà còn bắt đầu biết giao tiếp, biểu lộ cảm xúc thú vị.

Theo Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF), trẻ 6 tháng tuổi thường có nhiều thay đổi rõ rệt về vận động, ngôn ngữ, nhận thức và khả năng tương tác xã hội.

Bắt đầu biết lật, tập ngồi và chuẩn bị bò

Ở tháng thứ 6, khả năng vận động của trẻ phát triển nhanh chóng. Nhiều bé đã có thể lật thành thạo theo cả hai hướng, từ nằm ngửa sang nằm sấp và ngược lại. Một số trẻ bắt đầu ngồi được trong thời gian ngắn mà không cần hỗ trợ.

Bé cũng thích dùng tay để cầm nắm đồ vật, chuyển món đồ từ tay này sang tay kia hoặc cố với lấy những vật ở ngoài tầm với. Đây là dấu hiệu cho thấy cơ tay và khả năng phối hợp vận động của trẻ đang hoàn thiện dần.

Ngoài ra, nhiều bé bắt đầu đung đưa người, chống tay hoặc dùng chân đạp mạnh khi chạm vào mặt phẳng cứng - những bước chuẩn bị đầu tiên cho giai đoạn tập bò.

Trẻ 6 tháng tuổi có nhiều thay đổi cả về thể chất lẫn cảm xúc, cách giao tiếp. Ảnh: Vecteezy.

Biết trò chuyện với bố mẹ

Không chỉ thay đổi về vận động, trẻ 6 tháng tuổi còn có bước tiến rõ rệt trong giao tiếp. Bé bắt đầu phát ra nhiều âm thanh hơn như "ba", "ma", "ah", "oh" và thích phản hồi khi người lớn nói chuyện.

Theo UNICEF, ở giai đoạn này trẻ thường:

Nhận ra tên của mình và quay đầu khi được gọi.

Dùng âm thanh để biểu lộ cảm xúc vui vẻ hoặc khó chịu.

Thích đối đáp với bố mẹ bằng tiếng ê a.

Bắt đầu phát ra một số phụ âm đơn giản.

Các chuyên gia khuyến khích cha mẹ thường xuyên trò chuyện, hát hoặc đọc sách cho bé nghe để kích thích phát triển ngôn ngữ sớm.

Nhận ra người quen, tò mò với mọi thứ xung quanh

Trẻ 6 tháng tuổi cũng bắt đầu có sự thay đổi rõ rệt về cảm xúc và nhận thức. Bé dần phân biệt được người quen và người lạ, thích chơi với bố mẹ hoặc người chăm sóc chính.

Nhiều bé tỏ ra thích thú khi soi gương, cười khi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình hoặc phản ứng với biểu cảm của người khác.

Ở giai đoạn này, não bộ của trẻ phát triển rất nhanh nên bé trở nên tò mò hơn với môi trường xung quanh. Trẻ thường có xu hướng cho mọi thứ vào miệng để khám phá, chăm chú nhìn các vật chuyển động hoặc cố lấy món đồ mình yêu thích.

Bắt đầu làm quen với ăn dặm

Khoảng 6 tháng tuổi cũng là thời điểm nhiều trẻ bắt đầu ăn dặm bên cạnh bú mẹ. Bé có thể tỏ ra hứng thú khi nhìn người lớn ăn hoặc há miệng khi được đưa thức ăn tới gần.

UNICEF cho biết cha mẹ có thể bắt đầu cho trẻ ăn các loại thức ăn mềm, nghiền nhuyễn như ngũ cốc, khoai lang, cà rốt hoặc lê với lượng nhỏ 2-3 thìa mỗi bữa. Tuy nhiên, trẻ dưới một tuổi không nên dùng mật ong do nguy cơ ngộ độc botulinum.

Khi nào cần đưa trẻ đi khám?

Dù mỗi trẻ có tốc độ phát triển khác nhau, cha mẹ vẫn nên chú ý nếu bé 6 tháng tuổi có các dấu hiệu như:

Không phản ứng với âm thanh.

Không cười hoặc ít giao tiếp mắt.

Chưa biết lật.

Không cố gắng với lấy đồ vật.

Cơ thể quá mềm hoặc quá cứng.

Các chuyên gia khuyến cáo phụ huynh nên đưa trẻ đi khám sớm nếu nhận thấy những biểu hiện bất thường để được đánh giá và hỗ trợ kịp thời.